Recomendaciones para ahorrar en vacaciones de mitad de año

El descanso no se debe convertir en excusa para descuidar las finanzas personales.

Con la llegada de junio inicia la temporada de vacaciones que divide los dos semestres del año. Durante este tiempo, estudiantes, maestros y algunos trabajadores pueden gozar de algunos días libres de preocupaciones. Sin embargo, el descanso no debería convertirse en una excusa para descuidar las finanzas personales, y así lo destacan los expertos.

Una de las actividades favoritas de los colombianos este mes es viajar, ya sea a un destino nacional o internacional, y pasar un buen rato en familia. Antes de empacar las maletas y empezar el trayecto, son varios los factores que se deben considerar para tener las mejores vacaciones, entre ellos, el dinero disponible para el paseo.

Antes de empacar las maletas y empezar el trayecto, son varios los factores que se deben considerar para tener las mejores vacaciones, entre ellos, el dinero disponible para el paseo. - Foto: Getty Images

Este no es un punto menor. El costo de los tiquetes, el hospedaje, la alimentación, los imprevistos y otra serie de rubros son un gasto considerable que puede descuadrar fácilmente las cuentas para los meses siguientes.

Justamente, en esta línea, los especialistas en finanzas personales señalan que incluso durante las vacaciones se debe ser estratégico con el uso del dinero, para prevenir que lo que se espera sea un momento agradable se convierta en un problema para el bolsillo.

¿Cómo ahorrar durante las vacaciones?

Pese a ser un tiempo de esparcimiento y diversión, las personas no deben pasar por alto que, una vez termine el descanso, las obligaciones financieras seguirán existiendo. Lo anterior no quiere decir que está mal disfrutar unas vacaciones de lujo, sino que debe hacerse de forma responsable para no afectar negativamente la condición económica del hogar.

Una primera recomendación de los expertos para lograrlo es elaborar un presupuesto. Este consejo no pasa de moda y es, quizá, la herramienta más útil a la hora de ordenar las finanzas personales y del hogar.

De acuerdo con el blog de Open Bank, esta es una estrategia que facilita el ahorro, puesto que desde el principio se establece el monto destinado para el paseo y se ajustan los gastos de manera que se adapten a dicha cifra.

Eso, previo al viaje, pero una vez inicien las vacaciones es fundamental respetar lo establecido. Al respecto, los expertos de Fintonic resaltan que es necesario llevar registro de los gastos y cerciorarse de que sean costos contemplados dentro del presupuesto. En caso de que no se esté cumpliendo, se sugiere revisar cómo se pueden equilibrar mejor.

Otro punto para tener presente es ser ‘cuidadoso’ con las compras. De acuerdo con el blog Cuida tu futuro de Solidario conmigo, usualmente los precios de ciertos bienes y servicios tienden a ser más caros en épocas de vacaciones, especialmente cuando de turistas se trata. Por ello, antes de realizar una compra, se aconseja cotizar en varios comercios antes escoger una opción.

Igualmente, se insta a los viajeros a evitar comprar por comprar y, en su lugar, escoger aquellos objetos o invertir en experiencias que sean de valor.

Es más, una forma de ahorrar durante las vacaciones es conocer la oferta gratuita de los puntos turísticos, como visitas a museos, recorridos por zonas históricas, paseos guiados, entre otras actividades que no requieran grandes cantidades de dinero.

Ahora bien, no todo debe ser gratis, también existen algunas promociones, descuentos u opciones a un precio más cómodo. “Son muchas las ciudades que para fomentar el turismo crean tarifas especiales y paquetes gracias a los cuales podrás disfrutar de ocio y cultura mientras viajas”, señalan los expertos de Fintonic.

Un consejo final es utilizar el transporte público, ya que puede ser una alternativa más económica y que contribuya a ahorrar algunos unos cuantos pesos para el bolsillo. Inclusive, como resalta el referido portal, algunos lugares son ampliamente conocidos por sus sistemas de transporte, como el metro de Nueva York.