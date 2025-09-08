Buscan asesores para temporada navideña en Bogotá

Se acerca la temporada navideña y son muchas las empresas que empiezan a requerir perfiles para ocupar la demanda de servicios y atención al cliente entre noviembre y enero. Por eso, hemos traído una lista de vacantes a las que usted puede aplicar de manera gratuita a través de Semana Empleos.

Recuerde: postular a estas vacantes no tiene ningún costo y podrá hacerlo desde cualquier dispositivo móvil.

Asesores comerciales - temporada Bogotá

Salario: $ 1.453.000

Una importante empresa del sector textil ofrece la oportunidad de desarrollar talento y alcanzar metas profesionales como asesor comercial en temporada navideña.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera personalizada y ofrecerles la mejor experiencia de compra.

Orientar a clientes y resolver sus necesidades.

Preparar y presentar propuestas y cerrar ventas.

Cumplir con las metas de ventas establecidas.

Beneficios:

Salario básico $1.500.000 + auxilio de transporte + bono por cumplimiento de metas + todas las prestaciones de ley + estabilidad laboral + ambiente de trabajo agradable + contrato directamente con la empresa + contratación inmediata.

Requisitos:

Experiencia mínima de 3 meses.

Buen servicio al cliente.

Pasión por las ventas.

Residir en Bogotá o alrededores.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo (un día compensatorio a la semana).

Asesores por temporada Studio F

Salario: $ 1.423.500

Studio F busca asesores comerciales de moda para la temporada de fin de año. Para la compañía es importante brindar una experiencia excepcional a los clientes, fidelizarlos y cumplir con los presupuestos de ventas.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en tienda.

Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.

Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.

Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 meses en ventas.

Conocimiento del sector retail y moda.

Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

Asesor comercial TaT

Salario: $ 1.423.500

Una empresa líder en el sector de producción a nivel nacional busca asesor comercial TaT para impulsar sus ventas en los sectores ferretero e industrial, especialmente en el área de pinturas.

Responsabilidades:

Visitar tiendas y puntos de venta en el sector ferretero e industrial.

Promocionar y vender productos, especialmente pinturas, a clientes externos.

Mantener relaciones efectivas con los clientes para asegurar satisfacción y fidelización.

Alcanzar y superar las metas de ventas propuestas.

Gestionar pedidos y coordinar entregas con el equipo interno.

Elaborar informes de ventas y reportes de actividad comercial.

Requerimientos:

Título profesional en carreras administrativas, industriales o afines.

Más de 3 años de experiencia en ventas en el sector ferretero e industrial.

Conocimiento y experiencia preferible en el manejo de pinturas.

Habilidad para manejar Excel a nivel intermedio.

Experiencia en el uso de sistemas ERP en ventas.

Asesor comercial retail - por temporada

Salario: $ 1.423.500

Falabella busca asesores comerciales retail para brindar experiencias excepcionales a los clientes en un entorno dinámico de ventas.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en el punto de venta.

Gestionar transacciones de ventas de manera efectiva.

Mantener el área de ventas organizada y atractiva.

Colaborar con el equipo para alcanzar metas de ventas.

Proporcionar información precisa sobre productos y servicios.

Requerimientos:

Bachiller culminado.

Experiencia mínima de 6 meses en ventas presenciales.

Habilidades de comunicación efectiva.

Actitud proactiva y orientada al cliente.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.

Cajero asesor de servicio temporada Alkomprar

Salario a convenir

Alkomprar, empresa colombiana comprometida con construir un mejor futuro, busca cajero asesor de servicio por temporada para fortalecer su equipo en la temporada alta.

Responsabilidades:

Manejo de operaciones de caja con precisión y eficiencia.

Atención al cliente, garantizando una experiencia de compra satisfactoria.

Gestión de medios de pago y sistemas de facturación.

Apoyo en tareas administrativas relacionadas con las operaciones diarias.

Requerimientos: