Se buscan profesionales y técnicos: empresas abrirán contrataciones este viernes

¿Está buscando empleo o desea proyectar su carrera profesional? Este viernes varias empresas en Colombia abrirán nuevas contrataciones dirigidas a profesionales y técnicos en diferentes áreas.

Se trata de una oportunidad clave para quienes buscan estabilidad, crecimiento y la posibilidad de integrarse a equipos dinámicos en sectores estratégicos de la economía.

De acuerdo con recientes informes del mercado laboral, la demanda de talento calificado ha crecido en las principales ciudades del país, especialmente en Bogotá, Medellín y Cali, donde se concentra gran parte de la oferta.

Las vacantes disponibles contemplan modalidades de trabajo presencial y remoto, contratos a término indefinido en algunos casos y beneficios adicionales que varían según la empresa contratante.

Además, el proceso de postulación es 100 % gratuito y virtual, lo que permite aplicar de manera rápida y sencilla desde cualquier dispositivo.

A continuación, le compartimos algunas de las ofertas más destacadas para que pueda postularse ya.

Ingeniero(a) nivel I homologación y evolución terminales y tarjetas SIM Bogotá

Salario a convenir

La empresa busca a las personas adecuadas, que deseen innovar, crear, liderar y transformar. Más allá de atraer talento, se encuentra comprometida con el desarrollo profesional de cada uno de sus colaboradores.

El objetivo es que se puedan experimentar los desafíos, recompensas y oportunidades de trabajar con la mejor empresa de telecomunicaciones del país.

Está en búsqueda de su próximo(a) ingeniero(a) nivel I homologación y evolución terminales y tarjetas SIM.

Objetivo del cargo

Garantizar la operatividad óptima e ininterrumpida de los procedimientos en el laboratorio, así como de los equipos especializados, destinados para la ejecución de pruebas para homologación de equipos CPEs y pruebas de concepto, de acuerdo con el proceso de homologación manteniendo la documentación organizada y actualizada acorde a las necesidades de la Empresa.

Requisitos

Formación: Ingenierías en Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o carreras afines.

Nivel de inglés B2 y/o C1.

Más de 2 años de experiencia como analista de ingeniería, ingeniero de operación, de diseño, ingeniero de áreas de equipos, instalaciones, acceso, core en sector redes o telecomunicaciones, con dominio de inglés B2 y/o C1.

Condiciones laborales

Ubicación: Bogotá (Presencial).

Tipo de contrato: A término indefinido.

Salario: A convenir.

La empresa afirma que no importa quién sea ni de dónde venga el candidato, en Claro están convencidos de que la diversidad y el desempeño trabajan juntos: siempre darán la misma atención a todas las candidaturas. Se invita especialmente a las mujeres a participar en esta convocatoria.

Auxiliar de esterilización – salud oral fijo por 6 meses Bogotá

Salario: $2.000.000

Compensar se encuentra en búsqueda de personas con vocación de servicio. Se requiere que el candidato sea técnico por competencias en auxiliar de enfermería y que cuente con mínimo 6 meses de experiencia en esterilización o en el área asistencial.

El apoyo se realizará en la esterilización de material instrumental.

Se ofrece un contrato a término fijo por 12 meses. Horario: domingo a domingo con turnos rotativos AM y PM.

Salario promedio a devengar: $2.231.100 más prestaciones y beneficios extralegales.

Auxiliar contable La Estrella

Salario: $1.800.000

La empresa busca un(a) auxiliar contable con formación técnica o tecnológica, con experiencia en procesos contables, manejo de nómina, conciliaciones bancarias y más.

Funciones

Registrar gastos, facturas y comprobantes contables

Liquidar nómina, prestaciones y seguridad social

Realizar conciliaciones bancarias

Elaborar informes contables y seguimiento de facturación

Manejar archivo contable y software World Office

Apoyar compras administrativas y creación de terceros

Generar certificados e informes desde DIAN

Cumplir otras tareas relacionadas con el área contable

Ubicación: La Estrella.

