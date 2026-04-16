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La revisión del gas en su casa es obligatoria: esto pasa si se le olvida; así puede ver cuándo le vuelve a tocar
Los ciudadanos deben pagar esta visita y, en caso de que se nieguen, hay consecuencias.
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16 de abril de 2026, 1:20 p. m.
La revisión del servicio de gas es obligatorio. Foto: ADOBE STOCK
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