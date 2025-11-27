Suscribirse

EMPLEO

Empleos 100 % remotos: trabaje desde cualquier ciudad de Colombia

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

27 de noviembre de 2025, 11:03 p. m.
Teletrabajo
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

El trabajo remoto sigue consolidándose como una alternativa atractiva para profesionales y técnicos que buscan flexibilidad, ahorro en tiempos de desplazamiento y posibilidades laborales más amplias. En Colombia, cada semana se abren nuevas vacantes que permiten desempeñar labores desde cualquier ciudad del país, especialmente en áreas administrativas, atención al cliente, tecnología y análisis de datos.

Las empresas que están reclutando talento remoto suelen solicitar competencias como manejo de herramientas digitales, comunicación asertiva, orientación al servicio y capacidad para trabajar de manera autónoma. En algunos casos, se requieren niveles específicos de formación o experiencia; en otros, existen oportunidades para personas que están iniciando su vida laboral y desean adquirir práctica en entornos virtuales.

Actualmente, se encuentran disponibles ofertas que incluyen jornadas tiempo completo, medio tiempo y esquemas de trabajo completamente flexibles. Estas opciones permiten que candidatos en diferentes regiones accedan a procesos de selección sin necesidad de trasladarse o residir en grandes ciudades.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Según la inteligencia artificial, establecer horarios para desconectar y realizar ejercicio ligero es fundamental para prevenir el agotamiento y mejorar la salud mental en el trabajo remoto.
La IA destaca que el método del "trabajo en bloques" con descansos programados es clave para reducir el estrés y mejorar la productividad en el teletrabajo. | Foto: Getty Images

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

  • Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
  • Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
  • Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
  • Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
  • Realizar trámites ante la cámara de comercio.
  • Elaborar facturación electrónica de la organización.
  • Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

  • Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
  • Conocimiento sólido en nómina y novedades.
  • Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
  • Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
  • Excelente organización y gestión documental.
  • Buena redacción y escritura para comunicación interna.
  • Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

¡Postúlese aquí!

Ejecutiva comercial remoto

Empresa: IMDigitals

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

El propósito del cargo es incrementar la facturación y participación de mercado de IMDigitals, conectando con potenciales clientes, generando relaciones de valor y asesorando de manera consultiva sobre las soluciones tecnológicas y comerciales que ofrece la empresa.

Responsabilidades:

  • Prospectar y atraer nuevos clientes mediante estrategias orgánicas, llamadas en frío, referidos y redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, referidos y bases de entidades).
  • Realizar reuniones comerciales (presenciales o virtuales) con profesionales de la salud interesados en estructurar su negocio o digitalizar sus procesos comerciales. que busquen mejorar sus ventas con estructura.
  • Asesorar y vender las soluciones de IMDigitals, incluyendo:
  • Programas y mentorías online.
  • Software CRM IMDigitals (cuentas, configuraciones y planes).
  • Servicios específicos de marketing y publicidad.
  • Cumplir metas mensuales de ventas y generación de clientes nuevos.
  • Hacer seguimiento constante a los prospectos hasta el cierre del negocio, garantizando una experiencia profesional y personalizada.
  • Registrar todas las oportunidades en el CRM y mantener actualizado el pipeline comercial.
  • Brindar retroalimentación al equipo de marketing y dirección sobre la calidad de leads, objeciones frecuentes y oportunidades de mejora.
  • Participar en reuniones de resultados y capacitación, asegurando alineación con los objetivos comerciales globales.

Requerimientos:

  • Formación: Técnica, tecnóloga o profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o áreas afines.
  • Experiencia mínima: 2 años en ventas consultivas B2B o servicios digitales (idealmente en marketing, educación online o software).

¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes en Bogotá, Medellín y Barranquilla: revise las ofertas activas esta semana

Dev java – Scala

Empresa: Ceiba Software

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y experiencia mínimo 2 años en Scala.
  • Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle. springboot, inyección de dependencias, servicios REST.
  • Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).
  • Exposición y consumos de web services.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial 100% remoto

Empresa: Manpower Group

Salario: 1.400.000 a 2.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasionan las ventas y quiere trabajar desde casa? ¡Esta es su oportunidad!

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o intangibles.
  • Experiencia laboral formal.
  • Habilidades para indagar, cerrar rápido y lograr transacciones efectivas.
  • Perfil consultivo, autónomo, con excelente gestión del tiempo y enfoque en resultados.
  • No estudiantes presenciales.
  • PC con cámara disponible.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

