Trabajo en Cali: más de 5.000 ofertas disponibles

La ciudad de Cali está encendiendo motores en el ámbito laboral. Se han abierto más de 5.000 nuevas vacantes en la capital del Valle del Cauca y sus municipios aledaños, lo que representa una gran noticia para quienes están en búsqueda de empleo formal.

Estas oportunidades cubren distintos perfiles: desde cargos operativos y de apoyo hasta roles de ventas, atención al cliente, logística y administración. Lo importante es estar atento y listo para postular, ya que muchas de estas ofertas permiten aplicar de manera virtual y sin costo.

Si desea postularse, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará estas vacantes y muchas más.

Cree su perfil, cargue su hoja de vida y aplique en minutos. Consejo útil: actualice su CV, resalte sus habilidades más relevantes y use palabras clave como “ventas” / “logística” / “atención al cliente” para aumentar sus posibilidades de ser contactado.

Auxiliar administrativo en salud - Cali

Salario: 1.600.000

Importante empresa del sector salud busca para su equipo de trabajo un auxiliar administrativo en salud con experiencia mínima de 1 año en droguerías, dispensarios o casas médicas.

La persona seleccionada será responsable de apoyar los procesos administrativos y de archivo, garantizando una adecuada atención al cliente y el manejo eficiente de la documentación en salud.

Requisitos:

Técnico en administración en salud.

Contar con registro en RETHUS.

Experiencia comprobable en atención al cliente y labores administrativas.

Condiciones laborales:

Horario: lunes a sábado.

Salario: entre $1.423.500 y $1.600.000, más prestaciones sociales y $200.000 de auxilio de transporte.

Agente de chat

¿Es activo en redes sociales y le gusta conversar por mensajes? Esta es una oportunidad para destacar. Se busca un asesor de chat en redes sociales para unirse a un equipo dinámico. Como consultor de redes sociales, será el primer contacto con los usuarios, asegurando que sus experiencias sean agradables y fluidas.

Se ofrece un salario fijo mensual, junto con bonos adicionales por productividad y cumplimiento de metas. Además, incluye entrenamiento inicial pago y acompañamiento continuo en el desarrollo profesional.

El trabajo es 100% remoto desde cualquier lugar con buena conexión a internet, con posibilidad de ascender a coordinador de equipo según el desempeño.

Responsabilidades:

Gestionar chats en redes sociales de manera efectiva.

Mantener conversaciones fluidas y dinámicas con los usuarios.

Seguir guías de comunicación establecidas y cumplir objetivos diarios.

Requerimientos:

Hombres y mujeres entre 18 y 30 años.

Con o sin experiencia previa nosotros te capacitamos.

Excelente ortografía y redacción.

Manejo básico de redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, etc.).

Disponibilidad mínima de 6 horas diarias.

Ejecutivo comercial para seguros

Salario: 2.808.750

Se busca un ejecutivo comercial con experiencia en el sector asegurador. El candidato ideal será una persona apasionada y proactiva, con conocimientos en la venta y manejo de pólizas de salud, vida, accidentes personales, hogar y exequias.

La empresa ofrece un entorno laboral donde la puntualidad y la escucha activa son altamente valoradas, con un salario competitivo y trabajo colaborativo con áreas como tesorería y compensación.

Responsabilidades:

Gestionar y socializar información sobre coberturas y exclusiones de pólizas de vida salud y accidentes personales.

Comunicar de manera clara y efectiva con asegurados y clientes potenciales.

Colaborar con las áreas de tesorería compensación y beneficios para el cumplimiento de objetivos comerciales.

Tramitar solicitudes de reembolsos aportes y reclamaciones de seguros de manera eficiente.

Requerimientos:

Experiencia comprobada en el sector de seguros especialmente en pólizas de salud vida y accidentes personales.

Experiencia previa en el área comercial con habilidades de venta.

Proactividad y capacidad de trabajar de forma autónoma.

Puntualidad y excelente manejo del tiempo.

Analista de negocios- TI

Salario: 3.000.000 a 3.200.000

Objetivo del cargo

Ser el enlace entre las áreas de negocio y los equipos técnicos, identificando oportunidades de mejora en procesos, levantando requerimientos y asegurando que las soluciones implementadas estén alineadas con los objetivos estratégicos del Banco.

Responsabilidades

Levantar, analizar y documentar requerimientos del negocio.

Evaluar procesos actuales y proponer mejoras.

Redactar especificaciones funcionales y técnicas.

Participar en pruebas funcionales (UAT).

Facilitar la comunicación entre áreas técnicas y de negocio.

Apoyar la gestión de proyectos.

Reclutador

Salario: 1.600.000

Importante empresa del sector servicios requiere para su equipo de trabajo reclutadores con experiencia mínimo de 6 meses (aplica la práctica) en reclutamiento masivo y externo, manejo de bases de datos, convocatoria masiva, relacionamiento con agencias de empleo, alcaldías, cajas de compensación y demás.

Se labora de lunes a viernes y sábados medio día.

Salario: 1.600.000 + 200.000 de auxilio de movilización + 100.000 de variable + prestaciones de ley.

Contar con disponibilidad inmediata.

Líder de procesos de impuestos

Salario: 2.219.314

Importante organización con más de 40 años de experiencia, dedicada al procesamiento de información cíclica y masiva para diversas empresas busca un líder de procesos de impuestos en Cali, quien será responsable de verificar y controlar que los procesos de impuestos cumplan con los estándares de calidad y oportunidad establecidos contractualmente.

Este rol es clave para garantizar la satisfacción de los clientes y de los entes reguladores.

Si tiene experiencia liderando procesos bancarios y posee un título profesional en áreas administrativas, esta es su oportunidad de crecimiento.

Responsabilidades:

Verificar y controlar los procesos de impuestos en Cali.

Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad en los procesos.

Apoyar a los procesos principales para un servicio óptimo.

Garantizar la satisfacción de clientes y entes reguladores.

Requerimientos: