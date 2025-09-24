Bogotá: hay más de 70 mil vacantes activas esta semana

El mercado laboral en la capital del país se mantiene en constante movimiento y esta semana trae consigo más de 70.000 vacantes disponibles en diferentes sectores. Estas oportunidades representan una opción clave para quienes buscan ingresar al mundo laboral, cambiar de empleo o proyectar su carrera en nuevos ámbitos.

Las vacantes están dirigidas a perfiles con distintos niveles de experiencia y formación, lo que permite que tanto recién egresados como profesionales con trayectoria encuentren alternativas de vinculación formal. A continuación le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Analista de atracción, cultura y desarrollo

Empresa: Conconcreto

Salario: A convenir

Tipo de contrato: término fijo

En esta empresa, líder en el sector de la construcción, están en búsqueda de un analista de atracción de talento especializado en procesos masivos de selección para laborar con nosotros bajo un contrato a término fijo por 3 meses.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de atracción de talento para procesos masivos de selección.

Coordinar y gestionar entrevistas y evaluaciones psicológicas.

Colaborar con los líderes de equipo para entender sus necesidades de talento.

Mantener y actualizar bases de datos de candidatos.

Elaborar informes sobre el progreso de los procesos de selección.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Mínimo dos años de experiencia en procesos masivos de selección en el sector de la construcción o empresas temporales.

Conocimiento en evaluaciones psicológicas y gestión de talento.

Excelentes habilidades de comunicación y organización.

Residencia o disposición para trabajar en el norte de Bogotá.

Científico de datos

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en data science, trabajará en el análisis de datos para desarrollar soluciones efectivas que mejoren el servicio al usuario final.

Responsabilidades:

Resolver los requerimientos asignados de manera eficiente.

Desarrollar y ejecutar soluciones que aseguren la disponibilidad del servicio.

Elaborar documentación sobre procesos de negocio recurrentes.

Apoyar en el análisis e identificación de la causa raíz de problemas.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en sistemas telecomunicaciones, administración, ingenierías o afines.

Estudiante de carrera profesional en telecomunicaciones, administración o ingenierías.

Experiencia mínima de 2 años en análisis de datos, machine learning o inteligencia de negocios.

Conocimientos avanzados en análisis de datos y machine learning.

Contar con tarjeta profesional si aplica.

Ejecutivo comercial

Empresa: SOCODA

Salario: $ 3.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este consultor comercial sector construcción será responsable de la prospección y vinculación de clientes pertenecientes a constructoras, así como de brindar una asesoría especializada que asegure satisfacción y resultados óptimos.

Responsabilidades:

Prospectar y vincular nuevos clientes del sector construcción.

Brindar asesoría especializada a clientes de constructoras.

Gestionar cotizaciones y llevar a cabo negociaciones.

Mantener y desarrollar relaciones a largo plazo con clientes B2B.

Realizar presentaciones de productos y servicios a constructoras.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o áreas afines.

Experiencia en ventas B2B, preferiblemente en el sector construcción.

Capacidad para realizar asesorías técnicas y gestionar proyectos de cotización.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Conocimiento del mercado de la construcción y sus tendencias.

Nutricionista

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un nutricionista comprometido para unirse a su equipo en la ciudad de Bogotá.

Responsabilidades:

Realizar valoraciones nutricionales y seguimiento de pacientes tanto niños como adultos en situaciones como soporte metabólico, cáncer y trasplantes.

Censar y ajustar la formulación de dietas diariamente, supervisando el servicio de alimentos a pacientes.

Realizar consultas nutricionales y seguimiento a pacientes ambulatorios que lo requieran.

Garantizar un servicio nutricional óptimo que apoye la recuperación del paciente.

Mantenerse actualizado y participar en educación continuada para ofrecer un servicio excepcional a clientes internos y externos.

Requerimientos:

Profesional en nutrición y dietética.

Experiencia mínima de 2 años en el área clínica.