Empiece noviembre con trabajo: revise las vacantes activas en Colombia

El nuevo mes llega con buenas noticias para quienes están buscando empleo. En diferentes regiones del país, cientos de empresas abren procesos de selección para reforzar sus equipos, ofreciendo vacantes tanto operativas como profesionales, y en modalidades presenciales, híbridas o remotas.

Esta dinámica refleja el fortalecimiento del mercado laboral colombiano y el compromiso del sector empresarial por generar más y mejores oportunidades de empleo formal. Además, el comienzo de noviembre suele ser una de las etapas más activas en materia de contratación, ya que muchas organizaciones preparan sus operaciones para la temporada de cierre de año.

Entre las áreas con mayor demanda se destacan comercio, salud, tecnología, atención al cliente, ventas y logística. Los empleadores buscan perfiles con habilidades blandas, capacidad de adaptación y orientación al servicio, factores que marcan la diferencia en los procesos de selección. A continuación, le compartimos una muestra de las vacantes activas en todo el país.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Enfermero (a) salas de cirugía – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Analista senior de soluciones tecnológicas – Medellín

Empresa: Emtelco

Salario: 4.088.460

Únase al equipo como analista senior de soluciones tecnológicas, donde será fundamental para garantizar que la información técnica de las soluciones esté siempre al día y gestionada eficientemente.

Responsabilidades:

Analizar y recopilar información técnica relevante para la documentación de soluciones.

Implementar cambios en los procesos de desarrollo en colaboración con equipos pertinentes.

Realizar seguimiento de la efectividad de los procesos implementados.

Facilitar la comunicación y coordinación entre áreas para garantizar coherencia de documentación.

Servir como punto de contacto para consultas relacionadas con documentación y procesos.

Proveer apoyo y orientación sobre documentación y procesos cuando sea necesario.

Requerimientos:

Tecnólogo titulado o estudiante desde el 7.º semestre en carreras de Sistemas Informática o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en gestión de requerimientos TIC y diseño de procesos.

Conocimiento en levantamiento de requisitos y diseño de flujos técnicos.

Abogado laborista – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.200.000 a 6.200.000

Esta posición es ideal para profesionales en derecho con una sólida formación en legislación laboral y experiencia en procesos de gestión humana.

Responsabilidades:

Brindar asesoría en derecho laboral y seguridad social a la Dirección de Gestión Humana.

Diseñar, revisar y actualizar el Reglamento Interno de Trabajo conforme a normativas vigentes.

Elaborar y actualizar contratos laborales y sus modalidades.

Asesorar en la terminación de contratos laborales garantizando el debido proceso.

Preparar y dar seguimiento a demandas y procesos laborales.

Mantenerse actualizado en jurisprudencia y reformas laborales.

Diseñar procedimientos para el manejo de faltas disciplinarias.

Coordinar y realizar audiencias de descargos.

Elaborar actas de descargos y documentos de cierre de procesos disciplinarios.

Custodiar y mantener expedientes disciplinarios actualizados.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con especialización en Derecho Laboral.

3 años de experiencia en procesos de gestión humana.

Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.

Habilidad para analizar y solucionar conflictos laborales.

Prevencionista – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En esta posición crucial, será responsable de garantizar la seguridad en todas las etapas del flujo logístico. Esto incluye la realización de auditorías y controles, desde el recibo de mercancías, alistamiento, despacho, hasta la protección de productos.

Responsabilidades:

Realizar auditorías y controles en el flujo logístico de la mercancía.

Supervisar el recibo, alistamiento y despacho de productos.

Asegurar la protección de productos en el piso de ventas.

Revisar SKU’s padrino y el paso de especialistas al patio constructor.

Reportar condiciones y acciones inseguras.

Identificar factores de riesgo en seguridad y salud en el trabajo.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en logística seguridad o áreas afines.

Experiencia en auditoría de seguridad y prevención de riesgos.

Conocimiento en procesos logísticos y manejo de mercancías.

Habilidad para identificar y gestionar riesgos.

Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse efectivamente.