No se gaste la prima antes de recibirla, estos son los consejos de los expertos

Junio es un mes clave para miles de trabajadores en Colombia. La prima de servicios le dará un ingreso equivalente a 15 días laborados. Ese dinero es un salvavidas para muchas personas, pues la situación económica actual ha exprimido los bolsillos de formas que no se veían recientemente. No obstante, algunas personas, que cuentan con ese ingreso extra, ya hacen planes con dichos fondos.

Muchos colombianos viven endeudados, bien sea con los bancos, como en responsabilidades personales, como por ejemplo los gastos fijos. Por ejemplo: algunos ciudadanos están pagando sus casas o vehículos, incluso electrodomésticos. Es más, si aún no los tienen, ya hacen planes con la prima para comprarlos, esto último sería muy perjudicial para las finanzas.

No se gaste la prima antes de recibirla, el consejo de los expertos. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Willian Barreto, experto en comercio internacional y docente de la Universidad Antonio Nariño, en diálogo con Semana explicó que dada la situación económica actual, lo mejor es ahorrar el dinero de la prima: “Lamentablemente los colombianos, cuando llega un dinero extra pensamos en comprar el último celular, o pasamos frente una vitrina y vemos que nos gustaron unos tenis o ropa, y aunque no nos haga falta lo compramos. Yo lo que haría es evitar esas compras impulsivas, no comprar lo que no se necesite. Lo mejor es ahorrar, bien sea en un CDT o cuenta de ahorros”.

Si debe gastar ese dinero, otro consejo es plantearse el costo de lo que desea comprar, con eso, la prima le ayudaría a completar el monto, y no descuadraría sus cuentas por realizar la transacción. Lo ideal es que esa compra sea realmente satisfactoria para el futuro.

Procure no gastar su prima en consumos como ropa, calzado, entre otros gustos personales, que no sean necesarios. - Foto: Getty Images

Opciones para que su prima genere réditos

Se puede preguntar qué hacer con la prima de mitad de año, si quiere tener una inversión prudente y que, además, le genere unos pesos de más. Allí hay varias opciones. Además de las cuentas de ahorro y CDT, podría pensar en invertir esa prima para pagar deudas como créditos hipotecarios, o de libre inversión.

Esto lo sugiere Rosee Bravo, gerente general de RB Investment Solutions: “La principal pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Cuál es mi objetivo ideal a mediano y largo plazo para este dinero? Hablando de las personas que tienen créditos hipotecarios o de libre inversión, este dinero les permitiría hacer un aporte extraordinario a capital, disminuyendo así el monto de la deuda y, por lo tanto, los intereses que se pagarían sobre la misma, este sería un excelente ejemplo de buena administración”.

Si por el contrario no quiere destinar la prima en deudas, o no las debe, son los fondos de inversión voluntaria ya que estos permiten ahorrar de manera libre, además que le permitirá contar con su dinero en cualquier momento. De hecho, esta alternativa le puede ayudar a disminuir el monto de los impuestos que paga.

“El ahorro en fondos voluntarios también puede ayudar en la disminución de impuestos para quienes declarar renta y planean comprar vivienda a futuro o también para quienes ya la están pagando, convirtiéndose así en una gran herramienta de inversión para estos casos”, agregó Rosee Bravo.

Las recomendaciones de expertos para comprar una casa mediante el ahorro. La prima puede ser clave. Foto: Getty Images. - Foto: Getty Images

Los expertos coinciden que se deben disminuir al máximo los gastos, esto le permitirá contar con más ingresos, los cuales puede capitalizar o usar para disminuir las deudas. No obstante, no todo es ahorro, de vez en cuando puede destinar su dinero en “gusticos”, pero estos deben ser mesurados.

Una sugerencia es destinar recursos para la formación profesional, que visto en cierta forma, es una inversión al futuro, pues ese conocimiento podrá explotarlo generando mayores ingresos, o entradas adicionales.

Una buena manera de guiarse para tener una buena vida financiera es planteándose objetivos. Estos destinados a corto, mediano y largo plazo, le permitirán realizar más fácil sus sueños, además de liberarlo de muchas deudas.