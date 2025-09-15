Reconocidas empresas abren vacantes en todo el país: conózcalas aquí

Compañías de diferentes sectores productivos anunciaron la apertura de nuevas vacantes en varias regiones del país. Se trata de ofertas que van desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y especializadas, lo que amplía las opciones para quienes buscan empleo con estabilidad, oportunidades de crecimiento y la posibilidad de vincularse a organizaciones consolidadas.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como contabilidad, ventas, producción, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Los interesados pueden postularse a través de la sección de Semana Empleos.

Analista de contabilidad e impuestos – Medellín

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 4.200.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este rol es clave para garantizar el cumplimiento puntual y correcto de las obligaciones de la empresa.

Responsabilidades:

Realizar informes ante la superintendencia de Sociedades.

Realizar la preparación y presentación de medios magnéticos ante las entidades de control.

Generar declaraciones de retención de industria y comercio.

Elaboración de los anexos para declaraciones tributarias.

Cierres contables mensuales y anuales.

Requerimientos:

Contaduría Pública (titulado/a).

Mínimo 3 años de experiencia en áreas contables de impuestos.

Dominio de la legislación y normatividad legal vigente.

Especialización en impuestos.

Ejecutivo de servicio – Bogotá D.C.

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 2.578.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, tendrá el desafío de brindar un acompañamiento integral a los clientes, asegurando soluciones financieras adecuadas que se ajusten a sus necesidades.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas.

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Tecnólogo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas de seguros.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos ajustados a la necesidad del retail de lunes a sábado y 2 domingos al mes.

Supervisor de punto de venta – Villavicencio

Empresa: Essity

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, garantizará una ejecución impecable en los puntos de venta a su cargo, asegurando la implementación de los fundamentales de la venta, capital de trabajo y reciprocidades de las inversiones.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del modelo ‘Choca esos 5’ mediante supervisión y formación en puntos de venta.

Monitorear y retroalimentar sobre el mercado y competencia para detectar oportunidades de venta.

Acompañar el proceso de venta en tiendas y gestionar presupuestos mensuales.

Definir y hacer seguimiento al plan de trabajo comercial de cada punto de venta.

Requerimientos:

Tecnólogo en Administración de negocios o áreas afines.

Experiencia de 2 a 5 años en cargos de consumo masivo.

Conocimientos en procesos administrativos y análisis de información.

Deseable contar con medio de transporte como Moto.

Conocimiento de la zona de Villavicencio.

Team leader producción – Bogotá

Empresa: Coca Cola FEMSA

Salario: $ 6.000.000 a $ 6.600.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Coca Cola Femsa se encuentran en la búsqueda de un/a team leader, en la ciudad de Bogotá, quien se encargará de administrar el proceso de producción garantizando la disponibilidad de producto semielaborado y terminado, con altos estándares de calidad e inocuidad, de manera oportuna y al menor costo, guiado por la cultura organizacional, por las normas y políticas de la organización asegurando procesos seguros y ambientalmente responsables.

Responsabilidades:

Desarrollar iniciativas y proyectos de mejora en los procesos de la planta y documentar en la herramienta establecida por la compañía.

Garantizar la calidad e inocuidad de los procesos.

Garantizar la disponibilidad de producto en la cantidad solicitada y en el menor tiempo posible.

Garantizar la mejor utilización de los recursos, mediante el uso racional y eficiente de los mismos.

Garantizar el almacenamiento y manejo de Sustancias Químicas de los proveedores y el personal a su cargo, de acuerdo a las normas y requisitos de la compañía.

Requerimientos:

Profesionales en Ingeniería Química, Alimentos, Mecánica, Industrial o afines.

Experiencia en procesos de envasado en industria de alimentos o bebidas (deseable).

Conocimiento en buenas prácticas de manufactura, seguridad alimentaria (ISO 9001), Sistema integral de calidad.

Manejo de Excel (intermedio/avanzado), SAP y Power BI (deseables).