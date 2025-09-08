Suscribirse

Buscan asesores para temporada navideña en Bogotá

¿Diciembre con empleo? ¡Trabajo sí hay!

8 de septiembre de 2025
Se acerca la temporada navideña y son muchas las empresas que empiezan a requerir perfiles para ocupar la demanda de servicios y atención al cliente entre noviembre y enero. Por eso, hemos traído una lista de vacantes a las que usted puede aplicar de manera gratuita a través de Semana Empleos.

Recuerde: postular a estas vacantes no tiene ningún costo y podrá hacerlo desde cualquier dispositivo móvil.

Asesores comerciales - temporada Bogotá

Salario: $ 1.453.000

Una importante empresa del sector textil ofrece la oportunidad de desarrollar talento y alcanzar metas profesionales como asesor comercial en temporada navideña.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes de manera personalizada y ofrecerles la mejor experiencia de compra.
  • Orientar a clientes y resolver sus necesidades.
  • Preparar y presentar propuestas y cerrar ventas.
  • Cumplir con las metas de ventas establecidas.

Beneficios:

Salario básico $1.500.000 + auxilio de transporte + bono por cumplimiento de metas + todas las prestaciones de ley + estabilidad laboral + ambiente de trabajo agradable + contrato directamente con la empresa + contratación inmediata.

Requisitos:

  • Experiencia mínima de 3 meses.
  • Buen servicio al cliente.
  • Pasión por las ventas.
  • Residir en Bogotá o alrededores.
  • Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo (un día compensatorio a la semana).

https://www.magneto365.com/co/empleos/asesores-comerciales-temporada-bogota-611229

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesores por temporada Studio F

Salario: $ 1.423.500

Studio F busca asesores comerciales de moda para la temporada de fin de año. Para la compañía es importante brindar una experiencia excepcional a los clientes, fidelizarlos y cumplir con los presupuestos de ventas.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en tienda.
  • Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.
  • Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.
  • Mantener el orden y la presentación de la tienda.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 3 meses en ventas.
  • Conocimiento del sector retail y moda.
  • Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial TaT

Salario: $ 1.423.500

Una empresa líder en el sector de producción a nivel nacional busca asesor comercial TaT para impulsar sus ventas en los sectores ferretero e industrial, especialmente en el área de pinturas.

Responsabilidades:

  • Visitar tiendas y puntos de venta en el sector ferretero e industrial.
  • Promocionar y vender productos, especialmente pinturas, a clientes externos.
  • Mantener relaciones efectivas con los clientes para asegurar satisfacción y fidelización.
  • Alcanzar y superar las metas de ventas propuestas.
  • Gestionar pedidos y coordinar entregas con el equipo interno.
  • Elaborar informes de ventas y reportes de actividad comercial.

Requerimientos:

  • Título profesional en carreras administrativas, industriales o afines.
  • Más de 3 años de experiencia en ventas en el sector ferretero e industrial.
  • Conocimiento y experiencia preferible en el manejo de pinturas.
  • Habilidad para manejar Excel a nivel intermedio.
  • Experiencia en el uso de sistemas ERP en ventas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial retail - por temporada

Salario: $ 1.423.500

Falabella busca asesores comerciales retail para brindar experiencias excepcionales a los clientes en un entorno dinámico de ventas.

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en el punto de venta.
  • Gestionar transacciones de ventas de manera efectiva.
  • Mantener el área de ventas organizada y atractiva.
  • Colaborar con el equipo para alcanzar metas de ventas.
  • Proporcionar información precisa sobre productos y servicios.

Requerimientos:

  • Bachiller culminado.
  • Experiencia mínima de 6 meses en ventas presenciales.
  • Habilidades de comunicación efectiva.
  • Actitud proactiva y orientada al cliente.
  • Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Cajero asesor de servicio temporada Alkomprar

Salario a convenir

Alkomprar, empresa colombiana comprometida con construir un mejor futuro, busca cajero asesor de servicio por temporada para fortalecer su equipo en la temporada alta.

Responsabilidades:

  • Manejo de operaciones de caja con precisión y eficiencia.
  • Atención al cliente, garantizando una experiencia de compra satisfactoria.
  • Gestión de medios de pago y sistemas de facturación.
  • Apoyo en tareas administrativas relacionadas con las operaciones diarias.

Requerimientos:

  • Técnico en áreas administrativas o contables.
  • Experiencia en manejo de caja y atención al cliente.
  • Conocimiento en medios de pago y sistemas de facturación.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

