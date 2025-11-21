Trabajo sí hay: más de 200 mil vacantes de empleo disponibles en Colombia

El mercado laboral colombiano sigue mostrando dinamismo, con más de 200 mil oportunidades activas en distintos sectores del país. Empresas de comercio, servicios, logística y ventas están ampliando sus equipos para atender la creciente demanda de talento. Esta cifra refleja un escenario positivo tanto para quienes buscan empleo formal como para quienes desean cambiar de posición o iniciar su primera experiencia profesional.

Los puestos disponibles están dirigidos a perfiles con y sin experiencia y, además, ofrecen beneficios legales, estabilidad y programas de desarrollo interno, convirtiéndose en alternativas atractivas para fortalecer la carrera profesional y mejorar las condiciones laborales.

La apertura de estas vacantes en distintas regiones permite a los candidatos acceder a posiciones acordes con su formación y expectativas, ampliando la posibilidad de encontrar un empleo que se ajuste a sus necesidades.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas activas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: Getty Images

Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 5.847.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol, crucial para la misión de asegurar el bienestar financiero de los clientes, se centra en la gestión efectiva de los fondos de pensión.

Responsabilidades:

Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.

Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.

Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.

Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.

Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores).

Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.

Conocimientos específicos en áreas financieras.

Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

Analista senior de compensación – Medellín

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el área de compensaciones y deseas ser parte de una empresa innovadora? En Maaji, buscan un analista senior de compensación que lidere, ejecute y controle los procesos de compensación, incluidos la liquidación de nómina y la seguridad social.

Responsabilidades:

Liderar y ejecutar procesos de compensación.

Controlar la liquidación de nómina y seguridad social.

Asegurar el cumplimiento de normatividad laboral.

Ingresar novedades al sistema BUK (horas extras, recargos, ausencias).

Realizar informes de nómina para contabilidad y otros departamentos.

Colaborar en proyectos interdisciplinarios de Maaji.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en administración, contabilidad o áreas afines.

Experiencia mínima de 1 años en roles similares.

Conocimiento profundo de normatividad laboral.

Manejo de sistemas de nómina preferiblemente BUK.

Habilidades analíticas y de resolución de problemas.

Ingeniero de presupuestos – Cali

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: 3.000.000 a 3.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Constructora Bolívar S.A., están en la búsqueda de un ingeniero/a de presupuestos para la elaboración, actualización y control de presupuestos de obra.

Responsabilidades:

Elaborar y actualizar presupuestos de obra.

Controlar y evaluar costos de proyectos.

Asegurar la precisión de los datos financieros.

Colaborar con el equipo de planificación para alinear objetivos.

Requerimientos:

Título Profesional en Ingeniería Civil.

Mínimo 3 años de experiencia en presupuestos o control de costos.

Dominio intermedio de Excel.

Conocimiento en Autocad.

Jefe de tienda – Bogotá D.C.

Empresa: Studio F

Salario: 2.100.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un administrador de tienda con experiencia, esta es su oportunidad de unirse a una empresa líder en moda.

Responsabilidades:

Gestionar y motivar al personal de tienda.

Coordinar mallas de horarios eficientes.

Supervisar y optimizar el inventario.

Garantizar una experiencia de cliente excepcional.

Asegurar el cumplimiento de metas de ventas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en retail o moda.

Conocimiento en gestión de horarios y personal.

Habilidad para manejar inventarios.

Excelentes habilidades de comunicación.

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo.