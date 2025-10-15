Suscribirse

Gobierno Petro toma acción y embargará todas las cuentas bancarias y los bienes de quienes se encuentren en este listado

Las deudas son una de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 10:16 p. m.
Las deudas de hipotecas, créditos o cualquier otro rubro, puede generar embargos. | Foto: Getty Images

Cada año, los ciudadanos del país deben cumplir con una serie de pagos asociados a los impuestos, declaraciones de renta y demás obligaciones. Sin embargo, algunas personas que deben realizar estos trámites hacen caso omiso, quedando con deudas o multas ante las autoridades de control.

El Gobierno Nacional, por medio de sus instituciones financieras, vigila el comportamiento de los ciudadanos y realiza diversas notificaciones y comunicaciones a quienes no han cumplido con sus obligaciones, con el objetivo de regularizar su situación y evitar procesos de cobro coactivo o instancias jurídicas.

embargo | Foto: Montaje con fotos Getty

A pesar de que cada año la entidad se comunica con las personas señaladas, algunas mantienen los impagos o no se presentan a las citaciones con los funcionarios de la Dian o de otras entidades rectoras en la materia.

¿Quiénes se pueden ver enfrentados a un embargo de sus cuentas o bienes?

Las personas que pueden ver embargadas sus cuentas o bienes son aquellas que no han cumplido con los pagos de impuestos, sanciones, multas e intereses. Además, quienes no atiendan las citaciones realizadas por las entidades para regularizar su situación.

Contexto: Tenso debate final al Presupuesto 2026. Propuestas de congresistas costarían entre $25 y 69,6 billones

A través de los portales de la Dian y otras entidades del país, los ciudadanos pueden conocer su situación financiera y verificar si tienen deudas o multas. Es importante señalar que los procesos de embargo deben realizarse dentro de los marcos legales, los cuales establecen los límites correspondientes.

¿Qué acciones desarrolla la DIAN con las personas que presentan impagos?

  • Embargos sobre cuentas bancarias y bienes.
  • Inclusión en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (si la deuda supera los $7.117.500 – 5 SMMLV – y tiene más de 6 meses de mora).
  • Continuación del proceso penal, si aplica.
Contexto: Morosos con la Dian deben $59,4 billones, pero no toda la cartera es recuperable

Las personas con impagos frente a las instituciones del país pueden agendar citas para conocer de primera mano las alternativas disponibles.

Por otra parte, todos los procesos que realizan las entidades del país deben ser comunicados con antelación. Durante los mismos, las personas pueden contar con la asesoría de sus abogados y contadores de confianza.

Conozca las causas por las que le pueden embargar la pensión.
Conozca las causas por las que le pueden embargar sus bienes. | Foto: Getty Images

Hay que destacar que la importancia de cumplir con los pagos es que las instituciones del país utilizan estos montos para poder dar cumplimiento a los planes para los periodos actuales y para fortalecer los mecanismos de control.

Junto a esto, los impuestos y declaraciones con las que se cuenta se utilizan para poder tener un mayor control de las actividades que se realizan en el país.

Noticias relacionadas

