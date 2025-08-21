¿Busca empleo estable? Conozca las vacantes a término indefinido disponibles

En un mercado laboral, que cambia constantemente, conseguir estabilidad es uno de los mayores anhelos de los profesionales. Precisamente, los contratos a término indefinido ofrecen esa seguridad que muchos buscan, ya que permiten planificar a largo plazo y brindan beneficios como vacaciones remuneradas, prestaciones sociales completas y protección contra despidos sin justa causa.

Por eso, empresas en diferentes sectores están ofreciendo este tipo de contratación, lo que se traduce en oportunidades para quienes quieren construir una carrera sólida y con proyección.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles. Puede conocer más haciendo clic aquí. Recuerde que el proceso para aplicar es gratuito y virtual.

Trabajos con contrato a término indefinido: vacantes en varias ciudades del país

Analista de marketing digital – Medellín

Empresa: Stay Group

Salario: $ 3.000.000 a $ 3.500.000

Tipo de contrato: término indefinido

Como parte del equipo, será responsable de optimizar los canales digitales, ejecutar campañas efectivas y mejorar la experiencia del usuario.

Responsabilidades:

Optimizar canales digitales como sitio web y OTA.

Ejecutar campañas digitales y desarrollar una experiencia omnicanal.

Analizar datos clave para mejorar la conversión y la experiencia del usuario.

Colaborar con marketing, ventas y revenue para activar estrategias digitales.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Administración, Ingeniería o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en e-commerce y marketing digital.

Dominio de plataformas como Google Analytics y Looker Studio.

Pensamiento analítico y enfoque en resultados.

Atención al detalle y dominio de herramientas de analítica digital.

Coordinador en responsabilidad civil en tránsito – Bogotá

Empresa: HOLDING VML SAS

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: término indefinido

El candidato ideal será un abogado titulado con una sólida experiencia en responsabilidad civil derivada de accidentes viales. Trabajará en un entorno dinámico, colaborando estrechamente con otros profesionales legales para asegurar la representación efectiva de los clientes.

Responsabilidades:

Coordinar y gestionar casos de responsabilidad civil en accidentes de tránsito.

Representar a clientes en procesos legales relacionados con accidentes viales.

Colaborar con otros departamentos para asegurar una representación integral.

Investigar y analizar casos para desarrollar estrategias efectivas.

Mantenerse actualizado en las regulaciones y leyes pertinentes.

Requerimientos:

Abogado titulado con credencial vigente.

Mínimo 2 años de experiencia en litigios relacionados con accidentes de tránsito.

Conocimiento profundo de la responsabilidad civil en accidentes viales.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples casos.

Administrativo trade marketing – Bogotá

Empresa: Bimbo de Colombia S.A.

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: término indefinido

¿Le apasiona llevar las marcas al siguiente nivel en el punto de venta? Su misión será implementar estrategias de merchandising con exhibidores, muebles y material POP que generen experiencias irresistibles para el cliente y maximicen la visibilidad de las categorías.

Responsabilidades:

Planificar, ejecutar y medir actividades de visibilidad en PDV.

Coordinar la logística y el presupuesto de materiales promocionales.

Analizar resultados ( sell-out , participación de espacio, tendencias).

, participación de espacio, tendencias). Trabajar en conjunto con el equipo comercial para asegurar la excelencia en ejecución.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Marketing o Negocios.

+2 años en manejo de material POP, exhibidores y visibilidad en canales de venta.

Excel avanzado, Power BI intermedio, inglés B1.

Habilidad analítica y de gestión de proyectos.

Atención al cliente bilingüe – Barranquilla

Empresa: Solvo Global

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: término indefinido

¿Tiene experiencia en el área de servicio al cliente? ¿Tiene nivel avanzado en inglés y español? ¡Avance su perfil laboral con esta oportunidad!

Responsabilidades:

Responder a los diferentes canales de comunicación en que los clientes se comunican con la compañía en un tiempo prudente y de manera profesional.

Resolver las inquietudes, preguntas, reclamos que los clientes puedan tener de manera rápida y con soluciones adecuadas.

Correctamente escalar las situaciones de alta complejidad para poderle dar un apropiado manejo y brindar un correcto debido proceso.

Mantener la información organizada y actualizada de los requerimientos recibidos en los diferentes programas de la empresa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses continuos en una posición de customer service (servicio al cliente).

(servicio al cliente). Inglés B2 superior. Nivel conversacional.

Experiencia en manejo de llamadas, e-mails o chats con clientes.

Gran capacidad de dar solución a los problemas que presentan los clientes.