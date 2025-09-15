EMPLEO
Reconocidas empresas abren vacantes en todo el país: conózcalas aquí
No deje pasar esta oportunidad.
Compañías de diferentes sectores productivos anunciaron la apertura de nuevas vacantes en varias regiones del país. Se trata de ofertas que van desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y especializadas, lo que amplía las opciones para quienes buscan empleo con estabilidad, oportunidades de crecimiento y la posibilidad de vincularse a organizaciones consolidadas.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como contabilidad, ventas, producción, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Analista de contabilidad e impuestos – Medellín
Empresa: Crepes & Waffles
Salario: $ 4.200.000
Tipo de contrato: Término fijo
Este rol es clave para garantizar el cumplimiento puntual y correcto de las obligaciones de la empresa.
Responsabilidades:
- Realizar informes ante la superintendencia de Sociedades.
- Realizar la preparación y presentación de medios magnéticos ante las entidades de control.
- Generar declaraciones de retención de industria y comercio.
- Elaboración de los anexos para declaraciones tributarias.
- Cierres contables mensuales y anuales.
Requerimientos:
- Contaduría Pública (titulado/a).
- Mínimo 3 años de experiencia en áreas contables de impuestos.
- Dominio de la legislación y normatividad legal vigente.
- Especialización en impuestos.
Ejecutivo de servicio – Bogotá D.C.
Empresa: Tuya S.A.
Salario: $ 2.578.000
Tipo de contrato: Término fijo
En este rol, tendrá el desafío de brindar un acompañamiento integral a los clientes, asegurando soluciones financieras adecuadas que se ajusten a sus necesidades.
Responsabilidades:
- Brindar acompañamiento integral a los clientes.
- Ofrecer soluciones financieras personalizadas.
- Garantizar el cumplimiento de metas comerciales.
- Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.
Requerimientos:
- Tecnólogo.
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas de seguros.
- Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos ajustados a la necesidad del retail de lunes a sábado y 2 domingos al mes.
Supervisor de punto de venta – Villavicencio
Empresa: Essity
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este rol, garantizará una ejecución impecable en los puntos de venta a su cargo, asegurando la implementación de los fundamentales de la venta, capital de trabajo y reciprocidades de las inversiones.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del modelo ‘Choca esos 5’ mediante supervisión y formación en puntos de venta.
- Monitorear y retroalimentar sobre el mercado y competencia para detectar oportunidades de venta.
- Acompañar el proceso de venta en tiendas y gestionar presupuestos mensuales.
- Definir y hacer seguimiento al plan de trabajo comercial de cada punto de venta.
Requerimientos:
- Tecnólogo en Administración de negocios o áreas afines.
- Experiencia de 2 a 5 años en cargos de consumo masivo.
- Conocimientos en procesos administrativos y análisis de información.
- Deseable contar con medio de transporte como Moto.
- Conocimiento de la zona de Villavicencio.
Team leader producción – Bogotá
Empresa: Coca Cola FEMSA
Salario: $ 6.000.000 a $ 6.600.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En Coca Cola Femsa se encuentran en la búsqueda de un/a team leader, en la ciudad de Bogotá, quien se encargará de administrar el proceso de producción garantizando la disponibilidad de producto semielaborado y terminado, con altos estándares de calidad e inocuidad, de manera oportuna y al menor costo, guiado por la cultura organizacional, por las normas y políticas de la organización asegurando procesos seguros y ambientalmente responsables.
Responsabilidades:
- Desarrollar iniciativas y proyectos de mejora en los procesos de la planta y documentar en la herramienta establecida por la compañía.
- Garantizar la calidad e inocuidad de los procesos.
- Garantizar la disponibilidad de producto en la cantidad solicitada y en el menor tiempo posible.
- Garantizar la mejor utilización de los recursos, mediante el uso racional y eficiente de los mismos.
- Garantizar el almacenamiento y manejo de Sustancias Químicas de los proveedores y el personal a su cargo, de acuerdo a las normas y requisitos de la compañía.
Requerimientos:
- Profesionales en Ingeniería Química, Alimentos, Mecánica, Industrial o afines.
- Experiencia en procesos de envasado en industria de alimentos o bebidas (deseable).
- Conocimiento en buenas prácticas de manufactura, seguridad alimentaria (ISO 9001), Sistema integral de calidad.
- Manejo de Excel (intermedio/avanzado), SAP y Power BI (deseables).
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.