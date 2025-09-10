Trabajo flexible: vacantes de medio tiempo y fines de semana

El trabajo flexible ha tomado fuerza en los últimos años, convirtiéndose en una de las modalidades más valoradas en Colombia. El ritmo de vida actual, cada vez más dinámico y exigente, ha llevado a que muchas personas busquen alternativas que les permitan equilibrar mejor sus responsabilidades laborales y personales.

Por eso, cada vez más empresas apuestan por esquemas flexibles, ofreciendo a sus colaboradores la posibilidad de organizar su tiempo y adaptarse a nuevas formas de productividad.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes disponibles en Semana Empleos y el respectivo enlace de postulación.

Cajero - medio tiempo Bogotá

Salario: $ 800.000 a $ 900.000El Banco de Occidente se encuentra en búsqueda de un cajero de medio tiempo, una oportunidad ideal para técnicos, tecnólogos y estudiantes de primeros semestres en carreras afines al sector bancario.

Es la posibilidad de formar parte de una entidad financiera reconocida y brindar un excelente servicio a los clientes mientras se adquiere experiencia valiosa en gestión de transacciones bancarias.

Requerimientos:

Técnico tecnólogo o estudiante universitario en primeros semestres.

Mínimo 6 meses de experiencia en manejo de caja.

Excelentes habilidades comunicativas.

Horario de lunes a viernes 8:00am a 12pm o de 1:00pm a 5:00pm

Tener disponibilidad para los dos horarios.

Operador medio tiempo Pereira

Salario: $ 1.423.000

Se requiere un colaborador temporal motivado y entusiasta para desempeñarse como operador part time en Pereira. Se ofrece un ingreso inicial garantizado de $745.130 durante el periodo de prueba, y a partir del noveno mes el salario puede ascender entre $806.692 y $889.692, sujeto al cumplimiento de objetivos.

Además, la persona recibirá todos los recargos de ley establecidos como horas extras, dominicales, festivos y recargos nocturnos, así como un paquete de beneficios exclusivos.

Responsabilidades:

Realizar tareas operativas diarias en el área designada.

Apoyar en la logística y manejo de mercancías.

Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del equipo.

Seguir los procedimientos y normativas de la empresa.

Participar en reuniones de equipo y capacitaciones.

Nivel de educación:

Bachillerato completo

Promotor de ventas medio tiempo Cajicá

Salario: $ 716.750

Multinacional Falabella se encuentra en búsqueda de asesor comercial para laborar medio tiempo.

Requisitos:

Nivel académico: Bachiller.

Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

Salario:

Medio tiempo: Básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horarios:

Medio tiempo: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes.

Turnos de 4 horas (intermedio y cierre).

Disponibilidad desde las 12:00 m. hasta las 9:00 p.m. para agendar turno.

Funciones:

Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Promotor de ventas medio tiempo Barranquilla

Salario: $ 716.750

Multinacional Falabella requiere asesor comercial para medio tiempo.

Requisitos:

Nivel académico: Bachiller.

Experiencia: 6 meses en ventas presenciales.

Salario:

Medio tiempo: Básico $716.750 + auxilio de transporte $200.000 + recargos adicionales + comisiones. Salario promedio $1.300.000.

Horarios:

Medio tiempo: lunes a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes.

Turnos de 4 horas (intermedio y cierre).

Disponibilidad desde las 12:00 m. hasta las 9:00 p.m. para agendar turno.

Funciones:

Venta y ofrecimiento de tarjeta de débito y crédito en sedes (Homecenter o tienda Falabella).

Asesor comercial medio tiempo Medellín

Salario: $ 900.000 a $ 1.200.000

Se busca asesor comercial para medio tiempo en Medellín. En este rol, la persona será consultor de ventas, acercando a los clientes a las soluciones y productos de la empresa, principalmente en el sector de línea blanca, electro hogar y alimentos.

Se valora la experiencia previa en ventas de café, aunque no es un requisito indispensable. Se ofrece un salario base competitivo más comisiones del 100%, además de un auxilio de comunicación mensual. La labor se realizará de jueves a domingo, con posibilidad de trabajar en festivos.

Responsabilidades:

Atender a los clientes y asesorarlos en sus compras.

Promocionar productos de línea blanca, electro hogar y alimentos.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Mantener un registro de ventas diario y reportar al supervisor.

Participar en eventos promocionales y ferias cuando sea necesario.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en el área comercial o cargos similares.

Formación académica: bachillerato técnico o tecnólogo.

Disponibilidad para trabajar de jueves a domingo y festivos.

Ser una persona altamente comercial y orientada a resultados.

Horario: jueves a domingo y festivos 10:00 a.m. - 7:00 p.m.

Salario: $900.000 + auxilio de transporte + $300.000 + prestaciones de ley

Asesor fines de semana Bogotá

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

PASH S.A.S. requiere asesor comercial sabatino para sus tiendas PATPRIMO en Bogotá.

La labor consiste en asesorar a los clientes, hacer seguimiento a sus actividades, manejar indicadores para la medición constante en los procesos comerciales y mantener una actitud orientada a las ventas, con gusto por comisionar y asesorar.

Requisitos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 6 meses en retail, venta de calzado, moda u otros similares.