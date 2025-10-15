Gobierno Petro toma acción y embargará todas las cuentas bancarias y los bienes de quienes se encuentren en este listado

Cada año, los ciudadanos del país deben cumplir con una serie de pagos asociados a los impuestos, declaraciones de renta y demás obligaciones. Sin embargo, algunas personas que deben realizar estos trámites hacen caso omiso, quedando con deudas o multas ante las autoridades de control.

El Gobierno Nacional, por medio de sus instituciones financieras, vigila el comportamiento de los ciudadanos y realiza diversas notificaciones y comunicaciones a quienes no han cumplido con sus obligaciones, con el objetivo de regularizar su situación y evitar procesos de cobro coactivo o instancias jurídicas.

A pesar de que cada año la entidad se comunica con las personas señaladas, algunas mantienen los impagos o no se presentan a las citaciones con los funcionarios de la Dian o de otras entidades rectoras en la materia.

¿Quiénes se pueden ver enfrentados a un embargo de sus cuentas o bienes?

Las personas que pueden ver embargadas sus cuentas o bienes son aquellas que no han cumplido con los pagos de impuestos, sanciones, multas e intereses. Además, quienes no atiendan las citaciones realizadas por las entidades para regularizar su situación.

A través de los portales de la Dian y otras entidades del país, los ciudadanos pueden conocer su situación financiera y verificar si tienen deudas o multas. Es importante señalar que los procesos de embargo deben realizarse dentro de los marcos legales, los cuales establecen los límites correspondientes.

¿Qué acciones desarrolla la DIAN con las personas que presentan impagos?

Embargos sobre cuentas bancarias y bienes.

Inclusión en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (si la deuda supera los $7.117.500 – 5 SMMLV – y tiene más de 6 meses de mora).

Continuación del proceso penal, si aplica.

Las personas con impagos frente a las instituciones del país pueden agendar citas para conocer de primera mano las alternativas disponibles.

Por otra parte, todos los procesos que realizan las entidades del país deben ser comunicados con antelación. Durante los mismos, las personas pueden contar con la asesoría de sus abogados y contadores de confianza.

Hay que destacar que la importancia de cumplir con los pagos es que las instituciones del país utilizan estos montos para poder dar cumplimiento a los planes para los periodos actuales y para fortalecer los mecanismos de control.