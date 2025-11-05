Suscribirse

Trabajo remoto en crecimiento: perfiles más solicitados y cómo aplicar

Su próximo empleo puede estar a solo un clic de distancia. 

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

5 de noviembre de 2025, 9:00 p. m.
Para aquellos que buscan postularse a trabajos remotos, es crucial investigar la cultura de trabajo de la empresa y personalizar tanto el currículum como la carta de presentación para resaltar la experiencia y habilidades relevantes para el teletrabajo.
Cada mes, más compañías en Colombia y el mundo abren vacantes bajo modalidad remota, impulsadas por la transformación digital y la búsqueda de talento sin fronteras. Esta tendencia está redefiniendo la manera de trabajar, ofreciendo empleos más flexibles, conectados y con mejores posibilidades de conciliación entre la vida personal y profesional.

Entre los perfiles más solicitados destacan los relacionados con atención al cliente, tecnología, recursos humanos y ventas. Estos cargos requieren personas organizadas, con habilidades digitales y capacidad para gestionar su tiempo de manera eficiente.

Además, el crecimiento del trabajo remoto ha impulsado la demanda de herramientas colaborativas y la formación en competencias digitales. Por eso, mantenerse actualizado y fortalecer las habilidades blandas son claves para destacar en los procesos de selección.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Esta prueba oficial no solo ofrece respuestas, sino que también ubica su competencia dentro de los estándares internacionales.
Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto

Empresa: Prada Talent Group

Salario: 2.100.000 a 2.300.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es crucial para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas. Desde la comodidad de su hogar, brindará soporte en áreas clave como la administración, contabilidad y recursos humanos, y colaborará directamente con el gerente general.

Responsabilidades:

  • Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.
  • Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.
  • Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.
  • Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.

Requerimientos:

  • Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.
  • Experiencia en roles administrativos multifuncionales.
  • Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.
  • Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.

¡Aplique aquí!

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

  • Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
  • Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
  • Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
  • Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
  • Realizar trámites ante la cámara de comercio.
  • Elaborar facturación electrónica de la organización.
  • Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

  • Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
  • Conocimiento sólido en nómina y novedades.
  • Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
  • Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
  • Excelente organización y gestión documental.
  • Buena redacción y escritura para comunicación interna.
  • Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

¡Aplique aquí!

Cloud system operator

Empresa: Clouxter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como operador de sistemas en la nube, será el responsable de garantizar un monitoreo efectivo, gestionar eventos y automatizar plataformas tecnológicas, asegurando una operación fluida.

Responsabilidades:

  • Monitoreo y reporte de eventos en la infraestructura.
  • Automatización de plataformas tecnológicas.
  • Administración de servidores de correo y certificados SSL.
  • Gestión de dominios DNS SSH SFTP y HTML.
  • Manejo de bases de datos y sistemas operativos Linux/Unix y Windows.
  • Desarrollo de scripts en PowerShell Bash SQL.

Requerimientos:

  • Formación técnica tecnológica o profesional en Ingeniería de Sistemas Electrónica o Telecomunicaciones.
  • Experiencia mínima de 1 año en monitoreo de infraestructura tecnológica.
  • Conocimientos en tecnologías de nube AWS (EC2 EBS RDS VPC CloudWatch WorkSpaces).
  • Nivel de inglés A2/B1.

¡Aplique aquí!

Intérprete bilingüe remote con experiencia

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se buscan personas bilingües con excelente dominio del inglés y español para desempeñarse como intérpretes telefónicos profesionales.

Responsabilidades:

  • Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.
  • Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.
  • Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.
  • Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.
  • Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.

Requerimientos:

  • Bachillerato culminado.
  • Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.
  • Buena dicción, pronunciación y voz profesional.
  • Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.
  • Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.

¡Aplique aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

