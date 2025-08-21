Ofertas laborales en logística y transporte: aplique aquí

El sector de logística y transporte es clave para el funcionamiento de la economía y hoy las empresas están buscando profesionales y técnicos que aporten eficiencia y calidad en sus operaciones. Desde la coordinación de envíos hasta la conducción de vehículos de carga, hay oportunidades para diferentes perfiles.

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Operador logístico 8H —Medellín

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Homecenter San Juan está en la búsqueda de un operador logístico comprometido y proactivo para unirse a su equipo de operaciones. Si está listo para ser parte de una empresa líder en el sector de comercio y distribución, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Coordinación de despachos y recepciones de mercancía.

Aseguramiento del cumplimiento de los procedimientos operativos.

Colaboración con el equipo para mejorar procesos logísticos.

Requerimientos:

Experiencia previa en logística o áreas afines.

Conocimiento básico en manejo de inventarios.

Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Supervisor de almacenamiento y distribución – Tunja

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Si es un jefe de almacén con experiencia y busca un nuevo reto en un entorno dinámico, este es el lugar para usted.

Responsabilidades:

Ejecutar el conteo de vehículos y flotas de distribución primaria y secundaria para garantizar la exactitud en el abastecimiento y entrega de productos.

Supervisar y hacer seguimiento al inventario y flujo del punto de canje para asegurar la confiabilidad en la información de cambios y entregas.

Coordinar la clasificación de envases y recepción de productos para garantizar la integridad en el abastecimiento de productos a la bodega.

Ejecutar chequeos aleatorios para verificar la veracidad en la documentación y exactitud en las cantidades del producto.

Requerimientos:

Título universitario en logística, administración de empresas o campo relacionado.

Experiencia previa como Encargado de Distribución o en un rol similar.

Habilidad para gestionar múltiples tareas y coordinar equipos.

Conocimiento sólido de gestión de inventarios y procesos logísticos.

Conductor – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 1.950.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante empresa del sector retail está en búsqueda de un conductor para unirse a su equipo de trabajo.

Responsabilidades:

Conducir camiones para el transporte seguro de mercancías.

Cumplir con las rutas y horarios establecidos.

Realizar el mantenimiento preventivo básico del vehículo.

Asegurar el cumplimiento de las normativas de tránsito vigentes.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia mínima de dos años como conductor en camiones.

Poseer licencia de conducir categoría C2 vigente.

Auxiliar operativo/Bodega – Medellín

Empresa: Facol

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

La marca FACOL TELAS Y TEKS TELAS, reconocida por ser una de las familias más grandes de Colombia en el sector retail, está buscando un auxiliar operativo de Bodega a tiempo completo para su a nuestro equipo.

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía en bodega.

Realizar inventarios adecuados y precisos.

Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.

Experiencia comprobable en el sector retail, moda y calzado.