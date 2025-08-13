EMPLEO
Trabajo con sueldos de hasta $7 millones: revise las ofertas activas
Gran convocatoria laboral abierta.
Contar con un empleo que ofrezca estabilidad y un salario competitivo es una de las principales metas para quienes buscan mejorar su calidad de vida. En Colombia, varias compañías están abriendo vacantes con remuneraciones que alcanzan los $7 millones mensuales, dirigidas a perfiles en áreas estratégicas como salud, mercadeo, administración, ventas y más. A continuación, le compartimos algunas de las ofertas destacadas.
Enfermero auditor – Tunja
Empresa: Soluciones inmediatas
Salario: $ 6.000.000
Tipo de contrato: Temporal
Trabaje en un ambiente colaborativo donde su experiencia en auditoría de cuentas médicas y facturación contribuirá sustancialmente a la optimización de los costos y la mejora de los resultados.
Responsabilidades:
- Realizar auditorías ambulatorias para identificar desviaciones de costos.
- Evaluar sistemáticamente la red de prestadores.
- Determinar la pertinencia de los servicios ordenados.
- Contribuir al mejoramiento continuo de resultados en salud y financieros.
Requerimientos:
- Profesional en enfermería con postgrado en Gerencia en Servicios de Salud, Auditoría o Administración en Salud.
- Experiencia mínima de dos años en facturación y auditoría de cuentas médicas.
- Conocimiento en normatividad legal vigente y manuales tarifarios.
Jefe de mercadeo automotriz – Medellín
Empresa: Kenworth De La Montaña S.A.
Salario: $ 6.000.000 a $ 7.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su misión será planificar, dirigir y ejecutar estrategias de marketing que no solo aumenten la visibilidad de la marca, sino que también contribuyan al cumplimiento de los objetivos comerciales.
Responsabilidades:
- Planificar estrategias de mercadeo efectivas.
- Dirigir campañas de marketing en redes sociales.
- Ejecutar planes para aumentar la participación de mercado.
- Supervisar el desarrollo de canales de distribución y promoción.
- Colaborar con equipos internos para alinear objetivos comerciales y de mercadeo.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada en posiciones similares.
- Conocimientos avanzados en estrategias de marketing digital.
- Familiaridad con el sector automotriz.
- Habilidades de liderazgo y dirección de equipos.
- Especialización o Maestría en Mercadeo o áreas afines.
Administrador/a de agencia - Cartagena
Empresa: Job&Talent Colombia
Salario: $ 6.000.000
Tipo de contrato: Temporal
Como gerente de agencia, el candidato/a será responsable de asegurar que todas las operaciones en áreas como ventas, compras, logística, tesorería y servicio al cliente se ejecuten de manera eficiente.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento de procesos administrativos y operativos en ventas, compras, logística tesorería y contabilidad.
- Asegurar la gestión eficaz del personal y del inventario.
- Realizar seguimientos diarios a indicadores clave de rendimiento.
- Controlar gastos y reportar novedades de manera oportuna.
- Legalizar la gestión comercial a través del software SIESA.
- Mantener comunicación constante con la dirección para decisiones estratégicas.
Requerimientos:
- Profesional en Áreas Administrativas.
- 5 años de experiencia en gerencia, administración o coordinación en el sector comercial y consumo masivo.
- Habilidades sólidas en liderazgo y pensamiento estratégico.
- Capacidad para gestionar equipos y tomar decisiones alineadas con los objetivos corporativos.
KAM E-Commerce – Bogotá
Empresa: Almacenes Corona
Salario: $ 5.960.000 a $ 7.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol debe asegurar que el portafolio esté disponible oportunamente con el área logística, que se cumplan los objetivos comerciales del canal y que se logren eficiencias operativas y de servicio, sin perder de vista el componente estratégico y la conexión con otras áreas clave como logística, servicio al cliente y mercadeo.
Responsabilidades:
- Gestión comercial y rentabilidad.
- Gestión de la experiencia del cliente.
- Coordinación logística y de inventario.
- Articulación interna y operación del canal.
- Gestión de datos y analítica del canal.
Requerimientos:
- Manejo de herramientas de E-commerce, analítica digital, CRM.
- Experiencia en customer journey, estrategias de captación y recuperación.
- Entendimiento de procesos logísticos, inventarios y promesa de entrega.
- Capacidad para alinear áreas como servicio, logística, tecnología y tiendas.
