Suscribirse

EMPLEO

Empleo en el sector salud: conozca las vacantes activas

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

8 de octubre de 2025, 9:26 p. m.
Una enfermera sostiene en su mano una jeringa. Imagen de referencia
Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector salud en diferentes partes del país | Foto: Europa Press via Getty Images

Trabajar en el sector salud no solo significa tener un empleo, sino también la ocasión de servir, acompañar y transformar vidas. Este campo sigue siendo uno de los más importantes y demandados del país, con nuevas vacantes que se abren cada semana para profesionales, técnicos y personal asistencial.

Las oportunidades abarcan hospitales, clínicas, laboratorios y entidades especializadas, que buscan incorporar talento comprometido y con vocación de servicio. Si sueña con desarrollarse en un entorno donde su trabajo tiene un impacto real, esta puede ser la oportunidad que estaba esperando.

Aquí le presentamos algunas de las oportunidades disponibles, para conocer todas las vacantes abiertas, ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y aplique al cargo que más se ajuste a su experiencia. El proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual.

Conozca las vacantes que tiene Colsubsidio en el sector salud.
Conozca las vacantes que tiene el sector salud en Colombia. | Foto: Getty Images

Enfermero profesional – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

  • Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
  • Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
  • Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
  • Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
  • Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería.
  • Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
  • Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
  • Habilidad para manejar situaciones de estrés.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Regente de farmacia - Medellín

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.723.400

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un tecnólogo en regencia de farmacia con al menos dos años de experiencia en el área comercial, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Atender las visitas del ente regulador (seccional de salud) y seguir sus sugerencias.
  • Asegurar que el personal cumpla con los procedimientos normativos de la droguería.
  • Elaborar las actas de recepción de mercancía.
  • Realizar ventas de productos farmacéuticos.
  • Gestionar la caja de la farmacia.
  • Supervisar que el inventario cumpla con la política de vencimientos.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Regencia de farmacia.
  • Mínimo 2 años de experiencia en el área comercial.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos incluidos 2 domingos al mes.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo sí hay: conozca las vacantes para médicos en Colombia

Auxiliar de enfermería - Cali

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Este auxiliar de enfermería tendrá un rol fundamental en la gestión continua de la optimización de los procesos operativos en los servicios asistenciales, asegurando la disponibilidad de insumos, activos y espacios locativos necesarios.

Responsabilidades:

  • Gestionar la disponibilidad de insumos y activos para las cirugías.
  • Asegurar la correcta disposición de los espacios locativos.
  • Colaborar en la optimización de procesos operativos en servicios asistenciales.
  • Controlar costos operativos asociados a las cirugías.
  • Asistir en procedimientos oftalmológicos específicos.

Requerimientos:

  • Técnico en enfermería certificado.
  • Experiencia mínima de 1 año en salas de cirugía.
  • Conocimientos en procedimientos oftalmológicos.
  • Capacidad para gestionar recursos y espacios.
  • Habilidades de trabajo en equipo.

¡Postúlese aquí!

Nutricionista – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un nutricionista comprometido para unirse a su equipo en la ciudad de Bogotá.

Responsabilidades:

  • Realizar valoraciones nutricionales y seguimiento de pacientes tanto niños como adultos en situaciones como soporte metabólico, cáncer y trasplantes.
  • Censar y ajustar la formulación de dietas diariamente, supervisando el servicio de alimentos a pacientes.
  • Realizar consultas nutricionales y seguimiento a pacientes ambulatorios que lo requieran.
  • Garantizar un servicio nutricional óptimo que apoye la recuperación del paciente.
  • Mantenerse actualizado y participar en educación continuada para ofrecer un servicio excepcional a clientes internos y externos.

Requerimientos:

  • Profesional en nutrición y dietética.
  • Experiencia mínima de 2 años en el área clínica.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vidente colombiano vaticinó el fuerte accidente de Zion: “Su vida estaría perjudicada”

2. Linda Caicedo se fue de triplete en Champions League: destiló magia pura con Real Madrid

3. Colombia se deshizo de Sudáfrica y avanza a cuartos del Mundial Sub-20: así fueron los goles

4. Vladimir Padrino asegura que Estados Unidos planea “asesinatos selectivos” y un ataque militar en Venezuela

5. ExpoCafé Pitalito 2025: la apuesta que pone al Huila en el mapa mundial del café de especialidad

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sector saludTrabajo Sí HayOportunidad laboralEmpleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.