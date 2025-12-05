Suscribirse

EMPLEO

Cierre la semana con empleo: múltiples vacantes activas hoy

Actualice su hoja de vida y aplique ya.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

5 de diciembre de 2025, 3:04 p. m.
El mercado laboral colombiano continúa moviéndose con fuerza en distintos sectores, impulsado por la necesidad de las empresas de reforzar equipos, cubrir incrementos operativos y avanzar en nuevos proyectos antes de finalizar la semana. Esta dinámica abre oportunidades para candidatos con diferentes niveles de experiencia, desde perfiles operativos hasta cargos técnicos y profesionales.

En los últimos días, se ha evidenciado un aumento en la publicación de vacantes, especialmente en áreas que requieren respuesta rápida, como servicio al cliente, finanzas, ventas, psicología y logística. Para muchas personas en busca de empleo, este comportamiento representa una ventana ideal para actualizar su perfil y aplicar a más de una oferta.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Ejecutivo preferente en gestión patrimonial – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal deberá contar con experiencia en seguir y ajustar portafolios según las condiciones del mercado, así como en ejecutar estrategias comerciales para incrementar los activos administrados.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría financiera especializada y personalizada a clientes preferentes y de alto patrimonio.
  • Analizar el perfil financiero del cliente para diseñar soluciones de inversión personalizadas.
  • Ofrecer productos financieros como fondos de inversión, carteras administradas, seguros fiducias y productos estructurados.

Requerimientos:

  • Certificación ante el AMV como asesor financiero.
  • Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
  • Experiencia en análisis y gestión de portafolios de inversión.
  • Habilidad para diseñar y ofrecer soluciones de inversión personalizadas.
  • Capacidad para ejecutar estrategias comerciales de incremento de activos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de planeación financiera – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol, también conocido como especialista en planificación financiera o coordinador de planeación financiera, es clave para el crecimiento estratégico de la empresa.

Responsabilidades:

  • Organizar y realizar seguimiento a indicadores de gestión y resultados comerciales.
  • Hacer seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos analizando con las áreas involucradas.
  • Proyectar el flujo de caja para identificar excedentes o faltantes de caja.
  • Generar informes de cartera para controlar el flujo de caja sin afectar la rentabilidad.
  • Crear modelos para la presentación ágil de información histórica de ventas y gastos.

Requerimientos:

  • Título profesional en finanzas, economía, administración, contaduría o ingeniería.
  • Experiencia mínima de 2 años en procesos financieros relacionados.
  • Cursos avanzados de Excel.
  • Deseable formación en manejo de bases de datos y modelación financiera.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Consultor de recursos humanos y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

  • Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
  • Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
  • Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
  • Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
  • Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
  • Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
  • Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
  • Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
  • Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
  • Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
  • Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
  • Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Prevencionista en logística y seguridad – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Homecenter busca un especialista en prevención que se encargue de realizar auditorías y controles en nuestros procesos logísticos, asegurando que se mantenga un flujo óptimo desde el recibo hasta el despacho de mercancía.

Responsabilidades:

  • Realizar auditorías y controles permanentes en procesos logísticos.
  • Verificar TOP230 durante el alistamiento de mercancía.
  • Revisar SKUs padrino en producto en piso de ventas.
  • Asegurar la protección de productos en tiendas.
  • Reportar condiciones y acciones inseguras.
  • Identificar riesgos de seguridad física y salud en el trabajo.
  • Colaborar en procedimientos de paso de especialistas a patio constructor.

Requerimientos:

  • Educación técnica o tecnóloga en logística o seguridad.
  • Experiencia en auditorías y controles logísticos.
  • Conocimiento de normativas de seguridad y salud ocupacional.
  • Capacidad para identificar y reportar riesgos.
  • Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

