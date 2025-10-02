Empleo
Conozca las ofertas mejor pagadas este mes: los salarios superan los 10 millones
Todas estas vacantes se encuentran disponibles en Semana Empleos.
El mercado laboral en Colombia no solo ofrece empleos de entrada, también abre espacio para perfiles especializados que buscan crecer profesional y económicamente.
Este mes se han publicado varias vacantes que superan los 10 millones de pesos de salario, dirigidas a cargos en áreas como tecnología, dirección de proyectos, salud, finanzas y gerencia comercial.
Lo interesante es que algunas de estas ofertas incluyen beneficios adicionales como bonos por resultados, flexibilidad laboral e incluso posibilidad de trabajo híbrido. Son posiciones ideales para quienes cuentan con experiencia sólida y buscan un salto significativo en sus ingresos.
Si quiere postularse, tenga en cuenta que las empresas valoran hojas de vida con resultados medibles, certificaciones y un perfil digital actualizado.
Allí también encontrará guías para mejorar su perfil en línea y pasar filtros digitales con éxito.
Gerente jurídico y de asuntos corporativos Cali
Salario: $ 35.000.000
Importante empresa en Cali está en busca de un gerente jurídico y asuntos corporativos. Este rol clave se encargará de planear, dirigir, orientar y asesorar a la organización en los aspectos jurídicos y legales, garantizando que las operaciones se desarrollen dentro del marco legal vigente.
La posición busca minimizar riesgos y acciones legales que puedan afectar a los accionistas. El candidato ideal liderará el proceso de relacionamiento y gestión de asuntos jurídicos con autoridades, entes reguladores, stakeholders y otras instituciones competentes.
Esta es una oportunidad única para un profesional del derecho con experiencia en liderazgo estratégico y un enfoque en la sostenibilidad empresarial.
Responsabilidades:
- Dirigir el asesoramiento jurídico y legal relacionado con las áreas de la organización.
- Dirigir y orientar las labores jurídicas del equipo de abogados.
- Asesorar a la Gerencia General con estrategias legales para proyectos organizacionales.
- Diseñar estrategias legales para minimizar contingencias durante las operaciones del negocio.
- Orientar a los abogados en la elaboración de respuestas oportunas a demandas contractuales o legales.
- Participar en la definición del plan estratégico del área para asegurar la sostenibilidad del negocio.
Requerimientos:
- Profesional en derecho con especialización o maestría en áreas como Comercial Administrativo Portuario o Laboral.
- Experiencia de 8 a 10 años como gerente o director jurídico en grandes empresas estructuradas.
- Disponibilidad para viajes semanales a Buenaventura.
- Inglés avanzado preferible.
Gerente administrativo y financiero para consumo masivo Cajicá
Salario: $ 22.000.000
Se requiere un gerente administrativo y financiero con experiencia en compañías de consumo masivo. Como líder del área financiera y administrativa, será responsable de asegurar la rentabilidad del negocio a través de una gestión integral de costos y presupuestos, así como la evaluación financiera de nuevas iniciativas.
En este rol, también liderará los procesos de planeación financiera y seguimiento presupuestal. Se fomenta un ambiente de trabajo en equipo enfocado en resultados, innovación y mejora continua.
Responsabilidades:
- Asegurar la rentabilidad del negocio mediante gestión integral de los procesos administrativos y financieros.
- Liderar procesos de planeación financiera y seguimiento presupuestal.
- Definir planes de acción para mitigar riesgos financieros y maximizar el valor del negocio.
- Fomentar trabajo en equipo enfocado en resultados e innovación.
- Desarrollar estrategias continuas que fortalezcan la sostenibilidad del negocio.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas.
- Especialización en Gerencia Financiera Riesgos Financieros o áreas afines.
- Más de 7 años de experiencia liderando áreas financieras y administrativas.
- Experiencia en compañías de consumo masivo.
Tax Manager - Rueda de empleo Bogotá
Salario: $ 20.000.000
Importante empresa del sector manufactura requiere profesionales en contabilidad, ingeniería financiera, administración de empresas, finanzas internacionales, economía o derecho.
