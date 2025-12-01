Comience la semana con empleo: vacantes disponibles para aplicar hoy mismo

La tasa de desocupación nacional en Colombia cayó a 8,2 % en octubre de 2025, la tercera más baja de la serie histórica, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta tendencia refleja una mejora en la dinámica laboral y un aumento en el ritmo de contratación en diversas regiones del país.

En este contexto favorable, el mercado laboral comienza la semana con una oferta amplia y variada de oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia y formación. Empresas de sectores como servicios, logística, comercio, salud y atención al cliente, entre otros, mantienen procesos de selección activos, muchos de ellos con inicio inmediato.

Estas vacantes representan una alternativa para quienes buscan iniciar un nuevo ciclo laboral, cambiar de empleo o acceder a opciones más alineadas con su perfil profesional.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrará más de 200 mil oportunidades de empleo en todo el país.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Analista mid tesorería – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en tesorería, será responsable de supervisar los flujos de efectivo y garantizar la disponibilidad de fondos para las operaciones diarias y proyectos estratégicos.

Responsabilidades:

Supervisar y optimizar los flujos de efectivo.

Realizar conciliaciones bancarias con precisión.

Elaborar informes financieros para la dirección.

Colaborar con el equipo contable en tareas conjuntas.

Monitorear el cumplimiento de políticas financieras internas.

Requerimientos:

Profesional graduado en Contaduría Pública.

Mínimo 5 años de experiencia en Tesorería o Contabilidad.

Dominio avanzado de Excel.

Experiencia en conciliaciones bancarias.

Habilidades de comunicación efectivas.

Gerente de tienda – Medellín

Empresa: Farmatodo Colombia

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como encargado de sucursal, será responsable de supervisar al equipo, garantizando que los altos estándares de calidad se mantengan.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 6 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Consultor de recursos humanos y tecnología – Barranquilla

Empresa: Magneto Global

Salario: 3.500.000 a 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de éxito de talento, tendrá la responsabilidad de guiar a los clientes en la consecución de sus objetivos organizacionales y asegurar su satisfacción con los productos y servicios.

Responsabilidades:

Liderar estrategias de fidelización de clientes en recursos humanos.

Ser aliado estratégico para reducir el time to hire.

Asegurar la usabilidad y mejoras en productos.

Obtener retroalimentación y colaborar en mejoras continuas.

Acompañar a clientes para maximizar el valor de las soluciones.

Presentar informes y diseñar estrategias de retención.

Garantizar el cumplimiento de la propuesta de valor adquirida.

Gestionar contingencias relacionadas con procesos y tecnología.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en customer success o roles similares en áreas de Recursos Humanos-Tecnología.

Experiencia en empresas HRtech SaaS ATS o CRM.

Habilidades en implementación de proyectos de tecnología.

Conocimiento avanzado en HCM, ERP, ATS o CRM.

Capacidad de medir la satisfacción del cliente.

Coordinador de planeación financiera – Bogotá D.C.

Empresa: Plexa

Salario: 3.410.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol crucial, conocido también como coordinador financiero o supervisor de planeación financiera, será responsable de la gestión y proyección financiera de la empresa.

Responsabilidades:

Seguimiento, actualización y proyección de la ejecución presupuestal.

Supervisar el endeudamiento de la compañía.

Monitorear las edades de activos y pasivos.

Controlar indicadores de desempeño financiero.

Elaborar informes periódicos de desempeño.

Desarrollar modelos de evaluación de proyectos.

Analizar indicadores de evaluación, liquidez, endeudamiento y rentabilidad.

Realizar proyecciones financieras detalladas.

Crear reportes mensuales para la junta directiva.

Ejecutar otras funciones asignadas por el jefe inmediato.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 3 años en análisis contable y financiero.

Profesional en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Ingeniería Industrial, Administración Financiera o Contaduría Pública.

Conocimiento en estados financieros y técnicas estadísticas.

Excel avanzado y conocimientos en VBA.

Experiencia con ERP preferiblemente SIESA.

Conocimientos en Power BI deseables.

Habilidades en ofimática.

Certificados de formación en áreas relevantes.