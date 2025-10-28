Suscribirse

Trabajo sí hay: múltiples empresas están contratando en octubre

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

28 de octubre de 2025, 6:12 p. m.
Empleo, desempleo
¡Gran convocatoria laboral abierta! | Foto: Adobe Stock

El mercado laboral en Colombia se mantiene activo y en crecimiento. Durante octubre, diferentes empresas en todo el país han abierto procesos de selección para fortalecer sus equipos y responder al aumento en la demanda de talento. Este comportamiento refleja la estabilidad económica y la recuperación sostenida del empleo formal en múltiples sectores.

Comercio, servicios, tecnología, salud, logística, educación y finanzas son algunas de las áreas que más están generando vacantes. Desde cargos operativos hasta posiciones profesionales, las organizaciones están buscando perfiles comprometidos, con habilidades blandas, disposición al aprendizaje y orientación a resultados, características cada vez más valoradas en el entorno laboral actual.

Si está en búsqueda de nuevas oportunidades, este es un buen momento para aplicar. Ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese sin costo a las ofertas que mejor se adapten a su experiencia y objetivos laborales.

Aquí le presentamos una muestra de las vacantes disponibles durante este mes.

Vacantes de empleo en Manpower
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Diseñador gráfico – Bogotá D.C.

Empresa: Comercial Corona Colombia

Salario: 3.400.000 a 3.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un apasionado del diseño y quiere llevar su creatividad al siguiente nivel? Corona está buscando una persona talentosa como diseñador/a gráfico, para unirse a su dinámico equipo.

Responsabilidades:

  • Diseñar y desarrollar piezas gráficas para todas las categorías y puntos de contacto del consumidor.
  • Crear material POP para apoyar el calendario comercial de los clientes.
  • Diseñar campañas publicitarias junto con el equipo de Trade Marketing.
  • Apoyar a las Unidades Básicas de Mercadeo con diseño gráfico.
  • Monitorear la competencia en puntos de venta y canales digitales.
  • Llevar a cabo capacitaciones según el plan establecido.

Requerimientos:

  • Título profesional en Diseño Gráfico.
  • Especialización en Diseño publicitario deseable.
  • 3 años de experiencia en retail o canales de distribución como diseñador gráfico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial industrial o automotriz – Barranquilla

Empresa: Coéxito

Salario: 3.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a una importante empresa del sector automotriz como asesor(a) comercial y forme parte de un equipo dedicado a impulsar el éxito comercial.

Responsabilidades:

  • Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.
  • Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.
  • Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.
  • Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.

Requerimientos:

  • Técnico o tecnólogo en Ventas, Ingenierías, Administración o afines.
  • Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)
  • Conocimiento en venta de productos y servicios.
  • Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Empleo en Manizales y Pereira: oportunidades activas esta semana

Auxiliar de farmacia – Bucaramanga

Empresa: Farmatodo

Salario: 1.969.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es técnico en farmacia y desea unirse a un entorno dinámico donde podrá aplicar sus conocimientos en dispensación de medicamentos y manejo de caja menor, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

  • Dispensar medicamentos conforme a las prescripciones médicas.
  • Manejar caja menor y realizar transacciones de venta.
  • Almacenar y organizar medicamentos de acuerdo a las normativas.
  • Ofrecer un excelente servicio al cliente en la farmacia.
  • Trabajar en turnos rotativos de 8 horas de domingo a domingo.

Requerimientos:

  • Título como Técnico en servicio farmacéutico.
  • Experiencia en dispensación de medicamentos y manejo de caja.
  • Actitud de servicio al cliente y habilidades de comunicación.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Residencia en Bucaramanga o cercanías.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Supervisor de tienda – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como supervisor de tienda, donde podrá contribuir al éxito de la empresa.

Responsabilidades:

  • Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.
  • Garantizar una excelente atención al cliente.
  • Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.
  • Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.
  • Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.

Requerimientos:

  • Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.
  • Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.
  • Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.
  • Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

