Se necesitan digitadores y auxiliares de oficina: aplique ya
Algunas de estas ofertas están disponibles en modalidad remota.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
¿Sin trabajo? Esta noticia le puede interesar: empresas de diferentes sectores están en búsqueda de digitadores y auxiliares de oficina para fortalecer sus áreas administrativas.
Estas vacantes se encuentran disponibles en varias ciudades del país y representan una opción para quienes buscan estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento.
Los perfiles solicitados son principalmente bachilleres y técnicos con habilidades en manejo de herramientas ofimáticas, atención al detalle y buena comunicación. No todas las ofertas exigen experiencia previa, lo que abre la puerta a quienes desean iniciar su trayectoria profesional en el sector administrativo.
Las postulaciones son 100 % virtuales y gratuitas a través de Semana Empleos, donde hay más de 110.000 vacantes activas en todo el país.
Data entry digitador remoto
Salario: $ 1.500.000
Importante empresa del sector asegurador y financiero se encuentra en búsqueda de técnico y/o estudiante de carreras administrativas o contables.
Conocimientos generales en seguros (deseable).
Conocimientos en SIS (AS 400).
Manejo de paquete Office básico.
Funciones:
- Digitación experta para ingreso de información específica proveniente de plantillas.
- Gestión diaria de volumen de transacciones.
- Atender oportunamente las solicitudes requeridas por el jefe inmediato.
- Entregar los reportes solicitados por el jefe inmediato.
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Salario: $1.500.000 + auxilio de conectividad + prestaciones de ley.
Contrato: obra o labor.
Modalidad: remoto.
Digitador Funza
Salario: $ 1.480.000
Se requiere técnico o tecnólogo para digitar información como órdenes de producción, mantener actualizadas las bases de datos de gestión de producción, generar indicadores y notificación de órdenes. Análisis de bases de datos.
Requisitos:
- Excel intermedio o avanzado (excluyente).
- Valorable manejo de SAP y otras herramientas ofimáticas.
- Experiencia: 1 año (se puede tener en cuenta la práctica).
Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados cuando la operación lo requiera.
Digitadores Bogotá
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.623.500
Se requieren digitadores con experiencia y excelente habilidad y precisión en digitación y transcripción de información.
- Bachiller, técnico o tecnólogo.
- Mínimo 6 meses de experiencia en digitación.
- Habilidad para digitar o transcribir información con agilidad y precisión.
Condiciones laborales:
- Tipo de contrato: Término Fijo
- Horario: lunes a sábado Turno de 6 a 2 y de 2 a 10 p.m. el turno es Fijo (se establece en la entrevista)
- Modalidad: Presencial
- Ciudad: Bogotá - Centro
- Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley, pagos mensuales.
Funciones: digitación, revisión y validación documental de cuentas médicas.
Auxiliar de radicación Medellín
Salario: $ 1.566.000
Sitti, aliado de la Secretaría de Movilidad de Medellín, busca auxiliar de radicación - digitación para apoyar en la gestión documental.
El objetivo principal del cargo será recibir y atender a los agentes de tránsito cuando realicen la entrega de los comparendos físicos y digitarlos en el sistema con el fin de generar una visualización virtual de la información; así como asegurarse de la correcta información suministrada a los aplicativos y áreas de los procesos asignados.
Requisitos:
- Técnico o tecnólogo en gestión documental, secretariado ejecutivo, administrativo, entre otros
- Conocimiento y experiencia transcribiendo documentación física a digital
- Agilidad en el manejo de computo
- Mínimo 6 meses de experiencia en cargos relacionados con manejo de documentación, digitación, mecanografía y servicio al cliente.
* Este cargo tiene horarios rotativos debido a que el área trabaja 24/7, por lo tanto, se trabaja de domingo a domingo, incluyendo días festivos y descansando un día a la semana, a su vez, maneja 3 turnos rotativos entre semanas.
Contrato a término indefinido.
Auxiliar administrativo remoto
Salario: $ 1.423.500
Se busca auxiliar administrativo para apoyar los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
Atención digital - trabajo remoto
Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000
Empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación en línea. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.
Condiciones
- Contrato a término indefinido.
- Salario básico + incentivos por desempeño.
- Modalidad 100% remota.
- Capacitación inicial incluida.
Requisitos:
- Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).
- Buen manejo de escritura y ortografía.
- Disponibilidad de +6 horas diarias.