De preferencia se busca contador o abogado especialista en impuestos o áreas de cumplimiento, con especialización en tributaria, legislación e impuestos, para desempeñar el cargo de tax manager.
Experiencia: mayor a 3 años en áreas financieras, firmas e impuestos, consultoría o cumplimiento. Se requiere dominio intermedio/avanzado de Excel e inglés intermedio/avanzado (B2 - C1) certificado.
Condiciones:
• Salario: a convenir.
• Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
• Tipo de contrato: término indefinido.
Funciones:
- Supervisar y garantizar la presentación oportuna de las declaraciones fiscales.
- Monitorear cambios en las leyes tributarias locales e internacionales que puedan impactar a la organización.
- Diseñar e implementar estrategias fiscales para optimizar la carga impositiva de la empresa, respetando el marco normativo.
- Asesorar a las áreas de negocio sobre implicaciones fiscales de nuevos proyectos, acuerdos o inversiones.
- Coordinar auditorías tributarias internas y externas, asegurando preparación adecuada de documentación y respuestas.
- Representar a la empresa ante autoridades fiscales en inspecciones o procesos regulatorios.
- Liderar implementación de herramientas y sistemas que automaticen y mejoren procesos de gestión fiscal.
- Desarrollar controles internos para garantizar precisión y consistencia de los datos tributarios.
- Preparar informes fiscales detallados para la alta dirección y stakeholders.
- Realizar análisis de riesgos y proyecciones fiscales que permitan la toma de decisiones estratégicas.
Lugar de trabajo: oficina corporativa de Bavaria, calle 127.
subgerente de ventas - sector empaques Medellín
Salario: $ 18.505.500
Una de las empresas más importantes del país en producción y comercialización de cartón corrugado requiere subgerente de ventas para liderar el departamento comercial.
Entre sus funciones estarán la aprobación de cupos y el desarrollo de estrategias comerciales para incrementar la participación en el mercado. Será fundamental el desarrollo de relaciones sólidas con los clientes y la mejora continua de las operaciones.
El salario será el salario mínimo integral ($ 18.505.500)
Responsabilidades:
- Liderar el departamento de ventas.
- Aprobar cupos de ventas según políticas de la compañía.
- Desarrollar estrategias comerciales para la región (Antioquia).
- Realizar visitas a clientes y gestionar la atención oportuna de los mismos.
- Desarrollar la gestión de cartera y su recuperación.
- Gestionar y garantizar la satisfacción de los clientes.
- Elaboración del presupuesto e implementación de estrategias para su cumplimiento.
Requerimientos:
- Profesional en Administración de empresas, negocios internacionales, ingeniería industrial, de diseño, finanzas, contabilidad o fines.
- Mínimo 5 años de experiencia en ventas B2B de productos tangibles.
- Experiencia en manejo de personal comercial.
- Conocimiento en estrategias comerciales y finanzas básicas.
- Habilidades comprobadas en negociación.
Jefe operaciones alimentos y bebidas - rueda de empleo
Salario: $ 18.505.500
Importante empresa del sector requiere profesional en nutrición, ingeniería de alimentos, gastronomía, administración o afines, con especialización en logística, innovación, ciencia y tecnología de alimentos o afines, para desempeñar el cargo de jefe de operaciones de alimentos y bebidas.
Experiencia: 8 años como responsable en dirección, operación y control de establecimientos de alimentos y bebidas masivos en cadenas de restaurantes, casinos industriales, centros de convenciones, operadores de eventos, clubes sociales o corporativos, hoteles o servicios de catering, entre otros.
Condiciones:
• Salario: integral $18.505.500.
• Horario: domingo a domingo, 44 horas semanales de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (con un día a la semana de descanso).
• Contrato: término indefinido.
Funciones:
- Garantizar la rentabilidad de los portafolios propuestos en cada operación del negocio.
- Diseñar recetas estándar que cumplan con el porcentaje de costo de materia prima definido.
- Apoyar la implementación operativa y de servicio de los portafolios desarrollados.
- Elaborar manuales de procesos y fichas técnicas de productos o servicios.
- Realizar visitas a los puntos de operación para asegurar la inocuidad, viabilidad y optimización de los procesos.