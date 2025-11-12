Empresas buscan personal para temporada: revise las vacantes activas

Con la llegada de la temporada de fin de año, aumenta la demanda de personal en diferentes sectores del país. Empresas de comercio, alimentos, logística y entretenimiento están reforzando sus equipos para responder al incremento de la actividad económica que caracteriza los últimos meses del año.

Estas oportunidades se han convertido en una opción ideal para quienes buscan ingresos adicionales o desean adquirir experiencia laboral. Además, algunas compañías ofrecen contratos temporales con la posibilidad de continuar vinculados una vez finalizada la temporada.

¿Cómo postularse?

Las vacantes están dirigidas a bachilleres, técnicos y profesionales para cargos en ventas, atención al cliente, producción, bodega, empaque y mensajería, entre otros. Si desea conocer las ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, complete su perfil profesional y aplique al cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes activas en diferentes regiones del país. Recuerde que el proceso es completamente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Agencia 123rf

Supernumerario temporada – Bogotá D.C.

Empresa: GCO

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

En este rol, será responsable de apoyar con diversas tareas en bodega, asegurando la correcta organización y movimiento de productos.

Responsabilidades:

Apoyar en la organización de productos en la bodega.

Manejar y controlar el inventario de manera eficiente.

Colaborar con el equipo de logística en la recepción y despacho de mercancías.

Asegurar el orden y la limpieza del área de trabajo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en bodega o logística.

Educación mínima de bachillerato completo.

Habilidad para trabajar en equipo y seguir instrucciones.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Cajero(a) de tienda temporal – Cali

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Cueros Vélez busca un cajero (a) de tienda para temporada dinámico y apasionado que garantice un proceso de facturación ágil y una experiencia de compra memorable para los clientes.

Responsabilidades:

Realizar el proceso de facturación y recepción de efectivo, verificando el medio de pago y la entrega precisa de los productos.

Proporcionar información clara sobre precios, descuentos, disponibilidad de productos y garantías para asegurar la satisfacción del cliente.

Ofrecer opciones como crédito y programas de lealtad para brindar valor adicional a los clientes.

Apoyar en la recepción y revisión de mercancía cuando sea necesario y mantener el área de trabajo ordenada.

Colaborar en la gestión de créditos y planes de pago, asegurando una correcta recepción de pagos y entrega de tarjetas.

Realizar el arqueo de caja asegurando que los montos de dinero concuerden con las ventas y reportar inconsistencias.

Custodiar y reportar inventarios del área asignada para minimizar riesgos de pérdidas.

Participar en inventarios por líneas de producto y reportar inconsistencias al administrador.

Requerimientos:

Técnico en carreras administrativas o comerciales.

Experiencia previa como cajero de tienda, operador de caja o encargado de caja.

Habilidades en manejo de efectivo y facturación.

Excelentes habilidades de atención al cliente.

Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.

Comunicación efectiva y orientación al detalle.

Operador logístico temporal – Bucaramanga

Empresa: Homecenter

Salario: 1.423.500

Como operador logístico, será clave en el proceso de surtido y despacho de mercancías, asegurando que cada operación se realice con eficiencia y seguridad.

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Despachar mercancía asegurando el cumplimiento de normas de seguridad.

Ejecutar labores operacionales y administrativas de recibo, alistamiento y despacho.

Seguir las políticas y directrices de operaciones y seguridad en el trabajo.

Asegurar un flujo adecuado y oportuno de mercancías.

Brindar una excelente experiencia de compra al cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en logística o roles similares.

Excelente actitud de servicio al cliente.

Orientación al logro y cumplimiento de metas.

Agilidad y dinamismo en el trabajo diario.

Asesor de ventas temporal – Medellín

Empresa: Atenea

Salario: A convenir

Si es entusiasta y le gusta asesorar a otros en su elección de productos, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Ofrecer asesoramiento experto a los clientes sobre productos de maquillaje.

Apoyar en la operación diaria de la tienda, incluyendo apertura y cierre, manejo de inventarios y organización de exhibiciones.

Asegurar que los productos estén organizados y exhibidos según los estándares de la marca.

Requerimientos:

Pasión por el mundo del maquillaje.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente, preferiblemente en el sector belleza.

Conocimiento profundo de productos de maquillaje y tendencias actuales.