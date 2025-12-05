EMPLEO
Cierre la semana con empleo: múltiples vacantes activas hoy
Juliana Flórez
El mercado laboral colombiano continúa moviéndose con fuerza en distintos sectores, impulsado por la necesidad de las empresas de reforzar equipos, cubrir incrementos operativos y avanzar en nuevos proyectos antes de finalizar la semana. Esta dinámica abre oportunidades para candidatos con diferentes niveles de experiencia, desde perfiles operativos hasta cargos técnicos y profesionales.
En los últimos días, se ha evidenciado un aumento en la publicación de vacantes, especialmente en áreas que requieren respuesta rápida, como servicio al cliente, finanzas, ventas, psicología y logística. Para muchas personas en busca de empleo, este comportamiento representa una ventana ideal para actualizar su perfil y aplicar a más de una oferta.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Ejecutivo preferente en gestión patrimonial – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
El candidato ideal deberá contar con experiencia en seguir y ajustar portafolios según las condiciones del mercado, así como en ejecutar estrategias comerciales para incrementar los activos administrados.
Responsabilidades:
- Brindar asesoría financiera especializada y personalizada a clientes preferentes y de alto patrimonio.
- Analizar el perfil financiero del cliente para diseñar soluciones de inversión personalizadas.
- Ofrecer productos financieros como fondos de inversión, carteras administradas, seguros fiducias y productos estructurados.
Requerimientos:
- Certificación ante el AMV como asesor financiero.
- Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
- Experiencia en análisis y gestión de portafolios de inversión.
- Habilidad para diseñar y ofrecer soluciones de inversión personalizadas.
- Capacidad para ejecutar estrategias comerciales de incremento de activos.
Analista de planeación financiera – Medellín
Empresa: Medipiel
Salario: 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol, también conocido como especialista en planificación financiera o coordinador de planeación financiera, es clave para el crecimiento estratégico de la empresa.
Responsabilidades:
- Organizar y realizar seguimiento a indicadores de gestión y resultados comerciales.
- Hacer seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos analizando con las áreas involucradas.
- Proyectar el flujo de caja para identificar excedentes o faltantes de caja.
- Generar informes de cartera para controlar el flujo de caja sin afectar la rentabilidad.
- Crear modelos para la presentación ágil de información histórica de ventas y gastos.
Requerimientos:
- Título profesional en finanzas, economía, administración, contaduría o ingeniería.
- Experiencia mínima de 2 años en procesos financieros relacionados.
- Cursos avanzados de Excel.
- Deseable formación en manejo de bases de datos y modelación financiera.
Consultor de recursos humanos y tecnología – Barranquilla
Empresa: Magneto Global
Salario: 3.500.000 a 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.
Responsabilidades:
- Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.
- Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.
- Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.
- Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.
- Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.
- Presentar informes y diseñar estrategias de retención.
- Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.
- Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.
- Experiencia en empresas HRtech, SaaS, ATS o CRM.
- Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.
- Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.
- Capacidad de medir la satisfacción del cliente.
Prevencionista en logística y seguridad – Bogotá D.C.
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Homecenter busca un especialista en prevención que se encargue de realizar auditorías y controles en nuestros procesos logísticos, asegurando que se mantenga un flujo óptimo desde el recibo hasta el despacho de mercancía.
Responsabilidades:
- Realizar auditorías y controles permanentes en procesos logísticos.
- Verificar TOP230 durante el alistamiento de mercancía.
- Revisar SKUs padrino en producto en piso de ventas.
- Asegurar la protección de productos en tiendas.
- Reportar condiciones y acciones inseguras.
- Identificar riesgos de seguridad física y salud en el trabajo.
- Colaborar en procedimientos de paso de especialistas a patio constructor.
Requerimientos:
- Educación técnica o tecnóloga en logística o seguridad.
- Experiencia en auditorías y controles logísticos.
- Conocimiento de normativas de seguridad y salud ocupacional.
- Capacidad para identificar y reportar riesgos.
- Habilidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.