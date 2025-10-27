Empleo
Trabajo en Cali: más de 5.000 ofertas disponibles
Aplicar a estas vacantes no tiene ningún costo.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La ciudad de Cali está encendiendo motores en el ámbito laboral. Se han abierto más de 5.000 nuevas vacantes en la capital del Valle del Cauca y sus municipios aledaños, lo que representa una gran noticia para quienes están en búsqueda de empleo formal.
Estas oportunidades cubren distintos perfiles: desde cargos operativos y de apoyo hasta roles de ventas, atención al cliente, logística y administración. Lo importante es estar atento y listo para postular, ya que muchas de estas ofertas permiten aplicar de manera virtual y sin costo.
Si desea postularse, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará estas vacantes y muchas más.
Cree su perfil, cargue su hoja de vida y aplique en minutos. Consejo útil: actualice su CV, resalte sus habilidades más relevantes y use palabras clave como “ventas” / “logística” / “atención al cliente” para aumentar sus posibilidades de ser contactado.
Auxiliar administrativo en salud - Cali
Salario: 1.600.000
Importante empresa del sector salud busca para su equipo de trabajo un auxiliar administrativo en salud con experiencia mínima de 1 año en droguerías, dispensarios o casas médicas.
La persona seleccionada será responsable de apoyar los procesos administrativos y de archivo, garantizando una adecuada atención al cliente y el manejo eficiente de la documentación en salud.
Requisitos:
- Técnico en administración en salud.
- Contar con registro en RETHUS.
- Experiencia comprobable en atención al cliente y labores administrativas.
Condiciones laborales:
- Horario: lunes a sábado.
- Salario: entre $1.423.500 y $1.600.000, más prestaciones sociales y $200.000 de auxilio de transporte.
Agente de chat
¿Es activo en redes sociales y le gusta conversar por mensajes? Esta es una oportunidad para destacar. Se busca un asesor de chat en redes sociales para unirse a un equipo dinámico. Como consultor de redes sociales, será el primer contacto con los usuarios, asegurando que sus experiencias sean agradables y fluidas.
Se ofrece un salario fijo mensual, junto con bonos adicionales por productividad y cumplimiento de metas. Además, incluye entrenamiento inicial pago y acompañamiento continuo en el desarrollo profesional.
El trabajo es 100% remoto desde cualquier lugar con buena conexión a internet, con posibilidad de ascender a coordinador de equipo según el desempeño.
Responsabilidades:
- Gestionar chats en redes sociales de manera efectiva.
- Mantener conversaciones fluidas y dinámicas con los usuarios.
- Seguir guías de comunicación establecidas y cumplir objetivos diarios.
Requerimientos:
- Hombres y mujeres entre 18 y 30 años.
- Con o sin experiencia previa nosotros te capacitamos.
- Excelente ortografía y redacción.
- Manejo básico de redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok, etc.).
- Disponibilidad mínima de 6 horas diarias.
Ejecutivo comercial para seguros
Salario: 2.808.750
Se busca un ejecutivo comercial con experiencia en el sector asegurador. El candidato ideal será una persona apasionada y proactiva, con conocimientos en la venta y manejo de pólizas de salud, vida, accidentes personales, hogar y exequias.
La empresa ofrece un entorno laboral donde la puntualidad y la escucha activa son altamente valoradas, con un salario competitivo y trabajo colaborativo con áreas como tesorería y compensación.
Responsabilidades:
- Gestionar y socializar información sobre coberturas y exclusiones de pólizas de vida salud y accidentes personales.
- Comunicar de manera clara y efectiva con asegurados y clientes potenciales.
- Colaborar con las áreas de tesorería compensación y beneficios para el cumplimiento de objetivos comerciales.
- Tramitar solicitudes de reembolsos aportes y reclamaciones de seguros de manera eficiente.
Requerimientos:
- Experiencia comprobada en el sector de seguros especialmente en pólizas de salud vida y accidentes personales.
- Experiencia previa en el área comercial con habilidades de venta.
- Proactividad y capacidad de trabajar de forma autónoma.
- Puntualidad y excelente manejo del tiempo.
Analista de negocios- TI
Salario: 3.000.000 a 3.200.000
Objetivo del cargo
Ser el enlace entre las áreas de negocio y los equipos técnicos, identificando oportunidades de mejora en procesos, levantando requerimientos y asegurando que las soluciones implementadas estén alineadas con los objetivos estratégicos del Banco.
Responsabilidades
- Levantar, analizar y documentar requerimientos del negocio.
- Evaluar procesos actuales y proponer mejoras.
- Redactar especificaciones funcionales y técnicas.
- Participar en pruebas funcionales (UAT).
- Facilitar la comunicación entre áreas técnicas y de negocio.
- Apoyar la gestión de proyectos.
Reclutador
Salario: 1.600.000
Importante empresa del sector servicios requiere para su equipo de trabajo reclutadores con experiencia mínimo de 6 meses (aplica la práctica) en reclutamiento masivo y externo, manejo de bases de datos, convocatoria masiva, relacionamiento con agencias de empleo, alcaldías, cajas de compensación y demás.
Se labora de lunes a viernes y sábados medio día.
Salario: 1.600.000 + 200.000 de auxilio de movilización + 100.000 de variable + prestaciones de ley.
Contar con disponibilidad inmediata.
Líder de procesos de impuestos
Salario: 2.219.314
Importante organización con más de 40 años de experiencia, dedicada al procesamiento de información cíclica y masiva para diversas empresas busca un líder de procesos de impuestos en Cali, quien será responsable de verificar y controlar que los procesos de impuestos cumplan con los estándares de calidad y oportunidad establecidos contractualmente.
Este rol es clave para garantizar la satisfacción de los clientes y de los entes reguladores.
Si tiene experiencia liderando procesos bancarios y posee un título profesional en áreas administrativas, esta es su oportunidad de crecimiento.
Responsabilidades:
- Verificar y controlar los procesos de impuestos en Cali.
- Asegurar el cumplimiento de estándares de calidad en los procesos.
- Apoyar a los procesos principales para un servicio óptimo.
- Garantizar la satisfacción de clientes y entes reguladores.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas administrativas.
- Un año de experiencia en liderazgo de procesos bancarios.
- Conocimiento en estándares de calidad de procesos.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 6:48 a.m. a 4:30 p.m.