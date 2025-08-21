Suscribirse

Ofertas laborales en logística y transporte: aplique aquí

El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

21 de agosto de 2025, 10:29 p. m.
Todo aquel que trabaja en alguna empresa que garantice el servicio de abastecimiento y logística es un héroe
La logística garantiza que los productos lleguen a tiempo al destino, manteniendo la fluidez de las operaciones comerciales y satisfaciendo la demanda del mercado. | Foto: iStock

El sector de logística y transporte es clave para el funcionamiento de la economía y hoy las empresas están buscando profesionales y técnicos que aporten eficiencia y calidad en sus operaciones. Desde la coordinación de envíos hasta la conducción de vehículos de carga, hay oportunidades para diferentes perfiles.

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

El sector de bodega, logística y transporte en Cundinamarca se encuentra en constante crecimiento, lo que genera una alta demanda de profesionales capacitados en diferentes áreas.
El sector de logística y transporte se encuentra en constante crecimiento, lo que genera una alta demanda de profesionales capacitados en diferentes áreas. | Foto: Stock

Operador logístico 8H —Medellín

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Homecenter San Juan está en la búsqueda de un operador logístico comprometido y proactivo para unirse a su equipo de operaciones. Si está listo para ser parte de una empresa líder en el sector de comercio y distribución, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Coordinación de despachos y recepciones de mercancía.
  • Aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos operativos.
  • Colaboración con el equipo para mejorar procesos logísticos.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en logística o áreas afines.
  • Conocimiento básico en manejo de inventarios.
  • Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

¿Cumple con todos los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Supervisor de almacenamiento y distribución – Tunja

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Si es un jefe de almacén con experiencia y busca un nuevo reto en un entorno dinámico, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

  • Ejecutar el conteo de vehículos y flotas de distribución primaria y secundaria para garantizar la exactitud en el abastecimiento y entrega de productos.
  • Supervisar y hacer seguimiento al inventario y flujo del punto de canje para asegurar la confiabilidad en la información de cambios y entregas.
  • Coordinar la clasificación de envases y recepción de productos para garantizar la integridad en el abastecimiento de productos a la bodega.
  • Ejecutar chequeos aleatorios para verificar la veracidad en la documentación y exactitud en las cantidades del producto.

Requerimientos:

  • Título universitario en logística, administración de empresas o campo relacionado.
  • Experiencia previa como Encargado de Distribución o en un rol similar.
  • Habilidad para gestionar múltiples tareas y coordinar equipos.
  • Conocimiento sólido de gestión de inventarios y procesos logísticos.

¿Cumple con todos los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Conozca las vacantes de contratación inmediata en el país

Conductor – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 1.950.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante empresa del sector retail está en búsqueda de un conductor para unirse a su equipo de trabajo.

Responsabilidades:

  • Conducir camiones para el transporte seguro de mercancías.
  • Cumplir con las rutas y horarios establecidos.
  • Realizar el mantenimiento preventivo básico del vehículo.
  • Asegurar el cumplimiento de las normativas de tránsito vigentes.

Requerimientos:

  • Bachiller académico.
  • Experiencia mínima de dos años como conductor en camiones.
  • Poseer licencia de conducir categoría C2 vigente.

¿Cumple con todos los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Auxiliar operativo/Bodega – Medellín

Empresa: Facol

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

La marca FACOL TELAS Y TEKS TELAS, reconocida por ser una de las familias más grandes de Colombia en el sector retail, está buscando un auxiliar operativo de Bodega a tiempo completo para su a nuestro equipo.

Responsabilidades:

  • Surtir y recibir mercancía en bodega.
  • Realizar inventarios adecuados y precisos.
  • Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.
  • Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.
  • Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.
  • Experiencia comprobable en el sector retail, moda y calzado.

¿Cumple con todos los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

