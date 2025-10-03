Se necesitan digitadores y auxiliares de oficina: aplique ya

¿Sin trabajo? Esta noticia le puede interesar: empresas de diferentes sectores están en búsqueda de digitadores y auxiliares de oficina para fortalecer sus áreas administrativas.

Estas vacantes se encuentran disponibles en varias ciudades del país y representan una opción para quienes buscan estabilidad laboral y posibilidades de crecimiento.

Los perfiles solicitados son principalmente bachilleres y técnicos con habilidades en manejo de herramientas ofimáticas, atención al detalle y buena comunicación. No todas las ofertas exigen experiencia previa, lo que abre la puerta a quienes desean iniciar su trayectoria profesional en el sector administrativo.

Las postulaciones son 100 % virtuales y gratuitas a través de Semana Empleos, donde hay más de 110.000 vacantes activas en todo el país.

Data entry digitador remoto

Salario: $ 1.500.000

Importante empresa del sector asegurador y financiero se encuentra en búsqueda de técnico y/o estudiante de carreras administrativas o contables.

Conocimientos generales en seguros (deseable).

Conocimientos en SIS (AS 400).

Manejo de paquete Office básico.

Funciones:

Digitación experta para ingreso de información específica proveniente de plantillas. Gestión diaria de volumen de transacciones. Atender oportunamente las solicitudes requeridas por el jefe inmediato. Entregar los reportes solicitados por el jefe inmediato.

Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Salario: $1.500.000 + auxilio de conectividad + prestaciones de ley.

Contrato: obra o labor.

Modalidad: remoto.

Digitador Funza

Salario: $ 1.480.000

Se requiere técnico o tecnólogo para digitar información como órdenes de producción, mantener actualizadas las bases de datos de gestión de producción, generar indicadores y notificación de órdenes. Análisis de bases de datos.

Requisitos:

Excel intermedio o avanzado (excluyente).

Valorable manejo de SAP y otras herramientas ofimáticas.

Experiencia: 1 año (se puede tener en cuenta la práctica).

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Sábados cuando la operación lo requiera.

Digitadores Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.623.500

Se requieren digitadores con experiencia y excelente habilidad y precisión en digitación y transcripción de información.

Bachiller, técnico o tecnólogo.

Mínimo 6 meses de experiencia en digitación.

Habilidad para digitar o transcribir información con agilidad y precisión.

Condiciones laborales:

Tipo de contrato: Término Fijo

Horario: lunes a sábado Turno de 6 a 2 y de 2 a 10 p.m. el turno es Fijo (se establece en la entrevista)

Modalidad: Presencial

Ciudad: Bogotá - Centro

Salario: $1.423.500 + prestaciones de ley, pagos mensuales.

Funciones: digitación, revisión y validación documental de cuentas médicas.

Auxiliar de radicación Medellín

Salario: $ 1.566.000

Sitti, aliado de la Secretaría de Movilidad de Medellín, busca auxiliar de radicación - digitación para apoyar en la gestión documental.

El objetivo principal del cargo será recibir y atender a los agentes de tránsito cuando realicen la entrega de los comparendos físicos y digitarlos en el sistema con el fin de generar una visualización virtual de la información; así como asegurarse de la correcta información suministrada a los aplicativos y áreas de los procesos asignados.

Requisitos:

Técnico o tecnólogo en gestión documental, secretariado ejecutivo, administrativo, entre otros

Conocimiento y experiencia transcribiendo documentación física a digital

Agilidad en el manejo de computo

Mínimo 6 meses de experiencia en cargos relacionados con manejo de documentación, digitación, mecanografía y servicio al cliente.

* Este cargo tiene horarios rotativos debido a que el área trabaja 24/7, por lo tanto, se trabaja de domingo a domingo, incluyendo días festivos y descansando un día a la semana, a su vez, maneja 3 turnos rotativos entre semanas.

Contrato a término indefinido.

Auxiliar administrativo remoto

Salario: $ 1.423.500

Se busca auxiliar administrativo para apoyar los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Atención digital - trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional busca agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación en línea. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Condiciones

Contrato a término indefinido.

Salario básico + incentivos por desempeño.

Modalidad 100% remota.

Capacitación inicial incluida.

Requisitos: