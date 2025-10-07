Trabajo sí hay en Medellín: más de 5.000 ofertas

En la capital antioqueña se están abriendo nuevas oportunidades laborales en distintos sectores. En los últimos años, Medellín se ha consolidado como una de las ciudades más dinámicas en materia de empleo y, según las cifras más recientes del DANE, registra la tasa de desempleo más baja del país: solo el 6,4 %.

¿Cómo aplicar a una de las vacantes disponibles?

Ingrese a Semana Empleos. Use el buscador para encontrar las ofertas que mejor se ajusten a su perfil. Elija la vacante de su interés. Regístrese en la plataforma y envíe su postulación.

Coordinador/a de proyectos

Salario: $ 2.500.000 a $ 3.200.000

Empresa del sector servicios, ubicada en Medellín, se encuentra en búsqueda de un coordinador o coordinadora de proyectos, con formación profesional en ingeniería industrial, de producción, de procesos, administrativa o afines, y con experiencia mínima de un (1) año en funciones relacionadas con el cargo.

Misión del cargo: coordinar los proyectos de implementación de los modelos de operaciones para garantizar el cumplimiento satisfactorio de lo acordado entre la compañía y sus clientes.

Funciones:

Alinear todos los entes (cliente, consultor, TI) alrededor del alcance del proyecto

Generar alertas y velar por el cumplimiento en alcance, tiempo y costo

Coordinar al cliente y al equipo interno para garantizar el flujo del proyecto

Articular y tener toda la información alrededor de la ejecución del proyecto (cronograma, carpetas y formatos)

Liderar la comunicación interna y externa del proyecto

Conocimientos:

Gestión de Proyectos

Deseable:

Conocimientos en Cadena de Suministro.

Ingles Avanzado

Competencias:

Tolerancia a la frustración

Orientación al resultado

Autogestión

Proactividad

Comunicación efectiva

Orden

Seguridad

Adaptabilidad

Resolución de conflictos

Empatía

Capacidad de negociación

Información:

Tipo de contrato: Termino indefinido.

Horario: lunes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.

Rango Salarial: de $2.500.000 a $3.200.000 + prestaciones sociales vigentes de ley.

Lugar de ejecución de la labor/modalidad: Medellín/ presencial con opción de teletrabajo.

Asesor/a comercial de seguros Medellín

Salario: $ 1.423.500

Importante compañía busca asesor o asesora comercial externo/a de seguros para el segmento empresarial y de docentes en el departamento de Antioquia. La persona seleccionada tendrá el reto de realizar la prospección de clientes y la colocación de pólizas de vida en un mercado consolidado, generando oportunidades de negocio para alcanzar las metas comerciales definidas por la organización y las metas personales.

Funciones:

Prospectar a nuevas personas clientes potenciales para la colocación de pólizas de vida bajo la modalidad de libranza.

Cumplir con los objetivos de ventas mensuales y anuales establecidos por la organización.

Asesorar, cotizar y emitir pólizas de vida con oportunidad, calidad y servicio.

Conocimiento de mercados y tendencias comerciales.

Conocimiento en negociación y técnicas de venta.

Compensación:

Contrato a término indefinido.

Comisiones prestacionales sin techo.

Bonificaciones económicas extralegales.

Plan carrera en el Grupo Bolívar.

Fondo de empleados.

Beneficios emocionales.

Horarios:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. - Presencial con disponibilidad para viajar cuando se requiera por el departamento de Antioquia, con la planeación del área.

Promotor/a de ventas/captación en frío – Medellín Banco Falabella

Salario: $ 1.433.500

Banco Falabella requiere promotor o promotora de ventas intangibles para Medellín. La persona seleccionada representará los servicios de la entidad y contará con un entorno laboral dinámico, con amplias posibilidades de crecimiento.

Requisitos:

Nivel académico: bachiller.

Es indispensable haber presentado el examen ICFES, requisito necesario para el estudio de seguridad.

Experiencia: mínimo seis meses como asesor comercial, con experiencia comprobable en abordaje en frío presencial (cara a cara).

Condiciones salariales:

Salario base: $1.433.500

Prestaciones de Ley

Auxilio de movilización: $200.000

Comisiones: $400.000 y $700.000

Recargos adicionales

Horario:

De domingo a domingo, con un día de descanso entre semana y un domingo libre al mes. Turnos rotativos de 8 horas (apertura, intermedio y cierre).

