Bogotá busca talento: consulte las ofertas de empleo activas

El empleo en la capital colombiana muestra una tendencia positiva. Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en la ciudad se ubicó en 8,8 % entre enero y septiembre de 2025, una reducción de 1,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (10 %). Esto equivale a 54.806 personas que salieron de la desocupación, reflejando un entorno económico más favorable y el fortalecimiento de sectores como manufactura, administración, educación y salud.

El buen desempeño del mercado laboral ha impulsado a empresas públicas y privadas a intensificar sus procesos de selección para cubrir cargos operativos, técnicos y profesionales. Esta dinámica abre oportunidades para personas que buscan su primer empleo, desean cambiar de sector o aspiran a avanzar en su carrera en uno de los centros productivos más importantes del país.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Stock/Magneto

Supervisor producción textil

Empresa: Manufacturas Eliot

Salario: 2.500.000 a 3.000.000

Si es un profesional en ingeniería industrial, producción o procesos con experiencia en la gestión de manufacturas y tiene habilidades sólidas en liderazgo y gestión de equipos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar la producción durante el turno asignado.

Gestionar equipos de más de 50 personas.

Asegurar el cumplimiento de metas e indicadores clave de rendimiento.

Implementar planes de mejora continua y eficiencia.

Realizar control de calidad.

Orientar al personal hacia el logro de objetivos.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Producción o afines.

Mínimo 2 años de experiencia como coordinador o supervisor de producción.

Conocimientos sólidos en gestión de manufacturas.

Capacidad para manejar y optimizar el flujo de producción.

Experiencia en la implementación de planes de mejora y eficiencia.

Nivel intermedio en Excel.

Analista administrativo y financiero

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 2.701.000

El propósito del cargo será apoyar al administrador del centro de ventas en la ejecución de controles y actividades relacionadas con el manejo responsable de los recursos de la compañía.

Responsabilidades:

Realizar la liquidación diaria de rutas, conciliando efectivo, facturas y notas crédito.

Validar cargues, devoluciones y documentos de clientes de crédito.

Registrar y pagar gastos operativos, viáticos y vales de caja, asegurando el cumplimiento de políticas internas.

Atender notas contables y dar soporte a los procesos de cierre diario y conciliaciones.

Apoyar el control de inventarios de producto terminado en CV y vehículos, de acuerdo con la frecuencia establecida.

Requerimientos:

Formación académica: Tecnólogo o Profesional en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carreras afines.

Experiencia: Mínimo 2 años en cargos administrativos o financieros, con manejo de procesos de liquidación, distribución o control.

Conocimientos: Manejo intermedio de Office (Excel) y nociones básicas de conciliaciones contables.

Profesional bilingüe – profesor de inglés

Empresa: Berlitz Colombia

Salario: A convenir

Esta es su oportunidad de oro para unirse a un equipo que ofrece un ambiente de trabajo estimulante y con oportunidades reales de crecimiento profesional.

Responsabilidades:

Preparar y planificar lecciones de inglés.

Evaluar el progreso de los estudiantes.

Adaptar métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales.

Fomentar un ambiente de aprendizaje positivo.

Requerimientos:

Profesional en licenciatura, carreras administrativas o carreras afines.

Dominio avanzado del idioma inglés.

Excelentes habilidades de comunicación.

Auxiliar de enfermería de consulta externa

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Si es un auxiliar de enfermería de consulta externa apasionado por el cuidado integral de los pacientes, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Proveer cuidado y acompañamiento personalizado al paciente.

Realizar actividades de toma de muestras y canalización.

Preparar a los pacientes para exámenes de diagnóstico por imágenes.

Apoyar en la educación y atención de los pacientes.

Garantizar procedimientos ágiles en chequeo ejecutivo.

Requerimientos:

Título de Técnico Auxiliar de enfermería.

Más de 1 año de experiencia en consulta externa.

Experiencia en chequeo ejecutivo y urgencias.

Habilidad para toma de muestras y canalización.