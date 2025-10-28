Trabajo sí hay: múltiples empresas están contratando en octubre

El mercado laboral en Colombia se mantiene activo y en crecimiento. Durante octubre, diferentes empresas en todo el país han abierto procesos de selección para fortalecer sus equipos y responder al aumento en la demanda de talento. Este comportamiento refleja la estabilidad económica y la recuperación sostenida del empleo formal en múltiples sectores.

Comercio, servicios, tecnología, salud, logística, educación y finanzas son algunas de las áreas que más están generando vacantes. Desde cargos operativos hasta posiciones profesionales, las organizaciones están buscando perfiles comprometidos, con habilidades blandas, disposición al aprendizaje y orientación a resultados, características cada vez más valoradas en el entorno laboral actual.

Si está en búsqueda de nuevas oportunidades, este es un buen momento para aplicar.

Aquí le presentamos una muestra de las vacantes disponibles durante este mes.

Diseñador gráfico – Bogotá D.C.

Empresa: Comercial Corona Colombia

Salario: 3.400.000 a 3.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es un apasionado del diseño y quiere llevar su creatividad al siguiente nivel? Corona está buscando una persona talentosa como diseñador/a gráfico, para unirse a su dinámico equipo.

Responsabilidades:

Diseñar y desarrollar piezas gráficas para todas las categorías y puntos de contacto del consumidor.

Crear material POP para apoyar el calendario comercial de los clientes.

Diseñar campañas publicitarias junto con el equipo de Trade Marketing.

Apoyar a las Unidades Básicas de Mercadeo con diseño gráfico.

Monitorear la competencia en puntos de venta y canales digitales.

Llevar a cabo capacitaciones según el plan establecido.

Requerimientos:

Título profesional en Diseño Gráfico.

Especialización en Diseño publicitario deseable.

3 años de experiencia en retail o canales de distribución como diseñador gráfico.

Asesor comercial industrial o automotriz – Barranquilla

Empresa: Coéxito

Salario: 3.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a una importante empresa del sector automotriz como asesor(a) comercial y forme parte de un equipo dedicado a impulsar el éxito comercial.

Responsabilidades:

Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.

Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.

Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.

Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en Ventas, Ingenierías, Administración o afines.

Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)

Conocimiento en venta de productos y servicios.

Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.

Auxiliar de farmacia – Bucaramanga

Empresa: Farmatodo

Salario: 1.969.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es técnico en farmacia y desea unirse a un entorno dinámico donde podrá aplicar sus conocimientos en dispensación de medicamentos y manejo de caja menor, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Dispensar medicamentos conforme a las prescripciones médicas.

Manejar caja menor y realizar transacciones de venta.

Almacenar y organizar medicamentos de acuerdo a las normativas.

Ofrecer un excelente servicio al cliente en la farmacia.

Trabajar en turnos rotativos de 8 horas de domingo a domingo.

Requerimientos:

Título como Técnico en servicio farmacéutico.

Experiencia en dispensación de medicamentos y manejo de caja.

Actitud de servicio al cliente y habilidades de comunicación.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Residencia en Bucaramanga o cercanías.

Supervisor de tienda – Ibagué

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como supervisor de tienda, donde podrá contribuir al éxito de la empresa.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.

Garantizar una excelente atención al cliente.

Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.

Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.

Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.

Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.