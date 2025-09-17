Empleo
Contratación masiva: 1.000 empleos en ventas y call center
¡Aplique sin ningún costo!
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
¿Busca empleo estable y con proyección? Actualmente, diferentes empresas del sector comercial y de call center en Colombia están contratando masivamente a más de 1.000 personas para unirse a sus equipos.
Se trata de una de las convocatorias laborales más grandes del momento, con vacantes disponibles en varias ciudades del país.
Los cargos están dirigidos a personas con y sin experiencia, ya que las compañías ofrecen procesos de formación en habilidades comerciales, acompañamiento permanente y capacitación en servicio al cliente.
Además, quienes ingresen podrán acceder a beneficios adicionales, estabilidad laboral y la posibilidad de crecer dentro de organizaciones que se encuentran en constante expansión.
¿Cómo aplicar?
Lo mejor de estas ofertas es que aplicar es muy fácil. Usted podrá ingresar a Semana Empleos para explorar la oferta completa o podrá conocer algunas de las vacantes disponibles a continuación.
Tenga en cuenta que el registro para postular es gratis y solo deberá realizarlo una vez, posibilitándole acceder a más de 110.000 ofertas laborales en todo el país.
Agente de ventas - Intelcia, Bogotá
Salario: $ 1.494.675
Intelcia, una empresa multinacional líder en el mercado latinoamericano con más de 25 años de experiencia en soluciones de contact center, busca un dinámico agente de ventas para unirse a su equipo.
Como asesor de ventas telefónicas, la persona seleccionada será parte de un entorno innovador y tecnológico que se compromete con la calidad y la satisfacción del cliente.
Si cuenta con experiencia de al menos cuatro meses como ejecutivo de ventas y le apasiona ofrecer soluciones y alcanzar objetivos comerciales, esta oportunidad es ideal.
Responsabilidades:
- Generar ofrecimientos de productos y servicios vía telefónica.
- Realizar seguimiento y gestión de las ventas.
- Asegurar la satisfacción del cliente mediante un servicio de calidad.
- Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos comerciales.
Requerimientos:
- Experiencia de 4 meses como asesor de ventas call center o presencial.
- Habilidades comunicativas y persuasivas.
- Orientación al logro de objetivos y resultados.
- Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado 44 horas semanales.
Asesor ventas inmobiliario - norte Bogotá
Salario: $ 1.900.000 a $ 3.500.000
Amarilo busca un asesor de ventas inmobiliario para ser responsable de atender, asesorar y acompañar al cliente en todo el proceso del proyecto asignado —ventas, trámites, promesas y más—, siguiendo los lineamientos de la dirección comercial y asegurando el cumplimiento de las metas.
Lo que se busca:
- Tecnólogo o estudiante de últimos semestres en carreras administrativas, o profesional graduado en el área.
- Más de 2 años de experiencia en ventas, trámites y promesas en el sector construcción, especialmente en proyectos de vivienda VIS y NO VIS, sector bancario, seguros o medicina prepagada.
- Habilidades para liderar, trabajar en equipo y generar impacto en la sala de ventas.
Lo que se ofrece:
- Contrato directo con Amarilo a término fijo (6 meses, prorrogables por desempeño).
- Salario base de $1.903.839 + variable por cumplimiento de metas, promedio salarial $3.500.000.
- Jornada de tiempo completo: lunes a domingo, 9:30 a.m. – 5:30 p.m. (un día de descanso entre semana y un fin de semana libre al mes).
- Beneficios en tiempo y servicio de ruta desde Éxito Calle 170.
- Zona norte.
Asesor call center Bogotá – más de 100 vacantes
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000
Se requieren asesores call center con experiencia certificada en Bogotá.
Salario: Básico de $1.423.500 + prestaciones de ley + auxilio de transporte y una variable de $610.429.
Horarios: lunes a viernes en la franja de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Disponibilidad de festivos en caso de requerirse.
Lugar de trabajo: Bogotá D.C. Oficinas ubicadas en Calle 93 con Carrera 13 (cerca al Parque de la 93).
Formación académica: Bachiller.
Contrato: Obra y labor.
Asesor comercial para servicios de aseguramiento, Medellín
Salario: $ 1.423.500
Se busca un asesor comercial con habilidades para la negociación en servicios de aseguramiento en procesos de crédito hipotecario. La misión será guiar y asistir a los clientes en la contratación de servicios, asegurando una experiencia positiva y satisfactoria.
Responsabilidades:
- Negociar servicios de aseguramiento en créditos hipotecarios.
- Asistir a los clientes en el proceso de contratación de servicios.
- Mantener excelentes relaciones con clientes a través de atención multicanal.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos por la empresa.
- Colaborar con el equipo para mejorar estrategias de ventas.
Requerimientos:
- Técnico en áreas relacionadas.
- Mínimo 1 año de experiencia en call center o servicio al cliente multicanal.
- Fuertes habilidades comerciales y de comunicación.
- Capacidad para trabajar de lunes a sábado.
- Orientación al cliente y resultados.
Agente SAC call center, turno madrugada – 36 horas semanales
Salario: $ 1.281.430 a $ 1.700.000
Funciones:
- Atender llamadas de servicio al cliente (línea SAC).
- Brindar soluciones claras, empáticas y efectivas.
- Garantizar una experiencia positiva para el usuario en cada contacto.
Requisitos:
- Mínimo 6 meses de experiencia en servicio al cliente call center (cliente español o en la madrugada).
- Excelente comunicación verbal y habilidades de escucha activa.
- Disponibilidad para trabajar en turnos de madrugada.
- Bachiller culminado.
Condiciones laborales:
- Jornada de 36 horas semanales (turno madrugada – horario rotativo dentro del rango nocturno).
- Salario mensual de $1.281.430 (incluye salario base + auxilio de transporte y recargos).
- Contrato obra labor con todas las prestaciones de ley (EPS, pensión, ARL, caja de compensación).
- Pagos mensuales puntuales.
Beneficios:
- Estabilidad laboral y oportunidad de crecimiento.
- Capacitaciones pagas y acompañamiento desde el primer día.
- Excelente ambiente de trabajo y cultura enfocada en el bienestar del colaborador.
Asesor comercial en Bogotá
Salario: $ 1.423.500 a $ 3.000.000
CIAL Bogotá busca un asesor comercial para unirse a su equipo. Se ofrece contrato a término fijo o indefinido, según políticas, con un salario mínimo legal vigente y comisiones atractivas a partir de $20.000.000 en ventas.
Como consultor comercial, la misión será cumplir metas de venta y brindar atención excepcional al cliente. Se valora la experiencia en ventas de productos tangibles como zapatos, tecnología o muebles, además de habilidades en manejo de inventarios y herramientas ofimáticas.
Responsabilidades:
- Cumplimiento de metas de venta.
- Atención y servicio al cliente.
- Asesoría y cierre de ventas.
- Trabajo en equipo.
Requerimientos:
- Bachiller o técnico.
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas de productos tangibles dentro de los últimos 2 años.