Cierre la semana con empleo: múltiples vacantes activas hoy

El mercado laboral colombiano continúa moviéndose con fuerza en distintos sectores, impulsado por la necesidad de las empresas de reforzar equipos, cubrir incrementos operativos y avanzar en nuevos proyectos antes de finalizar la semana. Esta dinámica abre oportunidades para candidatos con diferentes niveles de experiencia, desde perfiles operativos hasta cargos técnicos y profesionales.

En los últimos días, se ha evidenciado un aumento en la publicación de vacantes, especialmente en áreas que requieren respuesta rápida, como servicio al cliente, finanzas, ventas, psicología y logística. Para muchas personas en busca de empleo, este comportamiento representa una ventana ideal para actualizar su perfil y aplicar a más de una oferta.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Ejecutivo preferente en gestión patrimonial – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal deberá contar con experiencia en seguir y ajustar portafolios según las condiciones del mercado, así como en ejecutar estrategias comerciales para incrementar los activos administrados.

Responsabilidades:

Brindar asesoría financiera especializada y personalizada a clientes preferentes y de alto patrimonio.

Analizar el perfil financiero del cliente para diseñar soluciones de inversión personalizadas.

Ofrecer productos financieros como fondos de inversión, carteras administradas, seguros fiducias y productos estructurados.

Requerimientos:

Certificación ante el AMV como asesor financiero.

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia en análisis y gestión de portafolios de inversión.

Habilidad para diseñar y ofrecer soluciones de inversión personalizadas.

Capacidad para ejecutar estrategias comerciales de incremento de activos.

Analista de planeación financiera – Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol, también conocido como especialista en planificación financiera o coordinador de planeación financiera, es clave para el crecimiento estratégico de la empresa.

Responsabilidades:

Organizar y realizar seguimiento a indicadores de gestión y resultados comerciales.

Hacer seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos analizando con las áreas involucradas.

Proyectar el flujo de caja para identificar excedentes o faltantes de caja.

Generar informes de cartera para controlar el flujo de caja sin afectar la rentabilidad.

Crear modelos para la presentación ágil de información histórica de ventas y gastos.

Requerimientos:

Título profesional en finanzas, economía, administración, contaduría o ingeniería.

Experiencia mínima de 2 años en procesos financieros relacionados.

Cursos avanzados de Excel.

Deseable formación en manejo de bases de datos y modelación financiera.

Consultor de recursos humanos y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Prevencionista en logística y seguridad – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Homecenter busca un especialista en prevención que se encargue de realizar auditorías y controles en nuestros procesos logísticos, asegurando que se mantenga un flujo óptimo desde el recibo hasta el despacho de mercancía.

Responsabilidades:

Realizar auditorías y controles permanentes en procesos logísticos.

Verificar TOP230 durante el alistamiento de mercancía.

Revisar SKUs padrino en producto en piso de ventas.

Asegurar la protección de productos en tiendas.

Reportar condiciones y acciones inseguras.

Identificar riesgos de seguridad física y salud en el trabajo.

Colaborar en procedimientos de paso de especialistas a patio constructor.

Requerimientos:

Educación técnica o tecnóloga en logística o seguridad.

Experiencia en auditorías y controles logísticos.

Conocimiento de normativas de seguridad y salud ocupacional.

Capacidad para identificar y reportar riesgos.

Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente.