Contratación masiva: 1.000 empleos en ventas y call center

¿Busca empleo estable y con proyección? Actualmente, diferentes empresas del sector comercial y de call center en Colombia están contratando masivamente a más de 1.000 personas para unirse a sus equipos.

Se trata de una de las convocatorias laborales más grandes del momento, con vacantes disponibles en varias ciudades del país.

Los cargos están dirigidos a personas con y sin experiencia, ya que las compañías ofrecen procesos de formación en habilidades comerciales, acompañamiento permanente y capacitación en servicio al cliente.

Además, quienes ingresen podrán acceder a beneficios adicionales, estabilidad laboral y la posibilidad de crecer dentro de organizaciones que se encuentran en constante expansión.

¿Cómo aplicar?

Lo mejor de estas ofertas es que aplicar es muy fácil. Usted podrá ingresar a Semana Empleos para explorar la oferta completa o podrá conocer algunas de las vacantes disponibles a continuación.

Tenga en cuenta que el registro para postular es gratis y solo deberá realizarlo una vez, posibilitándole acceder a más de 110.000 ofertas laborales en todo el país.

Agente de ventas - Intelcia, Bogotá

Salario: $ 1.494.675

Intelcia, una empresa multinacional líder en el mercado latinoamericano con más de 25 años de experiencia en soluciones de contact center, busca un dinámico agente de ventas para unirse a su equipo.

Como asesor de ventas telefónicas, la persona seleccionada será parte de un entorno innovador y tecnológico que se compromete con la calidad y la satisfacción del cliente.

Si cuenta con experiencia de al menos cuatro meses como ejecutivo de ventas y le apasiona ofrecer soluciones y alcanzar objetivos comerciales, esta oportunidad es ideal.

Responsabilidades:

Generar ofrecimientos de productos y servicios vía telefónica.

Realizar seguimiento y gestión de las ventas.

Asegurar la satisfacción del cliente mediante un servicio de calidad.

Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos comerciales.

Requerimientos:

Experiencia de 4 meses como asesor de ventas call center o presencial.

Habilidades comunicativas y persuasivas.

Orientación al logro de objetivos y resultados.

Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado 44 horas semanales.

Asesor ventas inmobiliario - norte Bogotá

Salario: $ 1.900.000 a $ 3.500.000

Amarilo busca un asesor de ventas inmobiliario para ser responsable de atender, asesorar y acompañar al cliente en todo el proceso del proyecto asignado —ventas, trámites, promesas y más—, siguiendo los lineamientos de la dirección comercial y asegurando el cumplimiento de las metas.

Lo que se busca:

Tecnólogo o estudiante de últimos semestres en carreras administrativas, o profesional graduado en el área.

Más de 2 años de experiencia en ventas, trámites y promesas en el sector construcción, especialmente en proyectos de vivienda VIS y NO VIS, sector bancario, seguros o medicina prepagada.

Habilidades para liderar, trabajar en equipo y generar impacto en la sala de ventas.

Lo que se ofrece:

Contrato directo con Amarilo a término fijo (6 meses, prorrogables por desempeño).

Salario base de $1.903.839 + variable por cumplimiento de metas, promedio salarial $3.500.000.

Jornada de tiempo completo: lunes a domingo, 9:30 a.m. – 5:30 p.m. (un día de descanso entre semana y un fin de semana libre al mes).

Beneficios en tiempo y servicio de ruta desde Éxito Calle 170.

Zona norte.

¡Aplique ya! | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asesor call center Bogotá – más de 100 vacantes

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000

Se requieren asesores call center con experiencia certificada en Bogotá.

Salario: Básico de $1.423.500 + prestaciones de ley + auxilio de transporte y una variable de $610.429.

Horarios: lunes a viernes en la franja de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Disponibilidad de festivos en caso de requerirse.

Lugar de trabajo: Bogotá D.C. Oficinas ubicadas en Calle 93 con Carrera 13 (cerca al Parque de la 93).

Formación académica: Bachiller.

Contrato: Obra y labor.

Asesor comercial para servicios de aseguramiento, Medellín

Salario: $ 1.423.500

Se busca un asesor comercial con habilidades para la negociación en servicios de aseguramiento en procesos de crédito hipotecario. La misión será guiar y asistir a los clientes en la contratación de servicios, asegurando una experiencia positiva y satisfactoria.

Responsabilidades:

Negociar servicios de aseguramiento en créditos hipotecarios.

Asistir a los clientes en el proceso de contratación de servicios.

Mantener excelentes relaciones con clientes a través de atención multicanal.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.

Colaborar con el equipo para mejorar estrategias de ventas.

Requerimientos:

Técnico en áreas relacionadas.

Mínimo 1 año de experiencia en call center o servicio al cliente multicanal.

Fuertes habilidades comerciales y de comunicación.

Capacidad para trabajar de lunes a sábado.

Orientación al cliente y resultados.

Agente SAC call center, turno madrugada – 36 horas semanales

Salario: $ 1.281.430 a $ 1.700.000

Funciones:

Atender llamadas de servicio al cliente (línea SAC).

Brindar soluciones claras, empáticas y efectivas.

Garantizar una experiencia positiva para el usuario en cada contacto.

Requisitos:

Mínimo 6 meses de experiencia en servicio al cliente call center (cliente español o en la madrugada).

Excelente comunicación verbal y habilidades de escucha activa.

Disponibilidad para trabajar en turnos de madrugada.

Bachiller culminado.

Condiciones laborales:

Jornada de 36 horas semanales (turno madrugada – horario rotativo dentro del rango nocturno).

Salario mensual de $1.281.430 (incluye salario base + auxilio de transporte y recargos).

Contrato obra labor con todas las prestaciones de ley (EPS, pensión, ARL, caja de compensación).

Pagos mensuales puntuales.

Beneficios:

Estabilidad laboral y oportunidad de crecimiento.

Capacitaciones pagas y acompañamiento desde el primer día.

Excelente ambiente de trabajo y cultura enfocada en el bienestar del colaborador.

Asesor comercial en Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000

CIAL Bogotá busca un asesor comercial para unirse a su equipo. Se ofrece contrato a término fijo o indefinido, según políticas, con un salario mínimo legal vigente y comisiones atractivas a partir de $20.000.000 en ventas.

Como consultor comercial, la misión será cumplir metas de venta y brindar atención excepcional al cliente. Se valora la experiencia en ventas de productos tangibles como zapatos, tecnología o muebles, además de habilidades en manejo de inventarios y herramientas ofimáticas.

Responsabilidades:

Cumplimiento de metas de venta.

Atención y servicio al cliente.

Asesoría y cierre de ventas.

Trabajo en equipo.

Requerimientos: