Temporada navideña: empresas buscan personal para contratación inmediata

La temporada navideña ya empezó a mover el mercado laboral en Colombia. Durante estas semanas, diferentes empresas de comercio, logística, producción, servicios y atención al cliente incrementan sus operaciones debido al aumento en la demanda, lo que genera una oferta significativa de vacantes temporales y de corto plazo.

En este periodo, los perfiles más solicitados suelen incluir asesor comercial, asistente de empaque, operario de caja, ayudante de surtido, vendedor y cajero. Estas posiciones son requeridas especialmente por compañías de retail, operadores logísticos, centros de distribución y marcas dedicadas a la venta de productos para fin de año.

Además de la amplia variedad de cargos, muchas de las vacantes contemplan horarios flexibles o por turnos, lo que permite a los candidatos adaptarse a las necesidades de la temporada. En varios casos no se exige experiencia previa, especialmente para labores de apoyo operativo, aunque sí se valora la disposición para trabajar en picos de alta demanda y en jornadas extendidas.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas actualizadas para diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Asesor comercial temporada – Barranquilla

Empresa: Estudio de Moda

Salario: 1.423.500 a 2.500.000

Si disfruta conectar con las personas, brindar un excelente servicio y trabajar en un entorno dinámico, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre los productos y servicios ofrecidos.

Construir relaciones sólidas y duraderas con los clientes.

Garantizar una experiencia satisfactoria para el cliente.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Asegurar el cuidado del inventario asignado.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar efectivamente.

Orientación al detalle y habilidades organizativas.

Auxiliar temporada navideña – Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Éxito

Salario: 1.318.000

Como asistente de empaque, operario de caja o ayudante de surtido, tendrá la oportunidad de desarrollar sus habilidades en un entorno colaborativo y de alto ritmo, garantizando siempre la satisfacción de los clientes.

Responsabilidades:

Manejo de caja registradora y atención al cliente.

Surtido y organización de productos en estanterías.

Empaque de mercancías para los clientes.

Colaboración en la limpieza y orden del área de trabajo.

Asistencia en inventarios y control de stock.

Requerimientos:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.

Tener al menos el noveno grado o bachillerato completo.

No estar inscrito como estudiante durante el período de trabajo.

Actitud proactiva y capacidad para trabajar en equipo.

Vendedor temporal navidad 8 horas – Manizales

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

En este rol, será pieza clave para ayudar a los clientes a alcanzar sus sueños y proyectos en el hogar. Si le apasiona el servicio al cliente, ¡esta es su oportunidad!

Requerimientos:

Experiencia en ventas.

Bachillerato completo deseable estudio técnico en áreas relacionadas.

Habilidades de comunicación efectiva y atención al cliente.

Cajero temporada – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 1.550.000

¿Le apasiona el mundo del retail y cuenta con experiencia como cajero? ¡Esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Supervisar el funcionamiento general.

Gestionar indicadores clave para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Realizar apertura y arqueo diario de caja sistematizada.

Manejar todos los medios de pago, incluidos bonos.

Requerimientos:

3 meses de experiencia como cajero

Habilidad para liderar equipos y fomentar un buen ambiente laboral.

Experiencia en manejo de caja sistematizada.