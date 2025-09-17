Suscribirse

Contratación masiva: 1.000 empleos en ventas y call center

¡Aplique sin ningún costo!

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de septiembre de 2025, 3:06 p. m.
Tenga presente que el mercado laboral se ha venido recuperando paso a paso, por esta razón en la página de Magneto, día a día se publican vacantes actualizadas detallando salarios, requisitos y condiciones.
¡Aplique ya! | Foto: Stock

¿Busca empleo estable y con proyección? Actualmente, diferentes empresas del sector comercial y de call center en Colombia están contratando masivamente a más de 1.000 personas para unirse a sus equipos.

Se trata de una de las convocatorias laborales más grandes del momento, con vacantes disponibles en varias ciudades del país.

Los cargos están dirigidos a personas con y sin experiencia, ya que las compañías ofrecen procesos de formación en habilidades comerciales, acompañamiento permanente y capacitación en servicio al cliente.

Además, quienes ingresen podrán acceder a beneficios adicionales, estabilidad laboral y la posibilidad de crecer dentro de organizaciones que se encuentran en constante expansión.

¿Cómo aplicar?

Lo mejor de estas ofertas es que aplicar es muy fácil. Usted podrá ingresar a Semana Empleos para explorar la oferta completa o podrá conocer algunas de las vacantes disponibles a continuación.

Tenga en cuenta que el registro para postular es gratis y solo deberá realizarlo una vez, posibilitándole acceder a más de 110.000 ofertas laborales en todo el país.

Agente de ventas - Intelcia, Bogotá

Salario: $ 1.494.675

Intelcia, una empresa multinacional líder en el mercado latinoamericano con más de 25 años de experiencia en soluciones de contact center, busca un dinámico agente de ventas para unirse a su equipo.

Como asesor de ventas telefónicas, la persona seleccionada será parte de un entorno innovador y tecnológico que se compromete con la calidad y la satisfacción del cliente.

Si cuenta con experiencia de al menos cuatro meses como ejecutivo de ventas y le apasiona ofrecer soluciones y alcanzar objetivos comerciales, esta oportunidad es ideal.

Responsabilidades:

  • Generar ofrecimientos de productos y servicios vía telefónica.
  • Realizar seguimiento y gestión de las ventas.
  • Asegurar la satisfacción del cliente mediante un servicio de calidad.
  • Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos comerciales.

Requerimientos:

  • Experiencia de 4 meses como asesor de ventas call center o presencial.
  • Habilidades comunicativas y persuasivas.
  • Orientación al logro de objetivos y resultados.
  • Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado 44 horas semanales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor ventas inmobiliario - norte Bogotá

Salario: $ 1.900.000 a $ 3.500.000

Amarilo busca un asesor de ventas inmobiliario para ser responsable de atender, asesorar y acompañar al cliente en todo el proceso del proyecto asignado —ventas, trámites, promesas y más—, siguiendo los lineamientos de la dirección comercial y asegurando el cumplimiento de las metas.

Lo que se busca:

  • Tecnólogo o estudiante de últimos semestres en carreras administrativas, o profesional graduado en el área.
  • Más de 2 años de experiencia en ventas, trámites y promesas en el sector construcción, especialmente en proyectos de vivienda VIS y NO VIS, sector bancario, seguros o medicina prepagada.
  • Habilidades para liderar, trabajar en equipo y generar impacto en la sala de ventas.

Lo que se ofrece:

  • Contrato directo con Amarilo a término fijo (6 meses, prorrogables por desempeño).
  • Salario base de $1.903.839 + variable por cumplimiento de metas, promedio salarial $3.500.000.
  • Jornada de tiempo completo: lunes a domingo, 9:30 a.m. – 5:30 p.m. (un día de descanso entre semana y un fin de semana libre al mes).
  • Beneficios en tiempo y servicio de ruta desde Éxito Calle 170.
  • Zona norte.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Creativo
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asesor call center Bogotá – más de 100 vacantes

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000

Se requieren asesores call center con experiencia certificada en Bogotá.

Salario: Básico de $1.423.500 + prestaciones de ley + auxilio de transporte y una variable de $610.429.

Horarios: lunes a viernes en la franja de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Disponibilidad de festivos en caso de requerirse.

Lugar de trabajo: Bogotá D.C. Oficinas ubicadas en Calle 93 con Carrera 13 (cerca al Parque de la 93).

Formación académica: Bachiller.

Contrato: Obra y labor.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial para servicios de aseguramiento, Medellín

Salario: $ 1.423.500

Se busca un asesor comercial con habilidades para la negociación en servicios de aseguramiento en procesos de crédito hipotecario. La misión será guiar y asistir a los clientes en la contratación de servicios, asegurando una experiencia positiva y satisfactoria.

Responsabilidades:

  • Negociar servicios de aseguramiento en créditos hipotecarios.
  • Asistir a los clientes en el proceso de contratación de servicios.
  • Mantener excelentes relaciones con clientes a través de atención multicanal.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.
  • Colaborar con el equipo para mejorar estrategias de ventas.

Requerimientos:

  • Técnico en áreas relacionadas.
  • Mínimo 1 año de experiencia en call center o servicio al cliente multicanal.
  • Fuertes habilidades comerciales y de comunicación.
  • Capacidad para trabajar de lunes a sábado.
  • Orientación al cliente y resultados.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Agente SAC call center, turno madrugada – 36 horas semanales

Salario: $ 1.281.430 a $ 1.700.000

Funciones:

  • Atender llamadas de servicio al cliente (línea SAC).
  • Brindar soluciones claras, empáticas y efectivas.
  • Garantizar una experiencia positiva para el usuario en cada contacto.

Requisitos:

  • Mínimo 6 meses de experiencia en servicio al cliente call center (cliente español o en la madrugada).
  • Excelente comunicación verbal y habilidades de escucha activa.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos de madrugada.
  • Bachiller culminado.

Condiciones laborales:

  • Jornada de 36 horas semanales (turno madrugada – horario rotativo dentro del rango nocturno).
  • Salario mensual de $1.281.430 (incluye salario base + auxilio de transporte y recargos).
  • Contrato obra labor con todas las prestaciones de ley (EPS, pensión, ARL, caja de compensación).
  • Pagos mensuales puntuales.

Beneficios:

  • Estabilidad laboral y oportunidad de crecimiento.
  • Capacitaciones pagas y acompañamiento desde el primer día.
  • Excelente ambiente de trabajo y cultura enfocada en el bienestar del colaborador.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial en Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000

CIAL Bogotá busca un asesor comercial para unirse a su equipo. Se ofrece contrato a término fijo o indefinido, según políticas, con un salario mínimo legal vigente y comisiones atractivas a partir de $20.000.000 en ventas.

Como consultor comercial, la misión será cumplir metas de venta y brindar atención excepcional al cliente. Se valora la experiencia en ventas de productos tangibles como zapatos, tecnología o muebles, además de habilidades en manejo de inventarios y herramientas ofimáticas.

Responsabilidades:

  • Cumplimiento de metas de venta.
  • Atención y servicio al cliente.
  • Asesoría y cierre de ventas.
  • Trabajo en equipo.

Requerimientos:

  • Bachiller o técnico.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas de productos tangibles dentro de los últimos 2 años.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

