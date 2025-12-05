Hay más de 210 mil empleos disponibles esta semana en todo el país

EMPLEO
Juliana Flórez
El mercado laboral colombiano cierra la semana con una cifra significativa: más de 210 mil vacantes activas en diferentes regiones, un volumen que refleja el avance de sectores estratégicos y la reapertura de múltiples procesos de contratación. Tanto empresas nacionales como multinacionales están reforzando sus equipos para responder a nuevas metas operativas, expansión de servicios y ajustes propios del cierre de año.
Las oportunidades abarcan empleos para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, con opciones presenciales, híbridas y remotas. Además, gran parte de las compañías están buscando talento con habilidades como adaptación al cambio, gestión del tiempo, comunicación asertiva y capacidad para resolver problemas en entornos dinámicos.
Estos procesos representan una opción para quienes desean ingresar por primera vez al mundo laboral, cambiar de empleo, mejorar ingresos o reubicarse profesionalmente en sectores que continúan creciendo con fuerza en Colombia.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como analítica, tecnología, ventas, salud, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Analística analítica de datos – Medellín
Empresa: Conconcreto
Salario: 3.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como experto en análisis de datos, será responsable de la extracción, procesamiento y visualización de datos, así como del análisis estadístico y predictivo para identificar patrones y oportunidades de mejora.
Responsabilidades:
- Extracción, procesamiento y visualización de datos.
- Análisis estadístico y predictivo.
- Implementación de modelos de machine learning supervisados y no supervisados.
- Creación de agentes automatizados y optimización de procesos.
- Administración y soporte técnico de plataformas BI como Power BI y Tableau.
- Diseño y mantenimiento de dashboards interactivos.
- Integración de datos desde múltiples fuentes.
- Automatización de procesos mediante scripts en Python y SQL.
- Desarrollo de pipelines de datos y manejo de APIs.
- Unificación y estandarización de bases de datos e información histórica.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas relacionadas con ciencia de datos o ingeniería.
- 3 años de experiencia en análisis de datos e inteligencia artificial.
- Dominio de herramientas BI como Power BI y Tableau.
- Conocimientos avanzados en Python y SQL.
- Experiencia en implementación de modelos de Machine Learning.
- Conocimientos en Inteligencia Artificial y creación de agentes automatizados.
- Experiencia en procesos ETL.
Analista estratégica de experiencia del cliente – Bogotá D.C.
Empresa: Movii
Salario: 3.100.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como analista estratégico de experiencia del cliente y desempeñe un papel crucial en garantizar la satisfacción y fidelización de los clientes a través del análisis técnico del ecosistema de pago.
Responsabilidades:
- Supervisar el flujo transaccional para detectar anomalías.
- Interpretar códigos de error y diagnosticar causas raíz.
- Ser el punto de escalamiento técnico ante franquicias, emisores y procesadores.
- Administrar el ciclo de vida de tickets e incidentes garantizando el cumplimiento de SLA y ANS.
- Documentar protocolos, tramas y códigos de error homologados.
- Construir métricas sobre tiempos de resolución, disponibilidad del servicio y tasas de error.
- Realizar análisis de causa raíz para identificar problemas y proponer mejoras.
- Detectar fricciones transaccionales y generar soluciones para optimizar la experiencia del cliente.
- Segmentar comercios según la salud técnica para acciones preventivas y proactivas.
- Proponer mejoras en productos y servicios basadas en análisis transaccional y datos técnicos.
Requerimientos:
- Mínimo 1 año de experiencia en medios de pago, soporte técnico transaccional BI CX o ecosistema de franquicias.
- Profesional o tecnólogo en Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones, Eléctrica, Industrial, Desarrollo de Software, Análisis de Datos, Soluciones IA o afines.
- Deseable posgrado en Datos, Proyectos o Medios de Pago.
- Inglés intermedio.
- Dominio avanzado de SQL y Excel.
- Comprensión del ecosistema de pagos y manejo de protocolos, tramas y códigos de error.
- Uso de herramientas de monitoreo transaccional.
Gerente de tienda – Bucaramanga
Empresa: Farmatodo Colombia
Salario: 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.
Responsabilidades:
- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
- Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
- Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
- Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
- Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.
Requerimientos:
- Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
- Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
- Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.
Fisioterapeuta – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 3.440.400
Tipo de contrato: Término indefinido
Como profesional en terapia respiratoria, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.
Responsabilidades:
- Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.
- Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.
- Diligenciar registros clínicos.
- Participar en los convenios de docencia.
Requerimientos:
- Título profesional en Terapia Respiratoria o Fisioterapia.
- Experiencia mínima de 1 año en atención médica y somnología.
- Conocimiento en informes y configuración de equipos Cpap-Bpap.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.