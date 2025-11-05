EMPLEO
Trabajo remoto en crecimiento: perfiles más solicitados y cómo aplicar
Su próximo empleo puede estar a solo un clic de distancia.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Cada mes, más compañías en Colombia y el mundo abren vacantes bajo modalidad remota, impulsadas por la transformación digital y la búsqueda de talento sin fronteras. Esta tendencia está redefiniendo la manera de trabajar, ofreciendo empleos más flexibles, conectados y con mejores posibilidades de conciliación entre la vida personal y profesional.
Entre los perfiles más solicitados destacan los relacionados con atención al cliente, tecnología, recursos humanos y ventas. Estos cargos requieren personas organizadas, con habilidades digitales y capacidad para gestionar su tiempo de manera eficiente.
Además, el crecimiento del trabajo remoto ha impulsado la demanda de herramientas colaborativas y la formación en competencias digitales. Por eso, mantenerse actualizado y fortalecer las habilidades blandas son claves para destacar en los procesos de selección.
¿Cómo postularse?
Los interesados pueden aplicar sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito y se puede realizar de manera virtual.
Supernumeraria administrativa - Trabajo remoto
Empresa: Prada Talent Group
Salario: 2.100.000 a 2.300.000
Tipo de contrato: Término fijo
En este rol, también conocido como asistente administrativo polivalente o auxiliar administrativo multifuncional, es crucial para el óptimo funcionamiento de las operaciones internas. Desde la comodidad de su hogar, brindará soporte en áreas clave como la administración, contabilidad y recursos humanos, y colaborará directamente con el gerente general.
Responsabilidades:
- Proveer soporte administrativo multifuncional de manera remota.
- Colaborar en tareas de contabilidad y recursos humanos.
- Asistir directamente al gerente general en la gestión diaria.
- Asegurar el cumplimiento de funciones administrativas esenciales.
Requerimientos:
- Estudios técnicos o tecnólogos en contabilidad o áreas afines.
- Experiencia en roles administrativos multifuncionales.
- Equipo de cómputo propio para realizar el trabajo remoto.
- Disponibilidad para trabajar en los horarios establecidos.
Auxiliar administrativo remoto
Empresa: Autonomic
Salario: 1.423.500
Tipo de contrato: Término indefinido
Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.
Responsabilidades:
- Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.
- Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.
- Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.
- Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.
- Realizar trámites ante la cámara de comercio.
- Elaborar facturación electrónica de la organización.
- Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.
Requerimientos:
- Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.
- Conocimiento sólido en nómina y novedades.
- Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.
- Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.
- Excelente organización y gestión documental.
- Buena redacción y escritura para comunicación interna.
- Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.
Cloud system operator
Empresa: Clouxter
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Como operador de sistemas en la nube, será el responsable de garantizar un monitoreo efectivo, gestionar eventos y automatizar plataformas tecnológicas, asegurando una operación fluida.
Responsabilidades:
- Monitoreo y reporte de eventos en la infraestructura.
- Automatización de plataformas tecnológicas.
- Administración de servidores de correo y certificados SSL.
- Gestión de dominios DNS SSH SFTP y HTML.
- Manejo de bases de datos y sistemas operativos Linux/Unix y Windows.
- Desarrollo de scripts en PowerShell Bash SQL.
Requerimientos:
- Formación técnica tecnológica o profesional en Ingeniería de Sistemas Electrónica o Telecomunicaciones.
- Experiencia mínima de 1 año en monitoreo de infraestructura tecnológica.
- Conocimientos en tecnologías de nube AWS (EC2 EBS RDS VPC CloudWatch WorkSpaces).
- Nivel de inglés A2/B1.
Intérprete bilingüe remote con experiencia
Empresa: Solvo Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Se buscan personas bilingües con excelente dominio del inglés y español para desempeñarse como intérpretes telefónicos profesionales.
Responsabilidades:
- Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.
- Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.
- Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.
- Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.
- Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.
Requerimientos:
- Bachillerato culminado.
- Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.
- Buena dicción, pronunciación y voz profesional.
- Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.
- Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.