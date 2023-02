Pensión por invalidez: esto se debe tener en cuenta

Si tiene dudas de qué es o cuándo se da la pensión por invalidez, este reconocimiento se otorga a un afiliado cuando sea declarado inválido, con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.

Esta se puede entregar por cualquier causa de enfermedad o accidente de origen común y si cumple con el número de semanas mínimas exigidas.

Es una prestación económica que ampara ante una contingencia por enfermedad o accidente que incapacita al afiliado, se paga mensualmente de forma vitalicia por haber aportado a pensión durante 50 semanas en los últimos tres años antes de la ocurrencia del evento.

Es importante tener en cuenta que esta debe darse por una enfermedad o accidente de origen común diagnosticada por un médico tratante.

En el caso de Colpensiones (https://sede.colpensiones.gov.co/publicaciones/294/nuestros-servicios-electronicos/) hay que cumplir algunos requisitos.

Documentos y trámite

En este caso particular, hay que reunir documentos como el formato solicitud de prestaciones económicas; formato información EPS; declaración de no pensión; documento de identidad del afiliado (original), original del dictamen de pérdida de capacidad laboral (debe ser calificada con un porcentaje igual o mayor al 50%, debido a un accidente común o a una enfermedad de origen no profesional)”.

También está el certificado original de EPS de pago de incapacidades, certificación de no pago de incapacidades o certificación de afiliación del régimen subsidiado.

Por otra parte, si es mayor de 20 años de edad, se debe haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez.

Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años. (Para cumplir con esta acción no debe adjuntar ningún soporte. La institución verificará que usted cumpla con lo que se solicita).

Además, si se es menor de 20 años de edad, se debe contar con 26 semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior, a la fecha de estructuración de la invalidez.

Otros documentos

También dieron a conocer De igual forma, para las personas cuyos aportes hayan sido realizados en una Caja o Fondo diferente al ISS-Colpensiones, presentar una certificación Electrónica o carta de aceptación de Tiempos Laborados Cetil (Original)

En caso en que la solicitud sea realizada por intermedio de apoderado, se tiene que presentar original del poder, debidamente conferido con presentación personal ante notario público; fotocopias de documento de identidad del apoderado, de la tarjeta profesional del abogado, entre otros.

Se deben reunir algunos documentos para el trámite. - Foto: JONATHAN CHIQUIZA

Por otra parte, cuando la solicitud sea realizada por tercero autorizado, se tiene que presentar fotocopia del documento de identidad del tercero y un formato de autorización para tercero con facultades específicas.

La persona autorizada debe presentar carta de autorización original con facultades específicas, para lo cual puede tomar como referencia el modelo presentado.

Luego de lo anterior, se deben adjuntar los documentos requeridos para el trámite en cualquier punto de atención Colpensiones.

Aquellos usuarios que autoricen la notificación por correo electrónico, la misma le llegará al correo electrónico relacionado en la autorización. En caso contrario deben acercarse a cualquier punto de atención Colpensiones a nivel nacional a recibir la información.