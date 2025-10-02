Conozca las ofertas mejor pagadas este mes: los salarios superan los 10 millones

El mercado laboral en Colombia no solo ofrece empleos de entrada, también abre espacio para perfiles especializados que buscan crecer profesional y económicamente.

Este mes se han publicado varias vacantes que superan los 10 millones de pesos de salario, dirigidas a cargos en áreas como tecnología, dirección de proyectos, salud, finanzas y gerencia comercial.

Lo interesante es que algunas de estas ofertas incluyen beneficios adicionales como bonos por resultados, flexibilidad laboral e incluso posibilidad de trabajo híbrido. Son posiciones ideales para quienes cuentan con experiencia sólida y buscan un salto significativo en sus ingresos.

Si quiere postularse, tenga en cuenta que las empresas valoran hojas de vida con resultados medibles, certificaciones y un perfil digital actualizado.

Ingrese ya a Semana Empleos, donde encontrará estas ofertas destacadas junto a más de 110.000 vacantes activas en todo el país. Allí también encontrará guías para mejorar su perfil en línea y pasar filtros digitales con éxito.

Gerente jurídico y de asuntos corporativos Cali

Salario: $ 35.000.000

Importante empresa en Cali está en busca de un gerente jurídico y asuntos corporativos. Este rol clave se encargará de planear, dirigir, orientar y asesorar a la organización en los aspectos jurídicos y legales, garantizando que las operaciones se desarrollen dentro del marco legal vigente.

La posición busca minimizar riesgos y acciones legales que puedan afectar a los accionistas. El candidato ideal liderará el proceso de relacionamiento y gestión de asuntos jurídicos con autoridades, entes reguladores, stakeholders y otras instituciones competentes.

Esta es una oportunidad única para un profesional del derecho con experiencia en liderazgo estratégico y un enfoque en la sostenibilidad empresarial.

Responsabilidades:

Dirigir el asesoramiento jurídico y legal relacionado con las áreas de la organización.

Dirigir y orientar las labores jurídicas del equipo de abogados.

Asesorar a la Gerencia General con estrategias legales para proyectos organizacionales.

Diseñar estrategias legales para minimizar contingencias durante las operaciones del negocio.

Orientar a los abogados en la elaboración de respuestas oportunas a demandas contractuales o legales.

Participar en la definición del plan estratégico del área para asegurar la sostenibilidad del negocio.

Requerimientos:

Profesional en derecho con especialización o maestría en áreas como Comercial Administrativo Portuario o Laboral.

Experiencia de 8 a 10 años como gerente o director jurídico en grandes empresas estructuradas.

Disponibilidad para viajes semanales a Buenaventura.

Inglés avanzado preferible.

Gerente administrativo y financiero para consumo masivo Cajicá

Salario: $ 22.000.000

Se requiere un gerente administrativo y financiero con experiencia en compañías de consumo masivo. Como líder del área financiera y administrativa, será responsable de asegurar la rentabilidad del negocio a través de una gestión integral de costos y presupuestos, así como la evaluación financiera de nuevas iniciativas.

En este rol, también liderará los procesos de planeación financiera y seguimiento presupuestal. Se fomenta un ambiente de trabajo en equipo enfocado en resultados, innovación y mejora continua.

Responsabilidades:

Asegurar la rentabilidad del negocio mediante gestión integral de los procesos administrativos y financieros.

Liderar procesos de planeación financiera y seguimiento presupuestal.

Definir planes de acción para mitigar riesgos financieros y maximizar el valor del negocio.

Fomentar trabajo en equipo enfocado en resultados e innovación.

Desarrollar estrategias continuas que fortalezcan la sostenibilidad del negocio.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas.

Especialización en Gerencia Financiera Riesgos Financieros o áreas afines.

Más de 7 años de experiencia liderando áreas financieras y administrativas.

Experiencia en compañías de consumo masivo.

