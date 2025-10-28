EMPLEO
Trabajo sí hay: múltiples empresas están contratando en octubre
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
El mercado laboral en Colombia se mantiene activo y en crecimiento. Durante octubre, diferentes empresas en todo el país han abierto procesos de selección para fortalecer sus equipos y responder al aumento en la demanda de talento. Este comportamiento refleja la estabilidad económica y la recuperación sostenida del empleo formal en múltiples sectores.
Comercio, servicios, tecnología, salud, logística, educación y finanzas son algunas de las áreas que más están generando vacantes. Desde cargos operativos hasta posiciones profesionales, las organizaciones están buscando perfiles comprometidos, con habilidades blandas, disposición al aprendizaje y orientación a resultados, características cada vez más valoradas en el entorno laboral actual.
Si está en búsqueda de nuevas oportunidades, este es un buen momento para aplicar. Ingrese a este enlace, cree su perfil profesional y postúlese sin costo a las ofertas que mejor se adapten a su experiencia y objetivos laborales.
Aquí le presentamos una muestra de las vacantes disponibles durante este mes.
Diseñador gráfico – Bogotá D.C.
Empresa: Comercial Corona Colombia
Salario: 3.400.000 a 3.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Es un apasionado del diseño y quiere llevar su creatividad al siguiente nivel? Corona está buscando una persona talentosa como diseñador/a gráfico, para unirse a su dinámico equipo.
Responsabilidades:
- Diseñar y desarrollar piezas gráficas para todas las categorías y puntos de contacto del consumidor.
- Crear material POP para apoyar el calendario comercial de los clientes.
- Diseñar campañas publicitarias junto con el equipo de Trade Marketing.
- Apoyar a las Unidades Básicas de Mercadeo con diseño gráfico.
- Monitorear la competencia en puntos de venta y canales digitales.
- Llevar a cabo capacitaciones según el plan establecido.
Requerimientos:
- Título profesional en Diseño Gráfico.
- Especialización en Diseño publicitario deseable.
- 3 años de experiencia en retail o canales de distribución como diseñador gráfico.
Asesor comercial industrial o automotriz – Barranquilla
Empresa: Coéxito
Salario: 3.200.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase a una importante empresa del sector automotriz como asesor(a) comercial y forme parte de un equipo dedicado a impulsar el éxito comercial.
Responsabilidades:
- Garantizar la comercialización de productos y servicios del portafolio.
- Impulsar las ventas mediante estrategias efectivas.
- Mejorar el cumplimiento de las metas establecidas.
- Apoyo en el diseño y ejecución de estrategias comerciales.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en Ventas, Ingenierías, Administración o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en asesoría comercial o impulsador(a)
- Conocimiento en venta de productos y servicios.
- Experiencia en manejo de clientes y cumplimiento de presupuesto.
Auxiliar de farmacia – Bucaramanga
Empresa: Farmatodo
Salario: 1.969.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es técnico en farmacia y desea unirse a un entorno dinámico donde podrá aplicar sus conocimientos en dispensación de medicamentos y manejo de caja menor, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Dispensar medicamentos conforme a las prescripciones médicas.
- Manejar caja menor y realizar transacciones de venta.
- Almacenar y organizar medicamentos de acuerdo a las normativas.
- Ofrecer un excelente servicio al cliente en la farmacia.
- Trabajar en turnos rotativos de 8 horas de domingo a domingo.
Requerimientos:
- Título como Técnico en servicio farmacéutico.
- Experiencia en dispensación de medicamentos y manejo de caja.
- Actitud de servicio al cliente y habilidades de comunicación.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Residencia en Bucaramanga o cercanías.
Supervisor de tienda – Ibagué
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como supervisor de tienda, donde podrá contribuir al éxito de la empresa.
Responsabilidades:
- Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.
- Garantizar una excelente atención al cliente.
- Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.
- Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.
- Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.
Requerimientos:
- Técnico o Tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en Hard discount.
- Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.
- Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.