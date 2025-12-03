Trabajo sí hay: más de 50 mil vacantes disponibles en Bogotá esta semana

De acuerdo con las recientes cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo en Bogotá se ubicó en 7,7 % para el trimestre agosto-octubre de 2025. Esto representa una disminución de 1,6 puntos porcentuales frente al 9,3 % registrado en el mismo periodo del año anterior, consolidando uno de los descensos más significativos de la última década.

Este comportamiento refleja una capital con mayor dinamismo económico, impulsada por sectores como servicios empresariales, logística, comercio, tecnología, salud y actividades administrativas, que han incrementado sus procesos de contratación para fortalecer sus equipos de trabajo. Por eso, durante esta semana se reportan más de 50.000 vacantes activas, dirigidas tanto a perfiles operativos como a cargos técnicos y profesionales.

Las oportunidades incluyen ofertas con contratación inmediata, modalidades híbridas y remotas, horarios flexibles y opciones de crecimiento para quienes buscan estabilidad laboral, un cambio profesional o su primera experiencia en el mercado laboral.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo, donde encontrarán ofertas ajustadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia. Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas en la ciudad.

Supervisor de tiendas

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como parte de la familia, disfrutará de un ambiente laboral acogedor, oportunidades de desarrollo y un papel clave en el logro de las metas comerciales.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.

Garantizar una excelente atención al cliente.

Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.

Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.

Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.

Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.

Analista de reclutamiento

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este especialista en selección de personal será responsable de garantizar una experiencia positiva para los candidatos y aportar criterios técnicos en la toma de decisiones de contratación.

Responsabilidades:

Gestionar el ciclo completo de reclutamiento: levantamiento de perfil, publicación, búsqueda activa, entrevistas y presentación de candidatos finalistas.

Realizar filtros telefónicos y entrevistas por competencias.

Utilizar herramientas digitales y plataformas de empleo para atraer candidatos calificados.

Elaborar reportes de avance y métricas clave del proceso.

Acompañar a los líderes en la validación del perfil y en la toma de decisiones.

Garantizar una experiencia positiva y clara para el candidato durante todo el proceso.

Apoyar iniciativas de marca empleadora cuando se requiera.

Requerimientos:

Título profesional en Psicología, Administración de Empresas o áreas afines.

Experiencia mínima de 2 años en procesos de reclutamiento y selección.

Conocimiento avanzado de herramientas digitales de reclutamiento y plataformas de empleo.

Habilidades en entrevistas por competencias y manejo de reportes.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Coordinador/a tesorería

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 7.000.000 a 7.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona liderar procesos financieros de alto impacto? En la Fundación Santa Fe de Bogotá están en la búsqueda de un(a) coordinador(a) de tesorería visionario(a), analítico(a) y con un profundo compromiso ético.

Responsabilidades:

Liderar y dirigir al equipo de tesorería.

Administrar tesorería, cuentas bancarias y de compensación.

Elaborar y controlar reportes fiscales y estadísticos.

Gestionar descuentos arancelarios y soportes financieros.

Controlar y asegurar la trazabilidad de información financiera.

Tomar decisiones tácticas y estratégicas en finanzas.

Fomentar relaciones efectivas con áreas administrativas y directivas.

Requerimientos:

Profesional en Finanzas, Contaduría, Economía, Administración o Ingeniería Industrial.

Especialización en Finanzas, Gerencia, Financiera o Gestión Estratégica.

Conocimiento en manejo y aplicación en ERP, SAP, Oracle o similares.

Conocimientos en normatividad fiscal, bancaria y cambiaria.

Habilidad en manejo de reportes oficiales y requerimientos gubernamentales.

Experiencia en conciliación, flujo de caja y gestión de descuentos arancelarios.

Asesor comercial

Empresa: Conconcreto

Salario: 1.878.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este consultor de ventas de vivienda será fundamental en la identificación y contacto de clientes potenciales, garantizando el logro de los objetivos comerciales.

Responsabilidades:

Realizar labores comerciales establecidas para generar nuevos negocios.

Realizar estudios de mercado para identificar clientes potenciales.

Contactar y visitar a clientes potenciales.

Gestionar contactos comerciales en el CRM.

Acompañar a clientes en el proceso de vinculación al proyecto.

Requerimientos:

Formación mínima en bachillerato o técnico profesional en ventas, administración o áreas afines.

Experiencia de al menos 1 año en gestión comercial de vivienda.

Horario de domingo a domingo, 1 día compensatorio en semana y 1 domingo al mes.