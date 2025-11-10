EMPLEO
Trabajo sí hay en seguridad y salud en el trabajo: múltiples empresas están contratando
Gran convocatoria laboral abierta.
El campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) continúa fortaleciéndose en Colombia, impulsado por la creciente conciencia sobre la prevención de riesgos laborales y el bienestar de los empleados. Cada vez más organizaciones están buscando profesionales y técnicos capacitados en este ámbito para fortalecer sus programas de gestión y cumplimiento normativo.
Las vacantes disponibles incluyen cargos como líder, analista, profesional y practicante en seguridad y salud en el trabajo, tanto para empresas del sector público como privado. Estas posiciones ofrecen estabilidad laboral, oportunidades de crecimiento y la posibilidad de contribuir activamente a la construcción de entornos laborales más seguros y saludables.
¿Cómo aplicar?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles en este sector, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y postularse de forma gratuita a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y nivel de formación. A continuación, encontrará una selección de las vacantes destacadas.
Líder de seguridad y salud en el trabajo – Cali
Empresa: Summar
Salario: 4.000.000
Si tiene experiencia en manejo de bases de datos, indicadores y habilidades interpersonales sólidas, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Supervisar la implementación de políticas de seguridad y salud.
- Asegurar el cumplimiento de normativas SST.
- Liderar un equipo de seguridad de al menos 20 personas.
- Monitorear y reportar indicadores de desempeño en SST.
- Promover un ambiente de trabajo seguro en toda la organización.
Requerimientos:
- Profesional en SST o carreras afines.
- Especialización en SST con licencia vigente.
- 3 años de experiencia liderando equipos en SST.
- Curso SGSST vigente (50/20 horas).
- Disponibilidad para viajar a nivel nacional.
- Excel intermedio y manejo de bases de datos.
- Excelente comunicación y habilidades de liderazgo.
Analista de seguridad y salud en el trabajo – Medellín
Empresa: Inducascos
Salario: A convenir
El propósito del cargo es garantizar condiciones de trabajo seguras, velar por el cumplimiento normativo y acompañar el desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en las diferentes sedes de la organización, así como el plan estratégico de seguridad vial.
Responsabilidades:
- Apoyar la implementación de programas de salud ocupacional en coordinación con talento humano.
- Elaborar informes periódicos de gestión y resultados del SG-SST.
- Acompañar auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de requisitos legales y corporativos.
- Gestionar los reportes de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, realizando el respectivo seguimiento y análisis de causas.
- Realizar inspecciones de seguridad en planta, bodegas y puntos de venta para verificar condiciones seguras de trabajo.
Requerimientos:
- Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Licencia vigente en SST.
- Formación certificada en Plan Estratégico de Seguridad Vial (Diplomado).
- Certificación de 20 o 50 horas en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Experiencia mínima de 2 años como analista SST.
- Disponibilidad para trabajar presencial, viajar a nivel nacional y desarrollar actividades en campo.
Profesional en seguridad y salud en el trabajo – Cali
Empresa: Gestión Asertiva
Salario: 2.000.000
El asesor en salud ocupacional será parte fundamental del equipo, implementando y supervisando las políticas de SST para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar políticas de seguridad y salud en el trabajo.
- Supervisar el cumplimiento de normativas de SST en la empresa.
- Realizar capacitaciones en seguridad ocupacional para el personal.
- Evaluar y controlar riesgos laborales.
- Coordinar inspecciones de seguridad regular.
- Investigar incidentes laborales para proponer mejoras.
Requerimientos:
- Título profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Mínimo 2 años de experiencia en el cargo.
- Licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo.
- Curso de alturas aprobado.
- Conocimiento en normativas de SST.
Practicante salud y seguridad en el trabajo – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Si es un estudiante en prácticas de seguridad y salud laboral, cuenta con el aval de su universidad para comenzar tus prácticas y tiene muchas ganas de aprender, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Apoyar en la implementación de programas de seguridad y salud ocupacional.
- Colaborar con el equipo en la evaluación de riesgos laborales.
- Participar en la creación de informes de seguridad.
- Asistir en la organización de talleres y capacitaciones.
- Monitorear el cumplimiento de normativas de salud y seguridad.
- Comunicar de manera efectiva las políticas de seguridad.
Requerimientos:
- Estudiante de últimos semestres de carreras en salud ocupacional o afines.
- Aval institucional para realizar prácticas.
- Disponibilidad para trabajar en horario de oficina.
- Interés en aprender y desarrollarse en el campo de la salud laboral.
- Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.