Tipo de contrato: obra o labor.

Beneficios:

Comisiones.

Oportunidad de relacionamiento con múltiples personas.

Posibilidad de ingreso directo a la compañía.

Plan de crecimiento interno.

Coordinador de mercadeo

Salario a convenir

Importante empresa del sector retail, representante de marcas reconocidas como Americanino, Chevignon, Esprit, Rifle, MNG, G-Star Raw, American Eagle, Naf Naf, entre otras, requiere coordinador de mercadeo.

Funciones

Coordinar la realización de la campaña de medios siguiendo los parámetros y lineamientos establecidos por la casa matriz.

Liderar la negociación y gestión de estrategias publicitarias enmarcadas en el programada de influenciadores, así como el seguimiento de su impacto en los consumidores.

Diseñar los planes de comunicación en fechas comerciales de la marca como aniversarios, rebajas, días de descuentos especiales.

Vendedor de temporada navidad 6h Homecenter Rionegro

Salario a convenir

Homecenter Rionegro requiere vendedor para la temporada de Navidad. Se buscan personas dinámicas y comprometidas que contribuyan a construir los sueños de los clientes mediante un servicio excepcional. Como asesor de ventas, será responsable de ofrecer asesoría completa en productos y servicios, utilizando canales digitales y asegurando una experiencia de compra satisfactoria.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes en la venta y posventa de productos y servicios.

Asegurar una adecuada presentación de las áreas de venta a cargo.

Utilizar canales de venta digitales para brindar asesoría completa.

Abordar indagar y ofrecer demostraciones de productos.

Manejar objeciones y cerrar ventas de manera efectiva.

Contribuir al cumplimiento de los indicadores de ventas.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Disponibilidad para trabajar tiempo completo.

Habilidad para manejar herramientas digitales.

Excelentes habilidades de comunicación.

Orientación al cliente y resultados.

Representante de ventas Tat Postobón Rionegro

Salario a convenir

Postobón busca representante de ventas TAT para Rionegro. La persona seleccionada deberá ser apasionada por las ventas y el servicio al cliente, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos comerciales y al fortalecimiento de la presencia de la marca en el mercado.

Requisitos:

Indispensable contar con moto, licencia vigente A2 y papeles al día.

Formación académica: bachiller graduado, técnico o tecnólogo en ciencias administrativas, comerciales, económicas, financieras o afines.

Experiencia requerida: mínimo un año en ejecución y asistencia de actividades de ventas o servicio al cliente, preferiblemente en productos de consumo masivo TAT.

Condiciones laborales:

Salario: a convenir + rodamiento + prestaciones extralegales.

Horario: lunes a sábado, de 6:30 a.m. a 5:00 p.m. Se descansan los domingos y se laboran los festivos.

Tipo de contrato: obra o labor por temporal.

Objetivo del cargo:

Organizar, ejecutar y hacer seguimiento a las ventas, al servicio al cliente y a las condiciones del mercado, asegurando el cumplimiento de las cuotas, la atención a los requerimientos de los clientes y la recolección de información de marketing, con el fin de contribuir a los objetivos establecidos por el área de ventas.

Agente Sac de venta cruzada

Salario: $ 1.566.000 a $ 2.000.000

Intelcia Colombia requiere agente de ventas para su equipo de trabajo en Medellín o Sabaneta. Se busca una persona con habilidades comerciales, orientación al logro y experiencia en contact center o BPO.

Condiciones laborales:

Franja horaria: entre las 6:00 a.m. y las 12:00 a.m. (horario rotativo), de lunes a domingo, con un día de descanso a la semana.

Salario básico: $1.566.000 + auxilio de transporte de $200.000.

Comisiones promedio de $350.000, con bonos de cliente que pueden alcanzar los $800.000 por cumplimiento de indicadores.

Contrato con todas las prestaciones de ley: EPS, ARL, fondo de pensión y caja de compensación familiar.

Periodicidad de pago mensual.

Contrato por obra o labor (no por hora de conexión).

Requisitos:

Experiencia mínima de tres meses como asesor de ventas en call center.Habilidades comunicativas y persuasivas para generar interés en los clientes.

Orientación al logro de objetivos y resultados.

Capacidad de trabajo en equipo y adaptabilidad.

Disponibilidad para trabajar de lunes a domingo, incluidos los festivos, cumpliendo 44 horas semanales.

Por qué elegir Intelcia: