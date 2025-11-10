Trabajo sí hay en seguridad y salud en el trabajo: múltiples empresas están contratando

El campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) continúa fortaleciéndose en Colombia, impulsado por la creciente conciencia sobre la prevención de riesgos laborales y el bienestar de los empleados. Cada vez más organizaciones están buscando profesionales y técnicos capacitados en este ámbito para fortalecer sus programas de gestión y cumplimiento normativo.

Las vacantes disponibles incluyen cargos como líder, analista, profesional y practicante en seguridad y salud en el trabajo, tanto para empresas del sector público como privado. Estas posiciones ofrecen estabilidad laboral, oportunidades de crecimiento y la posibilidad de contribuir activamente a la construcción de entornos laborales más seguros y saludables.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles en este sector, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y postularse de forma gratuita a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y nivel de formación. A continuación, encontrará una selección de las vacantes destacadas.

Líder de seguridad y salud en el trabajo – Cali

Empresa: Summar

Salario: 4.000.000

Si tiene experiencia en manejo de bases de datos, indicadores y habilidades interpersonales sólidas, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Supervisar la implementación de políticas de seguridad y salud.

Asegurar el cumplimiento de normativas SST.

Liderar un equipo de seguridad de al menos 20 personas.

Monitorear y reportar indicadores de desempeño en SST.

Promover un ambiente de trabajo seguro en toda la organización.

Requerimientos:

Profesional en SST o carreras afines.

Especialización en SST con licencia vigente.

3 años de experiencia liderando equipos en SST.

Curso SGSST vigente (50/20 horas).

Disponibilidad para viajar a nivel nacional.

Excel intermedio y manejo de bases de datos.

Excelente comunicación y habilidades de liderazgo.

Analista de seguridad y salud en el trabajo – Medellín

Empresa: Inducascos

Salario: A convenir

El propósito del cargo es garantizar condiciones de trabajo seguras, velar por el cumplimiento normativo y acompañar el desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en las diferentes sedes de la organización, así como el plan estratégico de seguridad vial.

Responsabilidades:

Apoyar la implementación de programas de salud ocupacional en coordinación con talento humano.

Elaborar informes periódicos de gestión y resultados del SG-SST.

Acompañar auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de requisitos legales y corporativos.

Gestionar los reportes de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, realizando el respectivo seguimiento y análisis de causas.

Realizar inspecciones de seguridad en planta, bodegas y puntos de venta para verificar condiciones seguras de trabajo.

Requerimientos:

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Licencia vigente en SST.

Formación certificada en Plan Estratégico de Seguridad Vial (Diplomado).

Certificación de 20 o 50 horas en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia mínima de 2 años como analista SST.

Disponibilidad para trabajar presencial, viajar a nivel nacional y desarrollar actividades en campo.

Profesional en seguridad y salud en el trabajo – Cali

Empresa: Gestión Asertiva

Salario: 2.000.000

El asesor en salud ocupacional será parte fundamental del equipo, implementando y supervisando las políticas de SST para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar políticas de seguridad y salud en el trabajo.

Supervisar el cumplimiento de normativas de SST en la empresa.

Realizar capacitaciones en seguridad ocupacional para el personal.

Evaluar y controlar riesgos laborales.

Coordinar inspecciones de seguridad regular.

Investigar incidentes laborales para proponer mejoras.

Requerimientos:

Título profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mínimo 2 años de experiencia en el cargo.

Licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo.

Curso de alturas aprobado.

Conocimiento en normativas de SST.

Practicante salud y seguridad en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Si es un estudiante en prácticas de seguridad y salud laboral, cuenta con el aval de su universidad para comenzar tus prácticas y tiene muchas ganas de aprender, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Apoyar en la implementación de programas de seguridad y salud ocupacional.

Colaborar con el equipo en la evaluación de riesgos laborales.

Participar en la creación de informes de seguridad.

Asistir en la organización de talleres y capacitaciones.

Monitorear el cumplimiento de normativas de salud y seguridad.

Comunicar de manera efectiva las políticas de seguridad.

Requerimientos:

Estudiante de últimos semestres de carreras en salud ocupacional o afines.

Aval institucional para realizar prácticas.

Disponibilidad para trabajar en horario de oficina.

Interés en aprender y desarrollarse en el campo de la salud laboral.

Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.