Trabajo remoto en crecimiento: perfiles más solicitados y cómo aplicar

Cada mes, más compañías en Colombia y el mundo abren vacantes bajo modalidad remota, impulsadas por la transformación digital y la búsqueda de talento sin fronteras. Esta tendencia está redefiniendo la manera de trabajar, ofreciendo empleos más flexibles, conectados y con mejores posibilidades de conciliación entre la vida personal y profesional.

Entre los perfiles más solicitados destacan los relacionados con atención al cliente, tecnología, recursos humanos y ventas. Estos cargos requieren personas organizadas, con habilidades digitales y capacidad para gestionar su tiempo de manera eficiente.

Además, el crecimiento del trabajo remoto ha impulsado la demanda de herramientas colaborativas y la formación en competencias digitales. Por eso, mantenerse actualizado y fortalecer las habilidades blandas son claves para destacar en los procesos de selección.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Con el auge del teletrabajo y la creciente importancia del inglés, saber exactamente en qué nivel se encuentra se ha convertido en un activo invaluable. | Foto: Getty Images

Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto

Empresa: Prada Talent Group

Salario: 2.100.000 a 2.300.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es crucial para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas. Desde la comodidad de su hogar, brindará soporte en áreas clave como la administración, contabilidad y recursos humanos, y colaborará directamente con el gerente general.

Responsabilidades:

Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.

Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.

Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.

Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.

Requerimientos:

Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.

Experiencia en roles administrativos multifuncionales.

Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.

Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Cloud system operator

Empresa: Clouxter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como operador de sistemas en la nube, será el responsable de garantizar un monitoreo efectivo, gestionar eventos y automatizar plataformas tecnológicas, asegurando una operación fluida.

Responsabilidades:

Monitoreo y reporte de eventos en la infraestructura.

Automatización de plataformas tecnológicas.

Administración de servidores de correo y certificados SSL.

Gestión de dominios DNS SSH SFTP y HTML.

Manejo de bases de datos y sistemas operativos Linux/Unix y Windows.

Desarrollo de scripts en PowerShell Bash SQL.

Requerimientos:

Formación técnica tecnológica o profesional en Ingeniería de Sistemas Electrónica o Telecomunicaciones.

Experiencia mínima de 1 año en monitoreo de infraestructura tecnológica.

Conocimientos en tecnologías de nube AWS (EC2 EBS RDS VPC CloudWatch WorkSpaces).

Nivel de inglés A2/B1.

Intérprete bilingüe remote con experiencia

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se buscan personas bilingües con excelente dominio del inglés y español para desempeñarse como intérpretes telefónicos profesionales.

Responsabilidades:

Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.

Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.

Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.

Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.

Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.

Requerimientos:

Bachillerato culminado.

Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.

Buena dicción, pronunciación y voz profesional.

Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.

Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.