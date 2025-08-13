Trabajo con sueldos de hasta $7 millones: revise las ofertas activas

Contar con un empleo que ofrezca estabilidad y un salario competitivo es una de las principales metas para quienes buscan mejorar su calidad de vida. En Colombia, varias compañías están abriendo vacantes con remuneraciones que alcanzan los $7 millones mensuales, dirigidas a perfiles en áreas estratégicas como salud, mercadeo, administración, ventas y más. A continuación, le compartimos algunas de las ofertas destacadas.

Enfermero auditor – Tunja

Empresa: Soluciones inmediatas

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Trabaje en un ambiente colaborativo donde su experiencia en auditoría de cuentas médicas y facturación contribuirá sustancialmente a la optimización de los costos y la mejora de los resultados.

Responsabilidades:

Realizar auditorías ambulatorias para identificar desviaciones de costos.

Evaluar sistemáticamente la red de prestadores.

Determinar la pertinencia de los servicios ordenados.

Contribuir al mejoramiento continuo de resultados en salud y financieros.

Requerimientos:

Profesional en enfermería con postgrado en Gerencia en Servicios de Salud, Auditoría o Administración en Salud.

Experiencia mínima de dos años en facturación y auditoría de cuentas médicas.

Conocimiento en normatividad legal vigente y manuales tarifarios.

Jefe de mercadeo automotriz – Medellín

Empresa: Kenworth De La Montaña S.A.

Salario: $ 6.000.000 a $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será planificar, dirigir y ejecutar estrategias de marketing que no solo aumenten la visibilidad de la marca, sino que también contribuyan al cumplimiento de los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

Planificar estrategias de mercadeo efectivas.

Dirigir campañas de marketing en redes sociales.

Ejecutar planes para aumentar la participación de mercado.

Supervisar el desarrollo de canales de distribución y promoción.

Colaborar con equipos internos para alinear objetivos comerciales y de mercadeo.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en posiciones similares.

Conocimientos avanzados en estrategias de marketing digital.

Familiaridad con el sector automotriz.

Habilidades de liderazgo y dirección de equipos.

Especialización o Maestría en Mercadeo o áreas afines.

Administrador/a de agencia - Cartagena

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Como gerente de agencia, el candidato/a será responsable de asegurar que todas las operaciones en áreas como ventas, compras, logística, tesorería y servicio al cliente se ejecuten de manera eficiente.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento de procesos administrativos y operativos en ventas, compras, logística tesorería y contabilidad.

Asegurar la gestión eficaz del personal y del inventario.

Realizar seguimientos diarios a indicadores clave de rendimiento.

Controlar gastos y reportar novedades de manera oportuna.

Legalizar la gestión comercial a través del software SIESA.

Mantener comunicación constante con la dirección para decisiones estratégicas.

Requerimientos:

Profesional en Áreas Administrativas.

5 años de experiencia en gerencia, administración o coordinación en el sector comercial y consumo masivo.

Habilidades sólidas en liderazgo y pensamiento estratégico.

Capacidad para gestionar equipos y tomar decisiones alineadas con los objetivos corporativos.

KAM E-Commerce – Bogotá

Empresa: Almacenes Corona

Salario: $ 5.960.000 a $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol debe asegurar que el portafolio esté disponible oportunamente con el área logística, que se cumplan los objetivos comerciales del canal y que se logren eficiencias operativas y de servicio, sin perder de vista el componente estratégico y la conexión con otras áreas clave como logística, servicio al cliente y mercadeo.

Responsabilidades:

Gestión comercial y rentabilidad.

Gestión de la experiencia del cliente.

Coordinación logística y de inventario.

Articulación interna y operación del canal.

Gestión de datos y analítica del canal.

Requerimientos:

Manejo de herramientas de E-commerce, analítica digital, CRM.

Experiencia en customer journey, estrategias de captación y recuperación.

Entendimiento de procesos logísticos, inventarios y promesa de entrega.

Capacidad para alinear áreas como servicio, logística, tecnología y tiendas.