Trabajo con sueldos de hasta $7 millones: revise las ofertas activas

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

13 de agosto de 2025, 5:21 p. m.
Grupo éxito tiene vacantes disponibles y aquí le contamos cómo aplicar
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Contar con un empleo que ofrezca estabilidad y un salario competitivo es una de las principales metas para quienes buscan mejorar su calidad de vida. En Colombia, varias compañías están abriendo vacantes con remuneraciones que alcanzan los $7 millones mensuales, dirigidas a perfiles en áreas estratégicas como salud, mercadeo, administración, ventas y más. A continuación, le compartimos algunas de las ofertas destacadas.



Varias empresas han abierto una variedad significativa de empleos para aquellos que estén en búsqueda laboral.
Varias empresas han abierto una variedad significativa de empleos para aquellos que estén en búsqueda laboral. | Foto: Stock

Enfermero auditor – Tunja

Empresa: Soluciones inmediatas

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Trabaje en un ambiente colaborativo donde su experiencia en auditoría de cuentas médicas y facturación contribuirá sustancialmente a la optimización de los costos y la mejora de los resultados.

Responsabilidades:

  • Realizar auditorías ambulatorias para identificar desviaciones de costos.
  • Evaluar sistemáticamente la red de prestadores.
  • Determinar la pertinencia de los servicios ordenados.
  • Contribuir al mejoramiento continuo de resultados en salud y financieros.

Requerimientos:

  • Profesional en enfermería con postgrado en Gerencia en Servicios de Salud, Auditoría o Administración en Salud.
  • Experiencia mínima de dos años en facturación y auditoría de cuentas médicas.
  • Conocimiento en normatividad legal vigente y manuales tarifarios.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de mercadeo automotriz – Medellín

Empresa: Kenworth De La Montaña S.A.

Salario: $ 6.000.000 a $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será planificar, dirigir y ejecutar estrategias de marketing que no solo aumenten la visibilidad de la marca, sino que también contribuyan al cumplimiento de los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

  • Planificar estrategias de mercadeo efectivas.
  • Dirigir campañas de marketing en redes sociales.
  • Ejecutar planes para aumentar la participación de mercado.
  • Supervisar el desarrollo de canales de distribución y promoción.
  • Colaborar con equipos internos para alinear objetivos comerciales y de mercadeo.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada en posiciones similares.
  • Conocimientos avanzados en estrategias de marketing digital.
  • Familiaridad con el sector automotriz.
  • Habilidades de liderazgo y dirección de equipos.
  • Especialización o Maestría en Mercadeo o áreas afines.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Administrador/a de agencia - Cartagena

Administrador/a de agencia - Cartagena

Empresa: Job&Talent Colombia

Salario: $ 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Como gerente de agencia, el candidato/a será responsable de asegurar que todas las operaciones en áreas como ventas, compras, logística, tesorería y servicio al cliente se ejecuten de manera eficiente.

Responsabilidades:

  • Garantizar el cumplimiento de procesos administrativos y operativos en ventas, compras, logística tesorería y contabilidad.
  • Asegurar la gestión eficaz del personal y del inventario.
  • Realizar seguimientos diarios a indicadores clave de rendimiento.
  • Controlar gastos y reportar novedades de manera oportuna.
  • Legalizar la gestión comercial a través del software SIESA.
  • Mantener comunicación constante con la dirección para decisiones estratégicas.

Requerimientos:

  • Profesional en Áreas Administrativas.
  • 5 años de experiencia en gerencia, administración o coordinación en el sector comercial y consumo masivo.
  • Habilidades sólidas en liderazgo y pensamiento estratégico.
  • Capacidad para gestionar equipos y tomar decisiones alineadas con los objetivos corporativos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

KAM E-Commerce – Bogotá

Empresa: Almacenes Corona

Salario: $ 5.960.000 a $ 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol debe asegurar que el portafolio esté disponible oportunamente con el área logística, que se cumplan los objetivos comerciales del canal y que se logren eficiencias operativas y de servicio, sin perder de vista el componente estratégico y la conexión con otras áreas clave como logística, servicio al cliente y mercadeo.

Responsabilidades:

  • Gestión comercial y rentabilidad.
  • Gestión de la experiencia del cliente.
  • Coordinación logística y de inventario.
  • Articulación interna y operación del canal.
  • Gestión de datos y analítica del canal.

Requerimientos:

  • Manejo de herramientas de E-commerce, analítica digital, CRM.
  • Experiencia en customer journey, estrategias de captación y recuperación.
  • Entendimiento de procesos logísticos, inventarios y promesa de entrega.
  • Capacidad para alinear áreas como servicio, logística, tecnología y tiendas.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!



