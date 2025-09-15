Empiece la semana con empleo: vacantes activas para usted

Iniciar la semana con una nueva oportunidad laboral es posible. Diversas empresas en el país tienen vacantes activas en sectores como comercio, salud, logística, tecnología y servicios, con opciones que se ajustan a distintos perfiles y niveles de experiencia. Desde cargos administrativos hasta posiciones operativas y especializadas, las convocatorias ofrecen alternativas para quienes desean dar un nuevo rumbo a su carrera.

Además de la estabilidad y proyección que representan estas ofertas, muchas compañías incluyen beneficios adicionales como formación continua y planes de crecimiento interno.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles, tenga en cuenta que en la sección de Semana Empleos podrá consultar miles de oportunidades más.

Hay más de 100 mil ofertas de empleo publicadas para que usted pueda aplicar a la que se ajuste a su perfil. | Foto: Getty Images

Analista de comunicaciones – Medellín

Empresa: Farmacias Pasteur

Salario: $ 2.615.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su rol será crucial para asegurar que la información llegue de manera oportuna y efectiva a todos los colaboradores, fortaleciendo así la cultura organizacional.

Responsabilidades:

Desarrollar campañas de comunicación interna alineadas con la estrategia de la empresa.

Optimizar el uso de canales de comunicación internos para mejorar el flujo de información.

Colaborar con áreas como Gestión Humana y Diseño Gráfico para crear contenido atractivo.

Monitorear y analizar el impacto de las iniciativas de comunicación interna.

Producir contenido de valor para diferentes plataformas digitales y presenciales.

Apoyar en la producción audiovisual para medios internos y externos.

Fomentar un entorno de trabajo positivo y comunicativo.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Comunicación Corporativa, Periodismo o áreas afines.

1 a 2 años de experiencia en cargos similares como auxiliar o analista de comunicaciones.

Habilidad para crear contenido atractivo para públicos internos.

Capacidad para trabajar con personas de todos los niveles organizacionales.

Organización y habilidades interpersonales destacadas.

Analista de mercadeo – Armenia

Empresa: Estudio de Moda S.A.S.

Salario: $ 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será clave para apoyar la ejecución de estrategias de marca mediante el análisis del mercado, el comportamiento del consumidor y el desempeño de campañas.

Responsabilidades:

Analizar el mercado, tendencias y comportamiento del consumidor.

Seguimiento de campañas de marca, medir indicadores y proponer ajustes.

Apoyar la ejecución de estrategias de comunicación, posicionamiento y fidelización.

Coordinar acciones con agencias, diseñadores medios y puntos de venta.

Implementar campañas digitales y CRM.

Generar informes dashboards e insights para la toma de decisiones.

Colaborar en visual merchandising para mejorar la experiencia en tienda.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o afines.

1 a 2 años de experiencia en roles similares, preferiblemente en moda retail o consumo masivo.

Conocimiento en marketing digital CRM análisis de datos visual merchandising y tendencias del sector moda.

Residencia en Armenia indispensable.

Analista de categoría en retail – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: $ 2.505.000 a $ 2.727.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como consultor de categorías, será fundamental para el análisis de datos y la optimización de la gestión de productos.

Responsabilidades:

Facturación y radicación de documentos.

Conciliación de inventarios.

Seguimiento al movimiento de mercancía.

Minería de datos y construcción de tableros para KPI.

Actualización de tableros para análisis.

Requerimientos:

Experiencia en retail.

Manejo de bases de datos.

Capacidad de gestión administrativa.

Tecnólogo o profesional en áreas administrativas, ingenierías o afines.

Coordinador comercial puntos de venta – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 2.800.000 a $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol requiere orientación al detalle con experiencia en la gestión de tiendas y equipos, asegurando que cada punto de venta cuente con las herramientas necesarias para ofrecer una experiencia de cliente excepcional.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto.

Implementar el protocolo de servicio en toda la zona.

Potenciar rendimiento de los equipos de trabajo a través de retroalimentaciones.

Asegurar el buen servicio con el cliente externo e interno.

Garantizar procesos administrativos e inventarios.

Generar planes de acción cuando se identifiquen oportunidades en procesos o procedimientos.

Gestionar indicadores comerciales: Ticket promedio unidades x ticket conversión confiabilidad inventario.

Garantizar un mix de producto idóneo en sedes (rotación y segmentación).

Asegurar la implementación y visual de las sedes.

Monitorear cumplimientos de horarios y presentación personal.

Entrenar y capacitar al personal a cargo.

Generar un relacionamiento superior con laboratorios y personas de los centros comerciales.

Hacer arqueos de caja y revisión de inventarios durante las visitas.

Mantener al equipo motivado compartiendo resultados y retos.

Gestionar las mejoras de las tiendas con el equipo de mantenimiento.

Reportar novedades de personal y nómina.

Requerimientos:

Título profesional en administración, mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles similares.

Conocimiento en gestión de equipos y operaciones de tiendas.

Habilidad para implementar estrategias comerciales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad de análisis y resolución de problemas.