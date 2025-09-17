EMPLEO
Bogotá: hay más de 75.000 vacantes activas esta semana
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
La capital del país sigue consolidándose como uno de los principales escenarios para la generación de empleo en Colombia. Con más de 75 mil oportunidades disponibles en distintos sectores y niveles de experiencia, quienes buscan trabajo en Bogotá tienen la posibilidad de vincularse a compañías que ofrecen estabilidad, proyección y condiciones competitivas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y aplique a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Business Banker (Pyme)
Empresa: Scotiabank Colpatria
Salario: $ 4.300.000 a $ 4.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, tendrá la oportunidad de asegurar el cumplimiento de metas, crecer en volúmenes, rentabilizar y profundizar relaciones con clientes.
Responsabilidades:
- Gestión del portafolio de clientes Pyme asignado.
- Cumplir y superar las metas de crecimiento en volúmenes y rentabilidad.
- Profundizar relaciones con clientes mediante la venta consultiva.
- Asegurar el mantenimiento y satisfacción del 100% de las solicitudes de clientes asignados.
- Adquisición de nuevos clientes y expansión del portafolio.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de Empresas, Contaduría, Finanzas, Economía o Ingeniería Industrial.
- Más de 2 años de experiencia en cargos comerciales del sector financiero.
- Conocimientos en productos bancarios y venta consultiva.
- Especialización en temas financieros y de inversión.
- Sólidos conocimientos de economía global y local, mercados y tendencias.
Químico farmacéutico asistencial – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.900.000 a $ 5.300.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Responsabilidades:
- Programar, desarrollar y controlar actividades asistenciales para el manejo seguro de medicamentos.
- Realizar seguimiento farmacoterapéutico a pacientes.
- Conciliación medicamentosa y validación de interacciones.
- Ejecutar actividades de control de calidad relacionadas con medicamentos.
Requerimientos:
- Título profesional en Química Farmacéutica.
- Experiencia en actividades técnicas y administrativas en el ámbito de la farmacia hospitalaria.
- Conocimientos avanzados en farmacología y manejo de medicamentos.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Especialista en automatización robótica – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: $ 5.000.000 a $ 8.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como desarrollador de automatización, trabajará en un entorno dinámico, diseñando y desarrollando robots de software que optimicen operaciones.
Responsabilidades:
- Identificar y priorizar oportunidades de automatización en colaboración con áreas de negocio.
- Analizar procesos actuales ‘As-Is’ para determinar su viabilidad para automatización.
- Diseñar soluciones ‘To-Be’ optimizando procesos antes de su robotización.
- Desarrollar y configurar robots de software usando Rocketbot.
- Liderar el despliegue de robots coordinando con TI y usuarios de negocio.
- Brindar soporte post-implementación para asegurar la adopción de la tecnología.
- Mantener actualizada la documentación técnica y funcional de los procesos.
- Proponer mejoras a los robots existentes para optimizar su desempeño.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.
- Certificación en Rocketbot.
- Mínimo 2 años de experiencia en proyectos de automatización RPA.
- Experiencia en desarrollo y configuración de robots con Rocketbot.
- Experiencia en análisis y documentación de procesos de negocio.
- Habilidad para cuantificar beneficios de automatización en términos de ahorro y eficiencia.
Coordinador de despachos
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como supervisor de despachos, trabajará bajo las directrices de operaciones, asegurando que cada entrega se realice con precisión y a tiempo, cumpliendo con las normas de Salud y Seguridad en el Trabajo.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar el proceso de alistamiento de mercancías.
- Controlar el despacho de productos al cliente o su domicilio.
- Asegurar el cumplimiento de normas de Operaciones, Salud y Seguridad en el Trabajo.
- Garantizar la entrega oportuna y con calidad de los productos.
- Gestionar el personal involucrado en el proceso de despacho.
Requerimientos:
- Título en logística, administración o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en roles similares.
- Conocimiento en normas de seguridad y salud ocupacional.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.