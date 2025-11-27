Empleos 100 % remotos: trabaje desde cualquier ciudad de Colombia

EMPLEO
El trabajo remoto sigue consolidándose como una alternativa atractiva para profesionales y técnicos que buscan flexibilidad, ahorro en tiempos de desplazamiento y posibilidades laborales más amplias. En Colombia, cada semana se abren nuevas vacantes que permiten desempeñar labores desde cualquier ciudad del país, especialmente en áreas administrativas, atención al cliente, tecnología y análisis de datos.
Las empresas que están reclutando talento remoto suelen solicitar competencias como manejo de herramientas digitales, comunicación asertiva, orientación al servicio y capacidad para trabajar de manera autónoma. En algunos casos, se requieren niveles específicos de formación o experiencia; en otros, existen oportunidades para personas que están iniciando su vida laboral y desean adquirir práctica en entornos virtuales.
Actualmente, se encuentran disponibles ofertas que incluyen jornadas tiempo completo, medio tiempo y esquemas de trabajo completamente flexibles. Estas opciones permiten que candidatos en diferentes regiones accedan a procesos de selección sin necesidad de trasladarse o residir en grandes ciudades.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.
Auxiliar administrativo remoto
Empresa: Autonomic
Salario: 1.423.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
Ejecutiva comercial remoto
Empresa: IMDigitals
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
El propósito del cargo es incrementar la facturación y participación de mercado de IMDigitals, conectando con potenciales clientes, generando relaciones de valor y asesorando de manera consultiva sobre las soluciones tecnológicas y comerciales que ofrece la empresa.
Responsabilidades:
- Prospectar y atraer nuevos clientes mediante estrategias orgánicas, llamadas en frío, referidos y redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, referidos y bases de entidades).
- Realizar reuniones comerciales (presenciales o virtuales) con profesionales de la salud interesados en estructurar su negocio o digitalizar sus procesos comerciales. que busquen mejorar sus ventas con estructura.
- Asesorar y vender las soluciones de IMDigitals, incluyendo:
- Programas y mentorías online.
- Software CRM IMDigitals (cuentas, configuraciones y planes).
- Servicios específicos de marketing y publicidad.
- Cumplir metas mensuales de ventas y generación de clientes nuevos.
- Hacer seguimiento constante a los prospectos hasta el cierre del negocio, garantizando una experiencia profesional y personalizada.
- Registrar todas las oportunidades en el CRM y mantener actualizado el pipeline comercial.
- Brindar retroalimentación al equipo de marketing y dirección sobre la calidad de leads, objeciones frecuentes y oportunidades de mejora.
- Participar en reuniones de resultados y capacitación, asegurando alineación con los objetivos comerciales globales.
Requerimientos:
- Formación: Técnica, tecnóloga o profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o áreas afines.
- Experiencia mínima: 2 años en ventas consultivas B2B o servicios digitales (idealmente en marketing, educación online o software).
Dev java – Scala
Empresa: Ceiba Software
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.
Requerimientos:
- Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y experiencia mínimo 2 años en Scala.
- Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle. springboot, inyección de dependencias, servicios REST.
- Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).
- Exposición y consumos de web services.
Ejecutivo comercial 100% remoto
Empresa: Manpower Group
Salario: 1.400.000 a 2.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasionan las ventas y quiere trabajar desde casa? ¡Esta es su oportunidad!
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o intangibles.
- Experiencia laboral formal.
- Habilidades para indagar, cerrar rápido y lograr transacciones efectivas.
- Perfil consultivo, autónomo, con excelente gestión del tiempo y enfoque en resultados.
- No estudiantes presenciales.
- PC con cámara disponible.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.