Bogotá abre en octubre más de 4.000 empleos en distintos sectores

La capital del país arranca octubre con fuerza en materia laboral: se abrieron más de 4.000 nuevas vacantes en sectores como comercio, salud, logística, call centers y tecnología. Una noticia que llega en el último trimestre del año y que se convierte en la oportunidad perfecta para quienes buscan cerrar 2025 con empleo estable.

Postularse es fácil, rápido y gratuito. Solo necesita registrar su hoja de vida en Semana Empleos, donde encontrará estas convocatorias y más de 110.000 vacantes activas en todo el país.

Tips para crear un perfil ganador y atraer empleadores

1️. Complete todo el perfil

No deje espacios en blanco. Entre más información verifiquen los reclutadores (formación, experiencia, habilidades), más confianza genera su aplicación.

2️. Use palabras clave

Si busca empleo en logística, incluya términos como “inventarios”, “distribución” o “bodega”. Si es en servicio al cliente, escriba “ventas”, “resolución de problemas”, etc. Eso ayuda a pasar los filtros de inteligencia artificial.

3️. Muestre logros, no solo funciones

En lugar de poner “trabajé en ventas”, escriba “logré aumentar en un 20 % las ventas mensuales”. Eso lo hace más atractivo y demuestra resultados concretos.

A continuación, algunas de las ofertas disponibles.

Técnico electromecánico Bogotá

Salario: $ 1.870.000 a $ 2.000.000

Se busca un mecánico de mantenimiento apasionado por la innovación y la eficiencia.

Se ofrece un ambiente dinámico con oportunidades de crecimiento y un paquete salarial competitivo que incluye auxilios adicionales y todas las prestaciones de ley.

Se valoran tanto la formación académica como la experiencia empírica, brindando la oportunidad de demostrar habilidades en la reparación y mantenimiento de maquinaria industrial. Es una empresa líder en el sector, donde la experiencia como técnico de mantenimiento electromecánico marcará la diferencia en proyectos retadores y de gran impacto.

Responsabilidades:

Revisar reparar y mantener en condiciones de operación la maquinaria.

Apoyar en la compra de repuestos necesarios según el cronograma de mantenimiento.

Inspeccionar y comprobar el estado de la maquinaria y equipos.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo con cronograma o fallas presentadas.

Reemplazar componentes dañados que afecten el funcionamiento.

Desarrollar y poner a punto nuevos equipos o proyectos.

Asegurar el uso adecuado de recursos para evitar daños o pérdidas.

Mantener orden y limpieza del área de trabajo.

Realizar análisis de causa y definir acciones correctivas ante no conformidades.

Requerimientos:

Formación como Técnico Electromecánico Tecnólogo o Profesional en Mecánica Industrial o afines.

Se aceptan candidatos empíricos con experiencia comprobada.

Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares en empresas del sector textil producción masiva de alimentos farmacéuticas o plásticos.

Conocimientos en soldadura y electricidad.

Curso de alturas vigente.

Capacidad en mantenimiento preventivo y correctivo.

Manejo de herramientas y equipos del área.

Desarrollo y puesta a punto de nuevos equipos o proyectos.

Vendedor automotriz para feria

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.500.000

Importante empresa automotriz (Autogermana) requiere asesores comerciales para venta de vehículos: media y alta gama (Mini y BMW).

Tipo de contrato: obra o labor.

Duración de contrato: mes y medio por feria automotriz (corferias).

Salario: mínimo legal vigente + comisiones (sin tope) pago de comisiones por carro facturado.

Requisitos

Formación académica:

Bachiller, técnico o tecnólogo.

Experiencia: mínimo 1 año en ventas (sector seguros, automotriz, bancario).

Habilidades: numéricas básicas.

Horario de capacitación: de 2 semanas, en cualquier sede de la empresa. Jornada: 9:00 a.m. – 7:00 p.m. (cumplimiento de 8 horas).

Modalidad: presencial.

Lugar laboral: Corferias.

Horario: lunes a sábado 10:00 a.m. – 9:00 p.m. (con recargos nocturnos) + prestaciones de ley.

