Finanzas
¿Busca casa propia? El subsidio de más de $17 millones al que puede aplicar antes de mayo
El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) lanzó una oportunidad clave para facilitar la compra de vivienda nueva este 2026. Conozca el requisito principal, los montos y la fecha límite para postularse.
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22 de abril de 2026 a las 1:16 p. m.
Subsidio para compra de vivienda. Foto: Adobe Stock
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