ManpowerGroup anuncia nuevas oportunidades laborales: aplique aquí

ManpowerGroup Colombia, empresa global líder en soluciones de capital humano y fuerza laboral, anunció nuevas oportunidades laborales en todo el país. Estas vacantes responden al incremento en la actividad económica y a las necesidades de personal que surgen en la temporada de fin de año, con el propósito de fortalecer la empleabilidad en distintos sectores y niveles de experiencia.
Los cargos disponibles incluyen áreas como ventas, logística, atención al cliente, almacenamiento y administración, con opciones de contratación inmediata y beneficios laborales.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo haciendo clic aquí, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles:
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Supervisor de despacho – Bogotá D.C.
Salario: 2.100.000
Como coordinador de despacho, será responsable de asegurar que los procesos de despacho se realicen de manera eficiente y cumpliendo con los estándares de calidad.
Responsabilidades:
- Coordinar y dirigir el control y seguimiento de los procesos de despacho.
- Supervisar al equipo a cargo, incluyendo Analista SAC y Auxiliar de Almacén.
- Garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos.
- Asegurar la documentación y control en las operaciones de despacho.
Requerimientos:
- Formación como Técnico, Tecnólogo o estudiante en carreras industriales, logísticas, administrativas o afines.
- Experiencia mínima de 2 años en roles similares dentro de operaciones logística bodega o despacho.
- Habilidades en liderazgo, planeación y orientación al cumplimiento.
Cajero – Medellín
Salario: 1.600.000
En este rol, como operador de caja, será parte clave para garantizar precisión y eficiencia en las operaciones.
Responsabilidades:
- Gestionar pagos y transacciones de clientes en el punto de venta y call center.
- Realizar el cierre de caja y asegurar la precisión en los balances diarios.
- Registrar facturas y liquidaciones de mensajeros.
- Brindar un excelente servicio y atención al cliente.
- Manejar software de caja y herramientas informáticas básicas.
Requerimientos:
- Formación académica de Bachiller o Técnico.
- Experiencia de 1 a 2 años en manejo de caja en punto de venta.
- Conocimientos en atención al cliente y manejo básico de Office.
Analista de reclutamiento y selección – Cali
Salario: 2.500.000
Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico, manejando el contacto con cliente interno y externo, aplicando e interpretando pruebas psicotécnicas y gestionando los resultados de assessment center.
Responsabilidades:
- Realizar levantamiento de perfiles de cargo.
- Publicar vacantes en diversos portales de empleo.
- Coordinar procesos de reclutamiento masivo.
- Conducir entrevistas por competencia.
- Mantener contacto con cliente interno y externo.
- Aplicar e interpretar pruebas psicotécnicas.
- Gestionar informes de assessment center.
- Hacer seguimiento a candidatos en etapa de contratación.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia mínima de 2 años en reclutamiento y selección.
- Conocimiento en entrevistas por competencia.
- Habilidad para realizar levantamiento de perfiles.
- Experiencia en aplicación de pruebas psicotécnicas.
Ejecutivo de cuenta – Bogotá D.C.
Salario: 2.600.000 a 2.750.000
Si es una persona que ha ocupado roles como generalista de recursos humanos y maneja nóminas de más de 300 personas, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Gestionar la relación con el cliente de manera presencial.
- Supervisar la correcta administración de nóminas mayores a 300 personas.
- Liderar y coordinar el equipo administrativo y de soporte.
- Asegurar el cumplimiento de objetivos y plazos en ambientes competitivos.
- Desarrollar informes y análisis usando Excel y otras herramientas ofimáticas.
Requerimientos:
- Experiencia previa como generalista de recursos humanos o similar.
- Manejo avanzado de Excel y herramientas ofimáticas.
- Experiencia en gestionar equipos y nóminas grandes.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Capacidad para trabajar en entornos de alta demanda.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.