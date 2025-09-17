Suscribirse

Bogotá: hay más de 75.000 vacantes activas esta semana

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de septiembre de 2025, 7:21 p. m.
Panorámica de Monserrate y Bogotá.
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Invest in Bogotá.

La capital del país sigue consolidándose como uno de los principales escenarios para la generación de empleo en Colombia. Con más de 75 mil oportunidades disponibles en distintos sectores y niveles de experiencia, quienes buscan trabajo en Bogotá tienen la posibilidad de vincularse a compañías que ofrecen estabilidad, proyección y condiciones competitivas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y aplique a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Retrato de una empresaria madura sosteniendo una tableta digital en la oficina. Sonriente mujer profesional de pie en el lugar de trabajo moderno. Empresaria en la oficina con tablet
Las personas interesadas pueden conocer más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Business Banker (Pyme)

Empresa: Scotiabank Colpatria

Salario: $ 4.300.000 a $ 4.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, tendrá la oportunidad de asegurar el cumplimiento de metas, crecer en volúmenes, rentabilizar y profundizar relaciones con clientes.

Responsabilidades:

  • Gestión del portafolio de clientes Pyme asignado.
  • Cumplir y superar las metas de crecimiento en volúmenes y rentabilidad.
  • Profundizar relaciones con clientes mediante la venta consultiva.
  • Asegurar el mantenimiento y satisfacción del 100% de las solicitudes de clientes asignados.
  • Adquisición de nuevos clientes y expansión del portafolio.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración de Empresas, Contaduría, Finanzas, Economía o Ingeniería Industrial.
  • Más de 2 años de experiencia en cargos comerciales del sector financiero.
  • Conocimientos en productos bancarios y venta consultiva.
  • Especialización en temas financieros y de inversión.
  • Sólidos conocimientos de economía global y local, mercados y tendencias.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Químico farmacéutico asistencial – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.900.000 a $ 5.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Responsabilidades:

  • Programar, desarrollar y controlar actividades asistenciales para el manejo seguro de medicamentos.
  • Realizar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes.
  • Conciliación medicamentosa y validación de interacciones.
  • Ejecutar actividades de control de calidad relacionadas con medicamentos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Química Farmacéutica.
  • Experiencia en actividades técnicas y administrativas en el ámbito de la farmacia hospitalaria.
  • Conocimientos avanzados en farmacología y manejo de medicamentos.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Bogotá, trabajo sí hay: más de 25.000 ofertas laborales en la capital

Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.

Responsabilidades:

  • Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.
  • Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.
  • Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.
  • Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.
  • Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.
  • Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.
  • Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.
  • Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
  • Certificación en Rocketbot.
  • Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.
  • Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.
  • Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.
  • Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Coordinador de despachos

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como supervisor de despachos, trabajará bajo las directrices de operaciones, asegurando que cada entrega se realice con precisión y a tiempo, cumpliendo con las normas de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar el proceso de alistamiento de mercancías.
  • Controlar el despacho de productos al cliente o su domicilio.
  • Asegurar el cumplimiento de normas de Operaciones, Salud y Seguridad en el Trabajo.
  • Garantizar la entrega oportuna y con calidad de los productos.
  • Gestionar el personal involucrado en el proceso de despacho.

Requerimientos:

  • Título en logística, administración o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en roles similares.
  • Conocimiento en normas de seguridad y salud ocupacional.
  • Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
  • Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Empleo en BogotáOfertas laborales en BogotáTrabajo Sí Hayvacantes de empleo

