Oportunidades laborales para desarrolladores de software: conózcalas aquí

El sector tecnológico sigue posicionándose como uno de los mayores generadores de empleo en Colombia. La creciente digitalización de empresas y el auge de los servicios en línea han impulsado la demanda de desarrolladores de software, tanto en modalidades presenciales como remotas.

Estas oportunidades no solo ofrecen salarios competitivos, sino también la posibilidad de trabajar con equipos multidisciplinarios y participar en proyectos de innovación tecnológica a nivel nacional e internacional.

Además, muchas empresas brindan opciones de teletrabajo, horarios flexibles y beneficios adicionales, lo que hace del sector TI uno de los más atractivos para los profesionales en formación o con experiencia.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a su experiencia y aspiraciones. A continuación, encontrará una selección de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito.

Los desarrolladores web y el análisis de datos se destacan entre los empleos más demandados para el futuro digital. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Desarrollador de software – Medellín

Empresa: Cadena

Salario: A convenir

Su misión será participar activamente en el proceso de desarrollo de las aplicaciones que requieren los diferentes procesos y unidades de negocio de la compañía utilizando su conocimiento para el desarrollo y la evolución de los productos innovando con métodos, algoritmos y soluciones que superen las expectativas de los clientes internos y externos.

Responsabilidades:

Apoyar los equipos de tecnología y negocio en el entendimiento, diseño e implementación de las soluciones, incluyendo las mejores prácticas de levantamiento de información, desarrollo y de calidad de software.

Garantizar que no se presenten bugs, fallas de desarrollo en las aplicaciones o procesos que libere a producción y hacer mejora continua al método para evitar repetición de incidencias.

Gestionar la entrega final al cliente con calidad y dentro de los alcances acordados.

Realizar la gestión o coordinación de tareas de soporte, administración, desarrollo y consultoría para hardware y software, referentes a las aplicaciones o procesos que se le asignen.

Atender los casos de soporte que son escalados por los usuarios, asegurando la solución de los mismos en los tiempos definidos según la prioridad.

Gestionar y ejecutar capacitaciones a usuario final, eliminando posibles fallos operativos y generación de Incidentes por falta de claridad o documentación.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en informática, sistemas o desarrollo de software.

2 años mínimos de experiencia en desarrollo de software.

Conocimiento medio de las herramientas y plataformas de desarrollo utilizadas en las aplicaciones o sistemas del proceso (Inspire, Java, C#, SQL, Mongo DB, Rabbit, Angular, Python, AWS, HTML, CSS, JavaScript, PowerApps, entre otros).

Manejo medio de las herramientas de administración de seguimiento y proyectos (Teamwork, Jira, Confluence, BitBucket, Teams, Suite Office).

Desarrollador frontend – Bogotá D.C.

Empresa: Syscom Colombia

Salario: 2.800.000 a 3.200.000

Si es un profesional en el área de sistemas, computación o informática y busca un lugar donde crecer y desarrollar sus habilidades, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Desarrollar nuevas funcionalidades para nuestras aplicaciones.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para mejorar nuestros productos.

Mantener y optimizar el código existente garantizando su calidad.

Participar en revisiones de código y aportar nuevas ideas para su mejora.

Implementar soluciones técnicas efectivas según los requerimientos del proyecto.

Requerimientos:

Formación académica en Ingeniería de Sistemas, Computación o afines.

Experiencia previa de 2 a 3 años en desarrollo de software y experiencia de usuario.

Conocimientos sólidos en lenguajes de programación como React o Angular, Seo, Typescript, CSS, Tailwind y NEXTjs.

Aprendiz de desarrollo de software – Medellín

Empresa: SoftwareOne

Salario: A convenir

Este programa de aprendizaje ofrece una oportunidad única para formarse como profesional, apoyando proyectos, pruebas y desarrollos.

Responsabilidades:

Apoyar a los desarrolladores del proyecto asignado en la implementación de herramientas específicas.

Colaborar con los analistas de prueba en la validación funcional del software.

Asegurar la correcta implementación de buenas prácticas de desarrollo.

Adoptar las metodologías de desarrollo utilizadas en la compañía.

Cumplir con las tareas asignadas por los líderes de proyecto.

Requerimientos:

Estudiante de Técnico o Tecnólogo en desarrollo de software, sistemas o carreras afines.

Aval de la institución educativa para realizar prácticas.

Habilitación para firmar contrato de aprendizaje según SENA

Analista de desarrollo de sistemas – Sabaneta

Empresa: Maquila Internacional De Confección

Salario: 2.800.000

Como especialista en desarrollo de sistemas, tendrá la oportunidad de plasmar requerimientos en herramientas innovadoras, contribuyendo al crecimiento tecnológico de la empresa.

Responsabilidades:

Apoyar al área de desarrollo en los requerimientos pendientes de la compañía.

Definir tareas para la implementación de desarrollos.

Plasmar los requerimientos en las herramientas de desarrollo de la empresa.

Requerimientos:

Título Técnico en Desarrollo de Software o Tecnología afín.

Mínimo 1 año de experiencia en roles similares.

Conocimiento en herramientas de desarrollo de software.