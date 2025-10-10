Suscribirse

EMPLEO

ManpowerGroup anuncia nuevas oportunidades laborales: aplique aquí

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

10 de octubre de 2025, 8:55 p. m.
En un contexto de dólar fluctuante, incertidumbre política y desarrollo de tecnologías como la IA, las empresas se plantean ampliar sus plantillas.
Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: ManpowerGroup

ManpowerGroup Colombia, empresa global líder en soluciones de capital humano y fuerza laboral, anunció nuevas oportunidades laborales en todo el país. Estas vacantes responden al incremento en la actividad económica y a las necesidades de personal que surgen en la temporada de fin de año, con el propósito de fortalecer la empleabilidad en distintos sectores y niveles de experiencia.

Los cargos disponibles incluyen áreas como ventas, logística, atención al cliente, almacenamiento y administración, con opciones de contratación inmediata y beneficios laborales.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo haciendo clic aquí, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles:

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Los empleadores en Colombia proyectan un clima de contratación cauteloso para la otra mitad del año.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: ManpowerGroup

Supervisor de despacho – Bogotá D.C.

Salario: 2.100.000

Como coordinador de despacho, será responsable de asegurar que los procesos de despacho se realicen de manera eficiente y cumpliendo con los estándares de calidad.

Responsabilidades:

  • Coordinar y dirigir el control y seguimiento de los procesos de despacho.
  • Supervisar al equipo a cargo, incluyendo Analista SAC y Auxiliar de Almacén.
  • Garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
  • Asegurar la documentación y control en las operaciones de despacho.

Requerimientos:

  • Formación como Técnico, Tecnólogo o estudiante en carreras industriales, logísticas, administrativas o afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en roles similares dentro de operaciones logística bodega o despacho.
  • Habilidades en liderazgo, planeación y orientación al cumplimiento.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Cajero – Medellín

Salario: 1.600.000

En este rol, como operador de caja, será parte clave para garantizar precisión y eficiencia en las operaciones.

Responsabilidades:

  • Gestionar pagos y transacciones de clientes en el punto de venta y call center.
  • Realizar el cierre de caja y asegurar la precisión en los balances diarios.
  • Registrar facturas y liquidaciones de mensajeros.
  • Brindar un excelente servicio y atención al cliente.
  • Manejar software de caja y herramientas informáticas básicas.

Requerimientos:

  • Formación académica de Bachiller o Técnico.
  • Experiencia de 1 a 2 años en manejo de caja en punto de venta.
  • Conocimientos en atención al cliente y manejo básico de Office.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Reconocidas empresas abren vacantes de temporada: aplique aquí

Analista de reclutamiento y selección – Cali

Salario: 2.500.000

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico, manejando el contacto con cliente interno y externo, aplicando e interpretando pruebas psicotécnicas y gestionando los resultados de assessment center.

Responsabilidades:

  • Realizar levantamiento de perfiles de cargo.
  • Publicar vacantes en diversos portales de empleo.
  • Coordinar procesos de reclutamiento masivo.
  • Conducir entrevistas por competencia.
  • Mantener contacto con cliente interno y externo.
  • Aplicar e interpretar pruebas psicotécnicas.
  • Gestionar informes de assessment center.
  • Hacer seguimiento a candidatos en etapa de contratación.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología.
  • Experiencia mínima de 2 años en reclutamiento y selección.
  • Conocimiento en entrevistas por competencia.
  • Habilidad para realizar levantamiento de perfiles.
  • Experiencia en aplicación de pruebas psicotécnicas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de cuenta – Bogotá D.C.

Salario: 2.600.000 a 2.750.000

Si es una persona que ha ocupado roles como generalista de recursos humanos y maneja nóminas de más de 300 personas, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Gestionar la relación con el cliente de manera presencial.
  • Supervisar la correcta administración de nóminas mayores a 300 personas.
  • Liderar y coordinar el equipo administrativo y de soporte.
  • Asegurar el cumplimiento de objetivos y plazos en ambientes competitivos.
  • Desarrollar informes y análisis usando Excel y otras herramientas ofimáticas.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como generalista de recursos humanos o similar.
  • Manejo avanzado de Excel y herramientas ofimáticas.
  • Experiencia en gestionar equipos y nóminas grandes.
  • Excelentes habilidades de comunicación.
  • Capacidad para trabajar en entornos de alta demanda.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Miguel Polo tras indagatoria por discriminación a víctimas de falsos positivos: “Vamos a seguir botando las mentiras a la basura”

2. Mujeres por la Democracia Colombia envió emotiva carta a María Corina Machado tras Premio Nobel de Paz, “tu ejemplo nos impulsa a seguir”

3. Petro notifica a Federico Gutiérrez que misión internacional de derechos humanos sí irá a Medellín: “Lenguaje grosero”

4. María Corina Machado no fue la primera en ganar un Premio Nobel para Venezuela: Esta es la historia de Baruj Benacerraf

5. El clima en Colombia para este puente del 11,12 y 13 de octubre de 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralOfertas de empleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.