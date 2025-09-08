Empleo
Buscan asesores para temporada navideña en Bogotá
¿Diciembre con empleo? ¡Trabajo sí hay!
Se acerca la temporada navideña y son muchas las empresas que empiezan a requerir perfiles para ocupar la demanda de servicios y atención al cliente entre noviembre y enero. Por eso, hemos traído una lista de vacantes a las que usted puede aplicar de manera gratuita a través de Semana Empleos.
Recuerde: postular a estas vacantes no tiene ningún costo y podrá hacerlo desde cualquier dispositivo móvil.
Asesores comerciales - temporada Bogotá
Salario: $ 1.453.000
Una importante empresa del sector textil ofrece la oportunidad de desarrollar talento y alcanzar metas profesionales como asesor comercial en temporada navideña.
Responsabilidades:
- Atender a los clientes de manera personalizada y ofrecerles la mejor experiencia de compra.
- Orientar a clientes y resolver sus necesidades.
- Preparar y presentar propuestas y cerrar ventas.
- Cumplir con las metas de ventas establecidas.
Beneficios:
Salario básico $1.500.000 + auxilio de transporte + bono por cumplimiento de metas + todas las prestaciones de ley + estabilidad laboral + ambiente de trabajo agradable + contrato directamente con la empresa + contratación inmediata.
Requisitos:
- Experiencia mínima de 3 meses.
- Buen servicio al cliente.
- Pasión por las ventas.
- Residir en Bogotá o alrededores.
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo (un día compensatorio a la semana).
Asesores por temporada Studio F
Salario: $ 1.423.500
Studio F busca asesores comerciales de moda para la temporada de fin de año. Para la compañía es importante brindar una experiencia excepcional a los clientes, fidelizarlos y cumplir con los presupuestos de ventas.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en tienda.
- Fidelizar a los clientes mediante un servicio excepcional.
- Cumplir con los objetivos y presupuestos de ventas asignados.
- Mantener el orden y la presentación de la tienda.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 3 meses en ventas.
- Conocimiento del sector retail y moda.
- Habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Bogotá.
Asesor comercial TaT
Salario: $ 1.423.500
Una empresa líder en el sector de producción a nivel nacional busca asesor comercial TaT para impulsar sus ventas en los sectores ferretero e industrial, especialmente en el área de pinturas.
Responsabilidades:
- Visitar tiendas y puntos de venta en el sector ferretero e industrial.
- Promocionar y vender productos, especialmente pinturas, a clientes externos.
- Mantener relaciones efectivas con los clientes para asegurar satisfacción y fidelización.
- Alcanzar y superar las metas de ventas propuestas.
- Gestionar pedidos y coordinar entregas con el equipo interno.
- Elaborar informes de ventas y reportes de actividad comercial.
Requerimientos:
- Título profesional en carreras administrativas, industriales o afines.
- Más de 3 años de experiencia en ventas en el sector ferretero e industrial.
- Conocimiento y experiencia preferible en el manejo de pinturas.
- Habilidad para manejar Excel a nivel intermedio.
- Experiencia en el uso de sistemas ERP en ventas.
Asesor comercial retail - por temporada
Salario: $ 1.423.500
Falabella busca asesores comerciales retail para brindar experiencias excepcionales a los clientes en un entorno dinámico de ventas.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en el punto de venta.
- Gestionar transacciones de ventas de manera efectiva.
- Mantener el área de ventas organizada y atractiva.
- Colaborar con el equipo para alcanzar metas de ventas.
- Proporcionar información precisa sobre productos y servicios.
Requerimientos:
- Bachiller culminado.
- Experiencia mínima de 6 meses en ventas presenciales.
- Habilidades de comunicación efectiva.
- Actitud proactiva y orientada al cliente.
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con un día compensatorio.
Cajero asesor de servicio temporada Alkomprar
Salario a convenir
Alkomprar, empresa colombiana comprometida con construir un mejor futuro, busca cajero asesor de servicio por temporada para fortalecer su equipo en la temporada alta.
Responsabilidades:
- Manejo de operaciones de caja con precisión y eficiencia.
- Atención al cliente, garantizando una experiencia de compra satisfactoria.
- Gestión de medios de pago y sistemas de facturación.
- Apoyo en tareas administrativas relacionadas con las operaciones diarias.
Requerimientos:
- Técnico en áreas administrativas o contables.
- Experiencia en manejo de caja y atención al cliente.
- Conocimiento en medios de pago y sistemas de facturación.
- Disponibilidad para trabajar en horarios de centro comercial (domingo a domingo con día compensatorio).