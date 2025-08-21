EMPLEO
Ofertas laborales en logística y transporte: aplique aquí
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector de logística y transporte es clave para el funcionamiento de la economía y hoy las empresas están buscando profesionales y técnicos que aporten eficiencia y calidad en sus operaciones. Desde la coordinación de envíos hasta la conducción de vehículos de carga, hay oportunidades para diferentes perfiles.
Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Operador logístico 8H —Medellín
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Homecenter San Juan está en la búsqueda de un operador logístico comprometido y proactivo para unirse a su equipo de operaciones. Si está listo para ser parte de una empresa líder en el sector de comercio y distribución, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Coordinación de despachos y recepciones de mercancía.
- Aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos operativos.
- Colaboración con el equipo para mejorar procesos logísticos.
Requerimientos:
- Experiencia previa en logística o áreas afines.
- Conocimiento básico en manejo de inventarios.
- Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
Supervisor de almacenamiento y distribución – Tunja
Empresa: Postobón
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
Si es un jefe de almacén con experiencia y busca un nuevo reto en un entorno dinámico, este es el lugar para usted.
Responsabilidades:
- Ejecutar el conteo de vehículos y flotas de distribución primaria y secundaria para garantizar la exactitud en el abastecimiento y entrega de productos.
- Supervisar y hacer seguimiento al inventario y flujo del punto de canje para asegurar la confiabilidad en la información de cambios y entregas.
- Coordinar la clasificación de envases y recepción de productos para garantizar la integridad en el abastecimiento de productos a la bodega.
- Ejecutar chequeos aleatorios para verificar la veracidad en la documentación y exactitud en las cantidades del producto.
Requerimientos:
- Título universitario en logística, administración de empresas o campo relacionado.
- Experiencia previa como Encargado de Distribución o en un rol similar.
- Habilidad para gestionar múltiples tareas y coordinar equipos.
- Conocimiento sólido de gestión de inventarios y procesos logísticos.
Conductor – Ibagué
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: $ 1.950.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Importante empresa del sector retail está en búsqueda de un conductor para unirse a su equipo de trabajo.
Responsabilidades:
- Conducir camiones para el transporte seguro de mercancías.
- Cumplir con las rutas y horarios establecidos.
- Realizar el mantenimiento preventivo básico del vehículo.
- Asegurar el cumplimiento de las normativas de tránsito vigentes.
Requerimientos:
- Bachiller académico.
- Experiencia mínima de dos años como conductor en camiones.
- Poseer licencia de conducir categoría C2 vigente.
Auxiliar operativo/Bodega – Medellín
Empresa: Facol
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000
Tipo de contrato: Término fijo
La marca FACOL TELAS Y TEKS TELAS, reconocida por ser una de las familias más grandes de Colombia en el sector retail, está buscando un auxiliar operativo de Bodega a tiempo completo para su a nuestro equipo.
Responsabilidades:
- Surtir y recibir mercancía en bodega.
- Realizar inventarios adecuados y precisos.
- Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.
- Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.
- Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.
- Experiencia comprobable en el sector retail, moda y calzado.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.