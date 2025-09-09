Suscribirse

¿Busca empleo en Cali? Estas vacantes son para usted

No deje pasar esta oportunidad laboral.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

9 de septiembre de 2025, 5:08 p. m.
Colsubsidio acaba de publicar varias oportunidades laborales en Colombia a través de la página de Magneto.
Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles.

Cali registró en el trimestre mayo-julio de 2025 la tasa de desempleo más baja en 19 años, con 7,8%, sumando seis períodos consecutivos de reducción. Al mismo tiempo, el desempleo juvenil cayó a 13,5%, un mínimo histórico para la ciudad. Por esta razón, y en línea con este panorama alentador el empleo en la capital vallecaucana, se han abierto múltiples oportunidades laborales en la ciudad.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas. Puede conocer más y postularse sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos. Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados mejora sus posibilidades de ser contratado.

Mujeres de negocios
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Analista junior de crédito

Empresa: Coprocenva

Salario: $ 2.849.000

Tipo de contrato: término fijo

En este rol, tendrá la oportunidad de aplicar sus conocimientos para realizar un análisis integral de las operaciones de crédito, emitiendo conceptos claros y precisos.

Responsabilidades:

  • Realizar análisis integral de operaciones de crédito.
  • Emitir conceptos sobre solicitudes de crédito.
  • Manejar e interpretar información en centrales de información.
  • Colaborar con otros departamentos para mejorar procesos internos.

Requerimientos:

  • Tecnólogo o estudiante universitario a partir del sexto semestre en carreras administrativas, económicas o ingeniería industrial.
  • Manejo intermedio de herramientas ofimáticas.
  • Conocimiento en manejo e interpretación de información en centrales de información.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Médico general para urgencias

Empresa: KERALTY S.A.S

Salario: a convenir

Tipo de contrato: término fijo

Si es un profesional comprometido con la atención de calidad, esta es su oportunidad de crecer en un ambiente dinámico y exigente, donde cada día se presentan nuevos retos y aprendizajes.

Responsabilidades:

  • Atender pacientes en el área de urgencias de manera oportuna.
  • Realizar diagnósticos precisos y rápidos.
  • Manejar situaciones de emergencia con eficiencia.
  • Documentar los casos clínicos atendidos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Medicina.
  • Mínimo 1 año de experiencia reciente en urgencias de instituciones de III y IV nivel.
  • Habilidad para trabajar bajo presión.
  • Buenas habilidades de comunicación.
  • Rethus.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Contexto: Reconocidas empresas abren vacantes para temporada: postúlese ya

Auxiliar de contratación

Empresa: Coéxito S.A.S

Salario: $ 1.763.000

Tipo de contrato: término indefinido

Este cargo es crucial para asegurar el cumplimiento de los lineamientos legales, garantizando un proceso de contratación fluido y eficiente.

Responsabilidades:

  • Gestionar y validar las vinculaciones del nuevo personal a nivel nacional, asegurando el cumplimiento de cada proceso.
  • Administrar el proceso de vencimientos de contrato garantizando la correcta aplicación de la novedad.
  • Gestionar la firma de los contratos laborales.
  • Mantener actualizados los procedimientos relacionados con sus actividades.
  • Administrar el correcto cumplimiento de la Cuota Sena.
  • Generar información para atender auditorías referentes al proceso de vinculación.
  • Archivar documentos generados por el proceso de contratación y mantener actualizadas las carpetas de hojas de vida.

Requerimientos:

  • Técnico/a o tecnólogo/a en áreas afines a Gestión Humana o Administración.
  • Mínimo 1 año de experiencia en cargos o roles similares.
  • Conocimiento en legislación laboral colombiana, sistemas de vinculación de personal y seguridad social.
  • Gestión documental.
  • Nivel intermedio de Excel.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Asistente económico/a

Empresa: Cámara de Comercio Cali

Salario: a convenir

Tipo de contrato: término indefinido

En este rol será responsable de recopilar, procesar y analizar información económica del entorno, asegurando su calidad y contribuyendo a la elaboración de reportes y documentos clave.

Responsabilidades:

  • Recolectar, procesar y analizar datos económicos y sociales.
  • Desarrollar y aplicar metodologías analíticas innovadoras.
  • Fomentar la colaboración interinstitucional con actores públicos y privados.
  • Coordinar y ejecutar proyectos estratégicos de desarrollo regional.
  • Generar propuestas estratégicas alineadas con las necesidades territoriales.
  • Comunicar resultados y recomendaciones mediante presentaciones y boletines.
  • Reportar avances a las áreas internas de la organización.
  • Apoyar administrativamente en la legalización, seguimiento y contratación del área.

Requerimientos:

  • Título universitario en Economía, Finanzas, Comercio Internacional o afines.
  • Manejo avanzado de herramientas Office.
  • Experiencia en visualización de datos con Power BI o Tableau.
  • Experiencia mínima de 2 años en análisis económico y manejo de datos.
  • Conocimiento en desarrollo regional y gestión de proyectos.

Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic acá.