Bodeguero textil - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

La marca Seven Seven es reconocida por ser una de las familias más grandes de Colombia en el sector retail. Se encuentra en búsqueda de un auxiliar operativo de bodega a tiempo completo. Se ofrece la posibilidad de crecer profesionalmente dentro de una compañía líder en el sector moda y calzado.

Responsabilidades:

· Surtir y recibir mercancía en bodega.

· Realizar inventarios adecuados y precisos.

· Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

· Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

· Apoyar funciones operativas del almacén: caja orden limpieza y surtido.

Requerimientos:

· Ser bachiller.

· Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.

· Experiencia comprobable en el sector retail moda y calzado.

Auxiliar de archivo - Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

Importante empresa requiere para su equipo de trabajo auxiliares de archivo, técnicos y/o tecnólogos en archivo o en carreras administrativas relacionadas, con experiencia mínima de 1 año en archivo, digitalización, digitación, alistamiento y despachos de archivos.

Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley + auxilio de transporte

Horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm

Pagos quincenales

Médico general

Salario: $ 5.100.000

Importante hospital del sector público está en búsqueda de un médico general comprometido y profesional para unirse a su equipo. Como médico general, desempeñará un papel fundamental en la atención de pacientes en el área de urgencias del hospital.

Se ofrece un entorno de trabajo dinámico y retador, con un salario competitivo de $5.100.000, más todas las prestaciones de ley. La modalidad de contrato será por obra o labor y el horario de trabajo será en la tarde, de 1:00 p.m. a 7:00 p.m., con turnos nocturnos cada cuarto día.

Responsabilidades:

Atender pacientes en el área de urgencias.

Realizar diagnósticos precisos y tratamientos efectivos.

Colaborar con especialistas para el manejo integral de los pacientes.

Registrar de manera adecuada la historia clínica y la evolución de los pacientes.

Participar en la mejora continua de los procedimientos del área de urgencias.

Requerimientos:

Título profesional en Medicina.

Más de 6 meses de experiencia en urgencias en hospitales de 3er y 4to nivel.

Disponibilidad para trabajar en las tardes y noches asignadas.

Excelentes habilidades de comunicación.

Agentes bilingües B2 Bogotá – $2.4M + bonos (hasta 3.1M)

Salario: $ 2.650.000 a $ 3.100.000

Inglés B2 conversacional.

Bachiller en adelante.

Experiencia laboral previa (call center, ventas o atención al cliente).

Disponibilidad para trabajar en el centro de Bogotá (Edificio Avianca).

Aplican estudiantes nocturnos (6:00 p.m. a 10:00 p.m.).

Horarios:

Lunes a viernes 8:00 a.m. – 5:00 p.m., sábado 8:00 a.m. – 12:00 p.m.

No domingos. Disponibilidad en festivos.

Salario y beneficios:

$2.650.000 + $200.000 auxilio de transporte.

Bonificación hasta $500.000 por indicadores.

Contrato obra o labor, firma desde el 1.º día de formación.

Capacitación paga de 3 días.

Estabilidad laboral y crecimiento profesional.

Funciones:

Contactar gerentes en EE. UU. para identificar uso de herramientas de Google y agendar reuniones con el equipo comercial de Google.

En días de poco tráfico, actualizar información de contactos en LinkedIn.

Asesor de servicio al cliente financiero, contrato indefinido

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.500.000

Intelcia, multinacional de call center, está en búsqueda de nuevos talentos para su equipo de asesores de atención al cliente en una empresa líder.

Lo que se ofrece:

Salario básico de $1.423.500 + auxilio de transporte de $200.000.

Incentivos por indicadores promedio de $350.000 prestacionales.

Comisiones por venta cruzada hasta $900.000.

Horarios de lunes a sábado (2 domingos o festivos rotativos al mes).

Flexibilidad para estudiantes en organización de horarios.

Contrato obra o labor con todas las prestaciones de ley (EPS, ARL, fondo de pensión, caja de compensación familiar).

Periodicidad de pago mensual.

Funciones:

Atender llamadas de los clientes de manera cortés y profesional.

Resolver consultas y preocupaciones de los clientes de manera rápida y eficiente.

Proporcionar información y asesoramiento sobre los productos y servicios de la empresa.

Mantener registros precisos de las conversaciones y transacciones con los clientes.

Requisitos: