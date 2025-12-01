Diciembre llega con empleo a Bogotá: conozca las vacantes destacadas del mes

El cierre de año llega acompañado de un aumento en la demanda laboral en Bogotá, especialmente por la temporada de fin de año y el incremento de actividades en sectores como comercio, servicios, logística y atención al cliente. Durante las últimas semanas, diferentes empresas han reportado nuevas oportunidades dirigidas a personas con distintos niveles de formación, desde bachilleres hasta profesionales.

Las vacantes disponibles incluyen cargos operativos, administrativos y de soporte, muchos de ellos con contratación inmediata debido al incremento de la actividad comercial. Además, varias organizaciones han habilitado procesos de selección ágiles para cubrir las necesidades propias del mes de diciembre, lo que representa una oportunidad para quienes buscan empleo formal o desean complementar sus ingresos.

Entre los perfiles más recurrentes se encuentran líderes de punto de venta, representante de servicio al cliente, coordinador de planeación y ejecutivo de venta.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

¡No deje pasar esta oportunidad! | Foto: 123RF

Líder punto de venta – Medipiel

Salario: 1.600.000 a 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tienes pasión por el liderazgo, la optimización de procesos y el servicio al cliente, esta es tu oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y optimizar la operación del punto de venta.

Liderar y desarrollar al equipo de tiendas, asegurando su formación y alineación con los objetivos de la Compañía.

Supervisar y mejorar continuamente los procesos administrativos, logísticos y contables del punto de venta.

Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, normativas de salud y seguridad y lineamientos comerciales.

Implementar estrategias de marketing y servicio para mejorar la experiencia del cliente.

Administrar eficientemente los recursos, inventarios y activos de la tienda.

Requerimientos:

3 años de experiencia como Administrador/Líder de Tienda.

Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.

Representante de servicio al cliente – Colfondos

Salario: 1.639.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene experiencia como especialista en soporte al cliente y desea contribuir a relaciones a largo plazo, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Atender de manera efectiva y eficiente a los clientes en sala de espera, garantizando tiempos óptimos de atención.

Recibir y tramitar solicitudes de clientes asegurando el cumplimiento de políticas y procedimientos.

Proporcionar respuestas claras y precisas a las consultas de los clientes, asegurando su satisfacción.

Manejar adecuadamente la correspondencia interna y el archivo de la oficina manteniendo la seguridad de la información.

Gestionar las solicitudes de afiliación en PO y CES garantizando el diligenciamiento correcto.

Asesorar y radicar solicitudes de pensión en Oficinas Corporativas, garantizando el cumplimiento de procedimientos.

Requerimientos:

Formación técnica, tecnológica o primeros semestres universitarios en carreras administrativas, ingeniería industrial, psicología, mercadeo o servicio.

Experiencia mínima de un año en servicio al cliente.

Manejo avanzado de Office.

Preferiblemente, conocimiento de productos como pensiones obligatorias y voluntarias cesantías.

Coordinador/a planeación – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 5.900.000 a 6.400.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene habilidades analíticas excepcionales y disfruta de liderar procesos que marcan una diferencia real, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Coordinar la planeación de la demanda y abastecimiento de productos e insumos.

Generar tableros de control en Power BI para el seguimiento de indicadores logísticos.

Liderar procesos de pronóstico, abastecimiento y control de inventarios.

Articularse con áreas clínicas, administrativas y de compras para garantizar la disponibilidad de insumos.

Participar en la implementación y mejora de la metodología S&OP.

Analizar comportamientos de consumo y tendencias para la toma de decisiones estratégicas.

Apoyar el desarrollo de estrategias logísticas que optimicen tiempos y costos.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Logística, Ingeniería Industrial o Ingeniería de Programación con especialización en áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 3 años en coordinación de procesos de planeación logística en el sector salud, alimentos o farmacéutico.

Conocimientos sólidos en metodología S&OP (Sales & Operations Planning).

Dominio avanzado de Power BI para la creación de tableros e indicadores.

Experiencia en gestión de inventarios, compras y análisis de demanda de medicamentos, insumos médicos y papelería.

Ejecutivo de venta – Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Su reto en esta posición será la creación y consecución de clientes para el desarrollo de negocios de aceites y derivados, orientado a nuevos mercados y productos con valor agregado, elaborando estrategias a corto y mediano plazo para iniciar y afianzar relaciones comerciales, así como realizar el seguimiento del proceso de exportación.

Responsabilidades:

Realizar la venta internacional de aceites y derivados en contenedores y a granel.

Programar y hacer seguimiento de la logística de exportación del producto al destino final.

Cumplir con los requisitos solicitados por los estándares de certificación para la cadena de custodia.

Consecución y creación de clientes para el desarrollo de los negocios de aceites y derivados.

Recaudo eficiente de la cartera de los clientes y administración de los ingresos en dólares de la compañía.

Apoyar en el proceso de coberturas de precio en el mercado internacional cuando se requiera.

Apoyar en el proceso de compra de aceite cuando se requiera.

Requerimientos:

Profesional en Economía, Negocios Internacionales, Ingeniería Industrial o Administración de Empresas.

Experiencia mínima de 2 años en trading de commodities (venta)

Conocimientos en mercados internacionales.

Habilidades en negociación y gestión de clientes.

Manejo de logística de exportación.

Nivel de Inglés avanzado.