Suscribirse

EMPLEO

Trabajo sí hay en seguridad y salud en el trabajo: múltiples empresas están contratando

Gran convocatoria laboral abierta.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

10 de noviembre de 2025, 10:04 p. m.
Seguridad y salud en el trabajo
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) continúa fortaleciéndose en Colombia, impulsado por la creciente conciencia sobre la prevención de riesgos laborales y el bienestar de los empleados. Cada vez más organizaciones están buscando profesionales y técnicos capacitados en este ámbito para fortalecer sus programas de gestión y cumplimiento normativo.

Las vacantes disponibles incluyen cargos como líder, analista, profesional y practicante en seguridad y salud en el trabajo, tanto para empresas del sector público como privado. Estas posiciones ofrecen estabilidad laboral, oportunidades de crecimiento y la posibilidad de contribuir activamente a la construcción de entornos laborales más seguros y saludables.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles en este sector, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y postularse de forma gratuita a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y nivel de formación. A continuación, encontrará una selección de las vacantes destacadas.

Postobón tiene vacante para un Analista de Seguridad y Salud en el trabajo
¡Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo a las vacantes disponibles! | Foto: Getty Images / isayildiz

Líder de seguridad y salud en el trabajo – Cali

Empresa: Summar

Salario: 4.000.000

Si tiene experiencia en manejo de bases de datos, indicadores y habilidades interpersonales sólidas, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Supervisar la implementación de políticas de seguridad y salud.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas SST.
  • Liderar un equipo de seguridad de al menos 20 personas.
  • Monitorear y reportar indicadores de desempeño en SST.
  • Promover un ambiente de trabajo seguro en toda la organización.

Requerimientos:

  • Profesional en SST o carreras afines.
  • Especialización en SST con licencia vigente.
  • 3 años de experiencia liderando equipos en SST.
  • Curso SGSST vigente (50/20 horas).
  • Disponibilidad para viajar a nivel nacional.
  • Excel intermedio y manejo de bases de datos.
  • Excelente comunicación y habilidades de liderazgo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de seguridad y salud en el trabajo – Medellín

Empresa: Inducascos

Salario: A convenir

El propósito del cargo es garantizar condiciones de trabajo seguras, velar por el cumplimiento normativo y acompañar el desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en las diferentes sedes de la organización, así como el plan estratégico de seguridad vial.

Responsabilidades:

  • Apoyar la implementación de programas de salud ocupacional en coordinación con talento humano.
  • Elaborar informes periódicos de gestión y resultados del SG-SST.
  • Acompañar auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de requisitos legales y corporativos.
  • Gestionar los reportes de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, realizando el respectivo seguimiento y análisis de causas.
  • Realizar inspecciones de seguridad en planta, bodegas y puntos de venta para verificar condiciones seguras de trabajo.

Requerimientos:

  • Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Licencia vigente en SST.
  • Formación certificada en Plan Estratégico de Seguridad Vial (Diplomado).
  • Certificación de 20 o 50 horas en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Experiencia mínima de 2 años como analista SST.
  • Disponibilidad para trabajar presencial, viajar a nivel nacional y desarrollar actividades en campo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Comience la semana con empleo: hay más de 190 mil vacantes en todo el país

Profesional en seguridad y salud en el trabajo – Cali

Empresa: Gestión Asertiva

Salario: 2.000.000

El asesor en salud ocupacional será parte fundamental del equipo, implementando y supervisando las políticas de SST para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar políticas de seguridad y salud en el trabajo.
  • Supervisar el cumplimiento de normativas de SST en la empresa.
  • Realizar capacitaciones en seguridad ocupacional para el personal.
  • Evaluar y controlar riesgos laborales.
  • Coordinar inspecciones de seguridad regular.
  • Investigar incidentes laborales para proponer mejoras.

Requerimientos:

  • Título profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.
  • Mínimo 2 años de experiencia en el cargo.
  • Licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo.
  • Curso de alturas aprobado.
  • Conocimiento en normativas de SST.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Practicante salud y seguridad en el trabajo – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Si es un estudiante en prácticas de seguridad y salud laboral, cuenta con el aval de su universidad para comenzar tus prácticas y tiene muchas ganas de aprender, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Apoyar en la implementación de programas de seguridad y salud ocupacional.
  • Colaborar con el equipo en la evaluación de riesgos laborales.
  • Participar en la creación de informes de seguridad.
  • Asistir en la organización de talleres y capacitaciones.
  • Monitorear el cumplimiento de normativas de salud y seguridad.
  • Comunicar de manera efectiva las políticas de seguridad.

Requerimientos:

  • Estudiante de últimos semestres de carreras en salud ocupacional o afines.
  • Aval institucional para realizar prácticas.
  • Disponibilidad para trabajar en horario de oficina.
  • Interés en aprender y desarrollarse en el campo de la salud laboral.
  • Habilidades de comunicación y trabajo en equipo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncian millonaria recompensa por información del atentado al gobernador de Arauca, Renson Martínez

2. Andrea Serna se destapó tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: “Qué duro”

3. Sofía Vergara causó sensación al posar junto a su hermana Sandra: estas son las imágenes que generaron reacciones

4. Horóscopo semanal del 10 al 14 de noviembre: predicciones para todos los signos

5. Niña colombiana de 3 años muere en el Caribe durante “migración inversa” hacia Sudamérica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayEmpleo en ColombiaOportunidad laboralvacantes de empleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.