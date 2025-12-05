Hay más de 210 mil empleos disponibles esta semana en todo el país

El mercado laboral colombiano cierra la semana con una cifra significativa: más de 210 mil vacantes activas en diferentes regiones, un volumen que refleja el avance de sectores estratégicos y la reapertura de múltiples procesos de contratación. Tanto empresas nacionales como multinacionales están reforzando sus equipos para responder a nuevas metas operativas, expansión de servicios y ajustes propios del cierre de año.

Las oportunidades abarcan empleos para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, con opciones presenciales, híbridas y remotas. Además, gran parte de las compañías están buscando talento con habilidades como adaptación al cambio, gestión del tiempo, comunicación asertiva y capacidad para resolver problemas en entornos dinámicos.

Estos procesos representan una opción para quienes desean ingresar por primera vez al mundo laboral, cambiar de empleo, mejorar ingresos o reubicarse profesionalmente en sectores que continúan creciendo con fuerza en Colombia.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como analítica, tecnología, ventas, salud, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Analística analítica de datos – Medellín

Empresa: Conconcreto

Salario: 3.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como experto en análisis de datos, será responsable de la extracción, procesamiento y visualización de datos, así como del análisis estadístico y predictivo para identificar patrones y oportunidades de mejora.

Responsabilidades:

Extracción, procesamiento y visualización de datos.

Análisis estadístico y predictivo.

Implementación de modelos de machine learning supervisados y no supervisados.

Creación de agentes automatizados y optimización de procesos.

Administración y soporte técnico de plataformas BI como Power BI y Tableau.

Diseño y mantenimiento de dashboards interactivos.

Integración de datos desde múltiples fuentes.

Automatización de procesos mediante scripts en Python y SQL.

Desarrollo de pipelines de datos y manejo de APIs.

Unificación y estandarización de bases de datos e información histórica.

Requerimientos:

Título profesional en áreas relacionadas con ciencia de datos o ingeniería.

3 años de experiencia en análisis de datos e inteligencia artificial.

Dominio de herramientas BI como Power BI y Tableau.

Conocimientos avanzados en Python y SQL.

Experiencia en implementación de modelos de Machine Learning.

Conocimientos en Inteligencia Artificial y creación de agentes automatizados.

Experiencia en procesos ETL.

Analista estratégica de experiencia del cliente – Bogotá D.C.

Empresa: Movii

Salario: 3.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como analista estratégico de experiencia del cliente y desempeñe un papel crucial en garantizar la satisfacción y fidelización de los clientes a través del análisis técnico del ecosistema de pago.

Responsabilidades:

Supervisar el flujo transaccional para detectar anomalías.

Interpretar códigos de error y diagnosticar causas raíz.

Ser el punto de escalamiento técnico ante franquicias, emisores y procesadores.

Administrar el ciclo de vida de tickets e incidentes garantizando el cumplimiento de SLA y ANS.

Documentar protocolos, tramas y códigos de error homologados.

Construir métricas sobre tiempos de resolución, disponibilidad del servicio y tasas de error.

Realizar análisis de causa raíz para identificar problemas y proponer mejoras.

Detectar fricciones transaccionales y generar soluciones para optimizar la experiencia del cliente.

Segmentar comercios según la salud técnica para acciones preventivas y proactivas.

Proponer mejoras en productos y servicios basadas en análisis transaccional y datos técnicos.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en medios de pago, soporte técnico transaccional BI CX o ecosistema de franquicias.

Profesional o tecnólogo en Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones, Eléctrica, Industrial, Desarrollo de Software, Análisis de Datos, Soluciones IA o afines.

Deseable posgrado en Datos, Proyectos o Medios de Pago.

Inglés intermedio.

Dominio avanzado de SQL y Excel.

Comprensión del ecosistema de pagos y manejo de protocolos, tramas y códigos de error.

Uso de herramientas de monitoreo transaccional.

Gerente de tienda – Bucaramanga

Empresa: Farmatodo Colombia

Salario: 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Farmatodo busca a un líder de tienda apasionado por el servicio al cliente y con habilidades comprobadas en la gestión de operaciones retail.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar la inducción y entrenamiento del personal.

Planificar y asignar horarios y tareas de trabajo.

Requerimientos:

Ser Profesional graduado en Administración, Contabilidad, Mercadeo o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia liderando una tienda retail o almacenes de cadena.

Habilidades comprobadas en gestión de equipos y operaciones.

Fisioterapeuta – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 3.440.400

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional en terapia respiratoria, aplicará sus conocimientos médicos para garantizar una atención oportuna y de calidad a los pacientes.

Responsabilidades:

Prestar atención en salud a través de la evaluación inicial.

Ejecutar el plan de manejo y acompañar al paciente en el desarrollo del tratamiento.

Diligenciar registros clínicos.

Participar en los convenios de docencia.

Requerimientos:

Título profesional en Terapia Respiratoria o Fisioterapia.

Experiencia mínima de 1 año en atención médica y somnología.

Conocimiento en informes y configuración de equipos Cpap-Bpap.