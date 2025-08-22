Buscan cajeros en Bogotá. Conozca las ofertas

En Bogotá se abrieron nuevas vacantes para el cargo de cajero, una de las posiciones más demandadas dentro del sector financiero y comercial.

Las ofertas están dirigidas a personas con habilidades en servicio al cliente, manejo de dinero y procesos de caja, y contemplan salarios que pueden superar los $1.500.000, además de todas las prestaciones de ley.

Algunas de estas vacantes también incluyen beneficios adicionales como capacitación continua y oportunidades de crecimiento dentro de la organización.

Gracias a que el proceso de aplicación se realiza de manera virtual en Semana Empleos, los interesados podrán postularse de forma rápida y sencilla desde cualquier dispositivo.

Cajero (a) Ryt- Club La Colina

Salario: $ 1.300.000 a $ 1.400.000

Si una persona desea ser parte de una de las compañías más innovadoras y transformar positivamente la vida de las personas, esta oportunidad puede ser ideal. Se encuentra abierta la vacante para cajero (a) en el Club La Colina.

Funciones

Asegurar la efectividad de los procesos de caja mediante el desarrollo de actividades de registro, recaudo y manejo eficiente del dinero, de acuerdo con los estándares de calidad definidos y los requerimientos de los clientes.

Formación académica: Bachiller.

Experiencia: 1 año en control y manejo de valores y otros medios de pago, desempeñando actividades de servicio a la mesa y atención al cliente.

Condiciones:

Contrato a término fijo.

Salario: $ 1.387.800 + auxilio de transporte + prestaciones de ley.

Intensidad horaria: 42 horas semanales, turnos rotativos de domingo a domingo con un día compensatorio en la semana.

Sede de trabajo: Club La Colina Colsubsidio Suba.

Cajero Banco de Occidente

Salario a convenir

Banco de Occidente se encuentra en búsqueda de un cajero para la sede en Puerto Boyacá. Se ofrece la oportunidad de crecer profesionalmente en el sector financiero, formando parte de un equipo comprometido y apasionado, dentro de una compañía reconocida por su excelencia y cultura laboral.

Responsabilidades:

Atender a los clientes de manera amable y eficiente.

Gestionar transacciones bancarias y manejo de efectivo.

Procesar pagos mediante diversos medios (tarjetas, transferencias, etc.).

Brindar información sobre productos y servicios bancarios.

Mantener registros precisos de operaciones diarias.

Requerimientos:

Estudiante de primeros semestres en carreras administrativas o financieras.

Experiencia previa en manejo de medios de pago.

Excelente servicio al cliente.

Habilidades matemáticas básicas.

Cajera para Paloquemao - Bogotá

Salario: $ 1.497.000

Se encuentra disponible la vacante para cajera en la zona de Paloquemao, Bogotá. La empresa ofrece un ambiente dinámico en el que se pueden desarrollar habilidades en manejo de caja y atención al cliente.

Responsabilidades:

Manejo y control de caja registradora.

Recepción y registro de pagos en efectivo y tarjetas.

Entrega de comprobantes de pago a los clientes.

Cuadre diario de caja.

Atención al cliente en el punto de venta.

Requerimientos:

Técnico en contabilidad o áreas afines.

Experiencia mínima de 1 año en manejo de caja y dinero en efectivo.

Habilidades numéricas y atención al detalle.

Disponibilidad para trabajar en el horario indicado.

Residencia en Bogotá o zonas aledañas.

Cajera polifuncional

Salario: $ 1.423.500

Se requiere cajera polifuncional para unirse a un equipo dinámico en Bogotá. La empresa ofrece un ambiente de trabajo colaborativo, en el que se pueden desarrollar nuevas habilidades y construir una carrera sólida.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes de manera amable y eficiente.

Manejar operaciones de caja incluyendo bonos, cheques y efectivo.

Surtir, acomodar y organizar productos en las estanterías.

Mantener la limpieza y el orden del área de trabajo.

Colaborar con el equipo para asegurar el cumplimiento de los objetivos diarios.

Requerimientos:

Bachiller académico o equivalente.

Mínimo 6 meses de experiencia en manejo de caja.

Conocimiento en sistemas de pago como Sistecrédito y ADDI.

Disponibilidad para trabajar horarios rotativos entre las 8:00 a. m. y las 8:30 p. m.

Cajero seis horas Homecenter Cedritos

Salario a convenir

Homecenter Cedritos requiere cajero para trabajar 6 horas, siendo parte esencial del servicio al cliente. La persona seleccionada será responsable de registrar productos y servicios adquiridos, verificar descripciones y valores, y garantizar que los pagos se realicen de manera segura bajo los procedimientos establecidos.

Responsabilidades:

Registrar los productos y servicios que los clientes deseen facturar, verificando códigos, descripción, contenido, cantidad y precio.

Verificar títulos valores como efectivo y tarjetas de crédito y débito para garantizar la seguridad y legalidad de los pagos.

Asesorar a los clientes en el uso de la nueva tecnología de cajas de autopago.

Ejercer el protocolo de servicio al cliente establecido para el área de cajas.

Recibir y verificar pagos de recaudos realizados en las cajas.

Controlar y cuidar los recursos de trabajo como papelería, impresoras, escáneres, datáfonos y puestos de pago.

Requerimientos: