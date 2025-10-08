Empleo en el sector salud: conozca las vacantes activas

Trabajar en el sector salud no solo significa tener un empleo, sino también la ocasión de servir, acompañar y transformar vidas. Este campo sigue siendo uno de los más importantes y demandados del país, con nuevas vacantes que se abren cada semana para profesionales, técnicos y personal asistencial.

Las oportunidades abarcan hospitales, clínicas, laboratorios y entidades especializadas, que buscan incorporar talento comprometido y con vocación de servicio. Si sueña con desarrollarse en un entorno donde su trabajo tiene un impacto real, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Aquí le presentamos algunas de las oportunidades disponibles, para conocer todas las vacantes abiertas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y aplique al cargo que más se ajuste a su experiencia. El proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.

Conozca las vacantes que tiene el sector salud en Colombia. | Foto: Getty Images

Enfermero profesional – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Regente de farmacia - Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.723.400

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un tecnólogo en regencia de farmacia con al menos dos años de experiencia en el área comercial, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Atender las visitas del ente regulador (seccional de salud) y seguir sus sugerencias.

Asegurar que el personal cumpla con los procedimientos normativos de la droguería.

Elaborar las actas de recepción de mercancía.

Realizar ventas de productos farmacéuticos.

Gestionar la caja de la farmacia.

Supervisar que el inventario cumpla con la política de vencimientos.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de farmacia.

Mínimo 2 años de experiencia en el área comercial.

Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos incluidos 2 domingos al mes.

Auxiliar de enfermería - Cali

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Este auxiliar de enfermería tendrá un rol fundamental en la gestión continua de la optimización de los procesos operativos en los servicios asistenciales, asegurando la disponibilidad de insumos, activos y espacios locativos necesarios.

Responsabilidades:

Gestionar la disponibilidad de insumos y activos para las cirugías.

Asegurar la correcta disposición de los espacios locativos.

Colaborar en la optimización de procesos operativos en servicios asistenciales.

Controlar costos operativos asociados a las cirugías.

Asistir en procedimientos oftalmológicos específicos.

Requerimientos:

Técnico en enfermería certificado.

Experiencia mínima de 1 año en salas de cirugía.

Conocimientos en procedimientos oftalmológicos.

Capacidad para gestionar recursos y espacios.

Habilidades de trabajo en equipo.

Nutricionista – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un nutricionista comprometido para unirse a su equipo en la ciudad de Bogotá.

Responsabilidades:

Realizar valoraciones nutricionales y seguimiento de pacientes tanto niños como adultos en situaciones como soporte metabólico, cáncer y trasplantes.

Censar y ajustar la formulación de dietas diariamente, supervisando el servicio de alimentos a pacientes.

Realizar consultas nutricionales y seguimiento a pacientes ambulatorios que lo requieran.

Garantizar un servicio nutricional óptimo que apoye la recuperación del paciente.

Mantenerse actualizado y participar en educación continuada para ofrecer un servicio excepcional a clientes internos y externos.

Requerimientos:

Profesional en nutrición y dietética.

Experiencia mínima de 2 años en el área clínica.