Empleos 100 % remotos: trabaje desde cualquier ciudad de Colombia

El trabajo remoto sigue consolidándose como una alternativa atractiva para profesionales y técnicos que buscan flexibilidad, ahorro en tiempos de desplazamiento y posibilidades laborales más amplias. En Colombia, cada semana se abren nuevas vacantes que permiten desempeñar labores desde cualquier ciudad del país, especialmente en áreas administrativas, atención al cliente, tecnología y análisis de datos.

Las empresas que están reclutando talento remoto suelen solicitar competencias como manejo de herramientas digitales, comunicación asertiva, orientación al servicio y capacidad para trabajar de manera autónoma. En algunos casos, se requieren niveles específicos de formación o experiencia; en otros, existen oportunidades para personas que están iniciando su vida laboral y desean adquirir práctica en entornos virtuales.

Actualmente, se encuentran disponibles ofertas que incluyen jornadas tiempo completo, medio tiempo y esquemas de trabajo completamente flexibles. Estas opciones permiten que candidatos en diferentes regiones accedan a procesos de selección sin necesidad de trasladarse o residir en grandes ciudades.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

La IA destaca que el método del "trabajo en bloques" con descansos programados es clave para reducir el estrés y mejorar la productividad en el teletrabajo. | Foto: Getty Images

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Ejecutiva comercial remoto

Empresa: IMDigitals

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El propósito del cargo es incrementar la facturación y participación de mercado de IMDigitals, conectando con potenciales clientes, generando relaciones de valor y asesorando de manera consultiva sobre las soluciones tecnológicas y comerciales que ofrece la empresa.

Responsabilidades:

Prospectar y atraer nuevos clientes mediante estrategias orgánicas, llamadas en frío, referidos y redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, referidos y bases de entidades).

Realizar reuniones comerciales (presenciales o virtuales) con profesionales de la salud interesados en estructurar su negocio o digitalizar sus procesos comerciales. que busquen mejorar sus ventas con estructura.

Asesorar y vender las soluciones de IMDigitals, incluyendo:

Programas y mentorías online.

Software CRM IMDigitals (cuentas, configuraciones y planes).

Servicios específicos de marketing y publicidad.

Cumplir metas mensuales de ventas y generación de clientes nuevos.

Hacer seguimiento constante a los prospectos hasta el cierre del negocio, garantizando una experiencia profesional y personalizada.

Registrar todas las oportunidades en el CRM y mantener actualizado el pipeline comercial.

Brindar retroalimentación al equipo de marketing y dirección sobre la calidad de leads, objeciones frecuentes y oportunidades de mejora.

Participar en reuniones de resultados y capacitación, asegurando alineación con los objetivos comerciales globales.

Requerimientos:

Formación: Técnica, tecnóloga o profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o áreas afines.

Experiencia mínima: 2 años en ventas consultivas B2B o servicios digitales (idealmente en marketing, educación online o software).

Dev java – Scala

Empresa: Ceiba Software

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.

Requerimientos:

Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y experiencia mínimo 2 años en Scala.

Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle. springboot, inyección de dependencias, servicios REST.

Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).

Exposición y consumos de web services.

Ejecutivo comercial 100% remoto

Empresa: Manpower Group

Salario: 1.400.000 a 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasionan las ventas y quiere trabajar desde casa? ¡Esta es su oportunidad!

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o intangibles.

Experiencia laboral formal.

Habilidades para indagar, cerrar rápido y lograr transacciones efectivas.

Perfil consultivo, autónomo, con excelente gestión del tiempo y enfoque en resultados.

No estudiantes presenciales.

PC con cámara disponible.