Contrato: Término fijo.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Experiencia: 1 a 2 años en cargos similares.

Asistente administrativo / seguros con experiencia Bogotá

Empresa intermediaria de seguros, ubicada en Bogotá D.C. en el sector norte, busca incorporar a su equipo a una mujer con formación técnica, tecnológica o estudiante de jornada nocturna en áreas administrativas, preferiblemente con experiencia en seguros o afines.

Se requiere conocimiento y dominio avanzado en Excel, bases de datos, tablas dinámicas y demás herramientas de Office.

Responsabilidades:

Organizar y gestionar documentación administrativa.

Apoyar en la elaboración de informes y reportes.

Manejo avanzado de Excel para análisis de datos.

Atención y soporte a clientes internos y externos.

Coordinar agenda y reuniones del área administrativa.

Requerimientos:

Técnico/Tecnólogo en áreas administrativas o estudiante nocturno en Derecho.

Manejo de herramientas de Office

Dominio avanzado de Excel y paquete Office.

Experiencia previa en el sector seguros (indispensable).

Habilidades destacadas en relaciones interpersonales.

Disponibilidad inmediata para trabajar presencialmente.

Disposición de aprendizaje

Trabajo en equipo

Médico(a) de apoyo Villavicencio

Salario a convenir

Grupo Zentria, red prestadora de servicios de salud y farmacéuticos, se encuentra en la búsqueda de un(a) médico(a) de apoyo.

Objetivo del cargo

Apoyar al médico especialista y al personal de enfermería en el manejo del paciente oncológico, brindando una atención cálida, humana y segura, garantizando el buen trato y el respeto por la privacidad del paciente.

Competencias

Toma de decisiones, humanización, planeación.

Actividades y/o funciones:

Hacer valoración diaria de los pacientes hospitalizados.

Procedimientos e intervenciones clínicas dentro de las competencias del médico general (maniobras de RCCP, intubación, sedación, toracentesis, paracentesis, etc.)

Revisión del historial de notas de terapia respiratoria, física, nutrición, psicología, trabajo social y comparación de la cantidad de intervenciones de cada servicio con la cantidad de servicios solicitados para mantener actualizada la validación y el paso a prefectura de todos y cada uno de ellos.

Requisitos

Experiencia: Mínima de 1 año en actividades relacionadas con el cargo.

Formación académica: Profesional en Medicina

Condiciones laborales

Tipo de contrato: Término fijo

Horarios: Turnos rotativos

Lugar de trabajo: Villavicencio

Salario: $ 4.400.000

Analista senior de tesorería Medellín

Salario a convenir

Maaji busca un profesional apasionado por las finanzas para desempeñar un rol clave en la gestión de pagos, administración de relaciones con bancos, proveedores internos y externos, así como en la estructuración de obligaciones financieras y estrategias de cobertura.

Requisitos académicos

Nivel de educación mínimo: Postgrado.

Título o especialidad: Profesional / Especialista en Finanzas, Administración de Empresas, Negocios Internacionales, Ingeniería, Contabilidad y/o afines.

Formación complementaria: Certificado de inglés (mínimo B2 – C1).

Experiencia Requerida

Mínimo 5 años en compañías con operaciones internacionales de compra y venta de mercancía y/o banca nacional e internacional.

Competencias Clave

Liderazgo y trabajo en equipo.

Negociación con bancos y líneas de crédito.

Manejo de transacciones monetarias y divisas internacionales (USA, Europa, Colombia).

Experiencia en derivados financieros (Forward).

Planificación, organización y resolución de problemas.

Servicio al cliente interno y externo.

Herramientas digitales: Microsoft Excel, Word, Power BI, PowerPoint.

Habilidad en análisis numérico y pensamiento sistémico.

Responsabilidades