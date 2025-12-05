Suscribirse

Hay más de 210 mil empleos disponibles esta semana en todo el país

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

5 de diciembre de 2025, 2:39 p. m.
En Colombia, así como en América Latina, el mercado laboral oculto es un fenómeno muy relevante y, por eso, quienes no tienen una red de contactos sólida tienden a perderse oportunidades valiosas.
Oportunidades disponibles para diversos perfiles. | Foto: Getty Images

El mercado laboral colombiano cierra la semana con una cifra significativa: más de 210 mil vacantes activas en diferentes regiones, un volumen que refleja el avance de sectores estratégicos y la reapertura de múltiples procesos de contratación. Tanto empresas nacionales como multinacionales están reforzando sus equipos para responder a nuevas metas operativas, expansión de servicios y ajustes propios del cierre de año.

Las oportunidades abarcan empleos para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, con opciones presenciales, híbridas y remotas. Además, gran parte de las compañías están buscando talento con habilidades como adaptación al cambio, gestión del tiempo, comunicación asertiva y capacidad para resolver problemas en entornos dinámicos.

Estos procesos representan una opción para quienes desean ingresar por primera vez al mundo laboral, cambiar de empleo, mejorar ingresos o reubicarse profesionalmente en sectores que continúan creciendo con fuerza en Colombia.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como analítica, tecnología, ventas, salud, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Mujer trabajando en una oficina.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Analística analítica de datos – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como experto en análisis de datos, será responsable de la extracción, procesamiento y visualización de datos, así como del análisis estadístico y predictivo para identificar patrones y oportunidades de mejora.

Responsabilidades:

  • Extracción, procesamiento y visualización de datos.
  • Análisis estadístico y predictivo.
  • Implementación de modelos de machine learning supervisados y no supervisados.
  • Creación de agentes automatizados y optimización de procesos.
  • Administración y soporte técnico de plataformas BI como Power BI y Tableau.
  • Diseño y mantenimiento de dashboards interactivos.
  • Integración de datos desde múltiples fuentes.
  • Automatización de procesos mediante scripts en Python y SQL.
  • Desarrollo de pipelines de datos y manejo de APIs.
  • Unificación y estandarización de bases de datos e información histórica.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas relacionadas con ciencia de datos o ingeniería.
  • 3 años de experiencia en análisis de datos e inteligencia artificial.
  • Dominio de herramientas BI como Power BI y Tableau.
  • Conocimientos avanzados en Python y SQL.
  • Experiencia en implementación de modelos de Machine Learning.
  • Conocimientos en Inteligencia Artificial y creación de agentes automatizados.
  • Experiencia en procesos ETL.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista estratégica de experiencia del cliente – Bogotá D.C.

Empresa: Movii

Salario: 3.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como analista estratégico de experiencia del cliente y desempeñe un papel crucial en garantizar la satisfacción y fidelización de los clientes a través del análisis técnico del ecosistema de pago.

Responsabilidades:

  • Supervisar el flujo transaccional para detectar anomalías.
  • Interpretar códigos de error y diagnosticar causas raíz.
  • Ser el punto de escalamiento técnico ante franquicias, emisores y procesadores.
  • Administrar el ciclo de vida de tickets e incidentes garantizando el cumplimiento de SLA y ANS.
  • Documentar protocolos, tramas y códigos de error homologados.
  • Construir métricas sobre tiempos de resolución, disponibilidad del servicio y tasas de error.
  • Realizar análisis de causa raíz para identificar problemas y proponer mejoras.
  • Detectar fricciones transaccionales y generar soluciones para optimizar la experiencia del cliente.
  • Segmentar comercios según la salud técnica para acciones preventivas y proactivas.
  • Proponer mejoras en productos y servicios basadas en análisis transaccional y datos técnicos.

Requerimientos:

  • Mínimo 1 año de experiencia en medios de pago, soporte técnico transaccional BI CX o ecosistema de franquicias.
  • Profesional o tecnólogo en Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones, Eléctrica, Industrial, Desarrollo de Software, Análisis de Datos, Soluciones IA o afines.
  • Deseable posgrado en Datos, Proyectos o Medios de Pago.
  • Inglés intermedio.
  • Dominio avanzado de SQL y Excel.
  • Comprensión del ecosistema de pagos y manejo de protocolos, tramas y códigos de error.
  • Uso de herramientas de monitoreo transaccional.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo remoto en Colombia: postúlese gratis a estas vacantes

Gerente de tienda – Bucaramanga

Empresa: Farmatodo Colombia

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

  • Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.
  • Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.
  • Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.
  • Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.
  • Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

  • Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.
  • Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.
  • Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Fisioterapeuta – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 3.440.400

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional en terapia respiratoria, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

  • Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.
  • Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.
  • Diligenciar registros clínicos.
  • Participar en los convenios de docencia.

Requerimientos:

  • Título profesional en Terapia Respiratoria o Fisioterapia.
  • Experiencia mínima de 1 año en atención médica y somnología.
  • Conocimiento en informes y configuración de equipos Cpap-Bpap.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Noticias Destacadas

