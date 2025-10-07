Bogotá: más de 92 mil vacantes disponibles esta semana

Diversas compañías, tanto nacionales como internacionales, están fortaleciendo sus equipos en busca de nuevos talentos para cubrir cientos de posiciones activas. Esta dinámica responde al crecimiento de sectores estratégicos en la capital y a la necesidad de incorporar personal calificado que impulse la productividad y la innovación.

Las oportunidades están distribuidas en áreas como salud, ventas, atención al cliente y logística. Además, hay opciones para diferentes niveles de experiencia, lo que amplía las posibilidades para quienes desean proyectarse laboralmente en la ciudad.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas esta semana en Bogotá.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock / Magneto

Enfermero profesional

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Analista de comunicaciones internas

Empresa: Tostao

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le apasiona el café y el pan, y disfruta de motivar mediante la cultura y la comunicación, esta posición le permitirá ser un líder inspirador.

Responsabilidades:

Gestionar las comunicaciones internas de la empresa.

Diseñar e implementar el plan anual de comunicaciones internas.

Definir y administrar la agenda de comunicaciones para las diferentes áreas de la compañía.

Gestionar y mantener actualizados los canales internos como la intranet y boletines digitales.

Coordinar y ejecutar el programa de reconocimiento de colaboradores junto a Talento Humano.

Diseñar campañas que refuercen la cultura de reconocimiento y celebración de logros.

Hacer seguimiento al impacto de las iniciativas en el clima y compromiso laboral.

Atender las necesidades de comunicación interna de las diferentes áreas.

Asesorar a líderes en la correcta difusión de información.

Alinear la comunicación interna con la estrategia corporativa y de cultura organizacional.

Crear y difundir piezas comunicacionales internas como noticias y videos.

Asegurar el tono, lenguaje e identidad visual según los lineamientos de marca.

Administrar proveedores externos de comunicación y material gráfico.

Medir el impacto de los planes y campañas de comunicación.

Presentar informes periódicos sobre el estado de la comunicación interna.

Garantizar la retroalimentación entre colaboradores y la Gerencia de Gestión Humana.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Periodismo o afines.

Experiencia mínima de 3 años en comunicación interna o roles similares.

Habilidades excepcionales de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en gestión de proyectos de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar iniciativas.

Orientación a resultados y atención al detalle.

Analista de nómina

Empresa: Croydon

Salario: $ 2.505.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Croydon busca un especialista en nómina con experiencia en el análisis y liquidación de nóminas, que garantice el cumplimiento legal y administrativo.

Responsabilidades:

Analizar la nómina de los trabajadores vinculados y garantizar cumplimiento legal.

Responder por la liquidación de nómina y prestaciones sociales del personal.

Divulgar oportunamente a los directivos los vencimientos de contratos de personal.

Coordinar vinculaciones y desvinculaciones de personal autorizado por directivos.

Revisar facturas de nóminas y notas crédito de las empresas temporales.

Atender requerimientos del personal temporal respecto a novedades de nómina.

Reportar vencimientos de contrato del personal en misión a su cargo.

Controlar descuentos de libranzas efectuados por empresas temporales.

Crear trabajadores temporales en la base de datos de nómina.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en posiciones similares como gestor de nómina.

Formación académica mínima: Tecnólogo o más VI semestre en carreras administrativas.

Conocimiento en legislación laboral y procesos de nómina.

Habilidad para manejar software de gestión de nómina.

Capacidad de comunicación efectiva y resolución de problemas.

Cajero con o sin experiencia

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.550.000

Tipo de contrato: Temporal

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar y motivar al equipo de trabajo para brindar excelente atención al cliente.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

3 meses de experiencia como cajero.

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.