ManpowerGroup anuncia nuevas oportunidades laborales: aplique aquí

ManpowerGroup Colombia, empresa global líder en soluciones de capital humano y fuerza laboral, anunció nuevas oportunidades laborales en todo el país. Estas vacantes responden al incremento en la actividad económica y a las necesidades de personal que surgen en la temporada de fin de año, con el propósito de fortalecer la empleabilidad en distintos sectores y niveles de experiencia.

Los cargos disponibles incluyen áreas como ventas, logística, atención al cliente, almacenamiento y administración, con opciones de contratación inmediata y beneficios laborales.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo haciendo clic aquí, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles:

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: ManpowerGroup

Supervisor de despacho – Bogotá D.C.

Salario: 2.100.000

Como coordinador de despacho, será responsable de asegurar que los procesos de despacho se realicen de manera eficiente y cumpliendo con los estándares de calidad.

Responsabilidades:

Coordinar y dirigir el control y seguimiento de los procesos de despacho.

Supervisar al equipo a cargo, incluyendo Analista SAC y Auxiliar de Almacén.

Garantizar el cumplimiento de políticas y procedimientos internos.

Asegurar la documentación y control en las operaciones de despacho.

Requerimientos:

Formación como Técnico, Tecnólogo o estudiante en carreras industriales, logísticas, administrativas o afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles similares dentro de operaciones logística bodega o despacho.

Habilidades en liderazgo, planeación y orientación al cumplimiento.

Cajero – Medellín

Salario: 1.600.000

En este rol, como operador de caja, será parte clave para garantizar precisión y eficiencia en las operaciones.

Responsabilidades:

Gestionar pagos y transacciones de clientes en el punto de venta y call center.

Realizar el cierre de caja y asegurar la precisión en los balances diarios.

Registrar facturas y liquidaciones de mensajeros.

Brindar un excelente servicio y atención al cliente.

Manejar software de caja y herramientas informáticas básicas.

Requerimientos:

Formación académica de Bachiller o Técnico.

Experiencia de 1 a 2 años en manejo de caja en punto de venta.

Conocimientos en atención al cliente y manejo básico de Office.

Analista de reclutamiento y selección – Cali

Salario: 2.500.000

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de trabajar en un ambiente dinámico, manejando el contacto con cliente interno y externo, aplicando e interpretando pruebas psicotécnicas y gestionando los resultados de assessment center.

Responsabilidades:

Realizar levantamiento de perfiles de cargo.

Publicar vacantes en diversos portales de empleo.

Coordinar procesos de reclutamiento masivo.

Conducir entrevistas por competencia.

Mantener contacto con cliente interno y externo.

Aplicar e interpretar pruebas psicotécnicas.

Gestionar informes de assessment center.

Hacer seguimiento a candidatos en etapa de contratación.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología.

Experiencia mínima de 2 años en reclutamiento y selección.

Conocimiento en entrevistas por competencia.

Habilidad para realizar levantamiento de perfiles.

Experiencia en aplicación de pruebas psicotécnicas.

Ejecutivo de cuenta – Bogotá D.C.

Salario: 2.600.000 a 2.750.000

Si es una persona que ha ocupado roles como generalista de recursos humanos y maneja nóminas de más de 300 personas, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Gestionar la relación con el cliente de manera presencial.

Supervisar la correcta administración de nóminas mayores a 300 personas.

Liderar y coordinar el equipo administrativo y de soporte.

Asegurar el cumplimiento de objetivos y plazos en ambientes competitivos.

Desarrollar informes y análisis usando Excel y otras herramientas ofimáticas.

Requerimientos:

Experiencia previa como generalista de recursos humanos o similar.

Manejo avanzado de Excel y herramientas ofimáticas.

Experiencia en gestionar equipos y nóminas grandes.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar en entornos de alta demanda.