Tax Manager - Rueda de empleo Bogotá

Salario: $ 20.000.000

Importante empresa del sector manufactura requiere profesionales en contabilidad, ingeniería financiera, administración de empresas, finanzas internacionales, economía o derecho.

De preferencia se busca contador o abogado especialista en impuestos o áreas de cumplimiento, con especialización en tributaria, legislación e impuestos, para desempeñar el cargo de tax manager.

Experiencia: mayor a 3 años en áreas financieras, firmas e impuestos, consultoría o cumplimiento. Se requiere dominio intermedio/avanzado de Excel e inglés intermedio/avanzado (B2 - C1) certificado.

Condiciones:

• Salario: a convenir.

• Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

• Tipo de contrato: término indefinido.

Funciones:

Supervisar y garantizar la presentación oportuna de las declaraciones fiscales.

Monitorear cambios en las leyes tributarias locales e internacionales que puedan impactar a la organización.

Diseñar e implementar estrategias fiscales para optimizar la carga impositiva de la empresa, respetando el marco normativo.

Asesorar a las áreas de negocio sobre implicaciones fiscales de nuevos proyectos, acuerdos o inversiones.

Coordinar auditorías tributarias internas y externas, asegurando preparación adecuada de documentación y respuestas.

Representar a la empresa ante autoridades fiscales en inspecciones o procesos regulatorios.

Liderar implementación de herramientas y sistemas que automaticen y mejoren procesos de gestión fiscal.

Desarrollar controles internos para garantizar precisión y consistencia de los datos tributarios.

Preparar informes fiscales detallados para la alta dirección y stakeholders.

Realizar análisis de riesgos y proyecciones fiscales que permitan la toma de decisiones estratégicas.

Lugar de trabajo: oficina corporativa de Bavaria, calle 127.

subgerente de ventas - sector empaques Medellín

Salario: $ 18.505.500

Una de las empresas más importantes del país en producción y comercialización de cartón corrugado requiere subgerente de ventas para liderar el departamento comercial.

Entre sus funciones estarán la aprobación de cupos y el desarrollo de estrategias comerciales para incrementar la participación en el mercado. Será fundamental el desarrollo de relaciones sólidas con los clientes y la mejora continua de las operaciones.

El salario será el salario mínimo integral ($ 18.505.500)

Responsabilidades:

Liderar el departamento de ventas.

Aprobar cupos de ventas según políticas de la compañía.

Desarrollar estrategias comerciales para la región (Antioquia).

Realizar visitas a clientes y gestionar la atención oportuna de los mismos.

Desarrollar la gestión de cartera y su recuperación.

Gestionar y garantizar la satisfacción de los clientes.

Elaboración del presupuesto e implementación de estrategias para su cumplimiento.

Requerimientos:

Profesional en Administración de empresas, negocios internacionales, ingeniería industrial, de diseño, finanzas, contabilidad o fines.

Mínimo 5 años de experiencia en ventas B2B de productos tangibles.

Experiencia en manejo de personal comercial.

Conocimiento en estrategias comerciales y finanzas básicas.

Habilidades comprobadas en negociación.

Jefe operaciones alimentos y bebidas - rueda de empleo

Salario: $ 18.505.500

Importante empresa del sector requiere profesional en nutrición, ingeniería de alimentos, gastronomía, administración o afines, con especialización en logística, innovación, ciencia y tecnología de alimentos o afines, para desempeñar el cargo de jefe de operaciones de alimentos y bebidas.

Experiencia: 8 años como responsable en dirección, operación y control de establecimientos de alimentos y bebidas masivos en cadenas de restaurantes, casinos industriales, centros de convenciones, operadores de eventos, clubes sociales o corporativos, hoteles o servicios de catering, entre otros.

Condiciones:

• Salario: integral $18.505.500.

• Horario: domingo a domingo, 44 horas semanales de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (con un día a la semana de descanso).

• Contrato: término indefinido.

Funciones: