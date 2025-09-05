Empleo
Trabajos desde casa en Colombia: algunas ofertas no requieren experiencia
Aplicar a estas vacantes es gratis.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El trabajo remoto sigue consolidándose como una de las modalidades más atractivas para quienes buscan flexibilidad y mejor calidad de vida. Por eso, cada vez son más las empresas en Colombia y el mundo apuestan por este modelo, ofreciendo vacantes que permiten laborar desde casa con estabilidad y beneficios competitivos.
Lo más interesante es que existen oportunidades disponibles para diferentes perfiles, desde cargos especializados hasta posiciones que no requieren experiencia previa, lo que abre la puerta a estudiantes, recién egresados o personas que desean iniciar su trayectoria laboral en un entorno digital.
A través de Semana Empleos podrá encontrar cientos de ofertas 100% virtuales, aplicar de manera gratuita y en pocos pasos. A continuación, le compartimos algunas de las vacantes más recientes de trabajo remoto junto con el enlace directo para postularse.
Asesor comercial
Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000
En SophmeBPO, se encuentra en la búsqueda de asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, esta persona será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y a fortalecer las relaciones con los clientes.
Responsabilidades:
- Potenciar las ventas de la línea WOM.
- Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.
- Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.
- Participar en la formación inicial de 4 días.
Requerimientos:
- No se requiere experiencia previa en ventas.
- Habilidades comerciales innatas.
- Actitud de servicio hacia el cliente.
- Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.
Digitador/a
Salario a convenir
Una empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, se encuentra en la búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.
En este rol, la persona seleccionada será esencial para garantizar la precisión y la eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito continuo de la empresa. Se buscan tanto personas con experiencia como quienes inician su carrera, en un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.
Responsabilidades:
- Ingreso y captura de datos en sistemas internos.
- Verificación y validación de datos ingresados.
- Corrección de errores en la información digital.
- Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.
- Clasificación y organización de información.
- Manejo y actualización de bases de datos.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mayor de 18 años.
- Habilidades básicas en informática.
- Alta atención al detalle.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Buena comunicación escrita.
Científico de datos (Mid–Senior Level)
Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000
Misión
Liderar el desarrollo e implementación de soluciones de optimización, analítica avanzada y visualización de datos que soporten la toma de decisiones estratégicas en tiempo real. Garantizar que los modelos y sistemas construidos sean escalables, confiables y ofrezcan un impacto directo en la eficiencia operativa y la rentabilidad de la plataforma.
Responsabilidades
- Diseñar y liderar modelos de optimización, predicción y analítica aplicados a problemas complejos del negocio.
- Desarrollar e implementar estándares de visualización de datos que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma.
- Coordinar con equipos de ingeniería, producto y datos para llevar modelos desde prototipo hasta producción.
- Establecer metodologías de prototipado rápido para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva.
- Documentar y estandarizar procesos técnicos para asegurar replicabilidad y consistencia en toda la organización.
- Liderar un equipo multidisciplinario (data scientists, devs, analistas) hacia la entrega de soluciones escalables y de alto impacto.
Perfil del candidato
- Dominio de herramientas: Python, frameworks de optimización (OR-Tools, Gurobi, CPLEX), librerías de ML/IA, y herramientas de visualización (Streamlit, Dash, Power BI, etc.).
- Capacidad de comunicar hallazgos técnicos a audiencias no técnicas.
- Experiencia liderando equipos o proyectos de analítica/IA en empresas de software o SaaS.
KPIs esperados
- % de decisiones operativas soportadas por modelos analíticos.
- % de módulos que usan visualizaciones estandarizadas.
- Nivel de adopción de dashboards por parte de usuarios internos/externos.
- Ahorros o mejoras medibles atribuibles a modelos de optimización y analítica.
Reclutador freelance
Salario a convenir
Se requiere un reclutador freelance con experiencia en selección de talento y pasión por conectar a las personas con las oportunidades correctas.
Se busca un profesional dinámico y motivado que trabaje de manera independiente para identificar y vincular a los mejores talentos con las vacantes disponibles. Como especialista en selección independiente, tendrá la libertad de trabajar 100% remoto, manejando sus propios horarios y recibiendo pagos por procesos cerrados.
Responsabilidades:
- Publicación de vacantes en plataformas y redes sociales.
- Filtro de hojas de vida y realización de entrevistas preliminares.
- Evaluación de competencias según el perfil requerido.
- Presentación de candidatos finalistas a la empresa.
- Acompañamiento básico en el proceso de selección.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en procesos de selección para cargos operativos, comerciales o administrativos.
- Dominio en el manejo de portales de empleo y redes sociales.
- Habilidades de comunicación y organización.
- Disponibilidad para trabajar bajo cumplimiento de objetivos.
Community manager - remoto
Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000
En Básica, una agencia líder en marketing digital, se requiere un community manager para unirse al equipo. Se valoran la creatividad, la innovación y el compromiso con los clientes.
Como gestor de comunidades, la persona seleccionada formará parte de un entorno laboral colaborativo y flexible, con oportunidades de crecimiento.
Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que desee trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de cuentas corporativas.
Responsabilidades:
- Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.
- Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.
- Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.
- Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.
- Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.
- Manejar protocolos de crisis digital.
- Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.
Requerimientos:
- Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.
- Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de community manager.
- Experiencia en agencias de publicidad o digitales (requisito clave).
- Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.
- Residencia en Cali (ideal), Bogotá o Medellín.
Asistente de talento humano - teletrabajo
Salario a convenir
Una empresa dinámica y en crecimiento se encuentra en la búsqueda de un asistente de talento humano en modalidad de teletrabajo.
Como auxiliar de recursos humanos, esta persona será el pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas.
Se ofrece un entorno flexible que permite balancear las responsabilidades laborales con la vida personal, contrato directo y capacitación inicial.
Responsabilidades:
- Gestión de bases de datos y registro de información.
- Organización de documentos.
- Agendamiento y coordinación de citas.
- Elaboración de reportes periódicos.
- Apoyo en actividades de selección y gestión de personal.
- Difusión de información en medios digitales autorizados.
Requerimientos:
- Edad entre 18 y 40 años.
- Bachiller culminado o mínimo 9° grado aprobado.
- Con o sin experiencia (se ofrece capacitación).
- Manejo básico de computador, celular e internet.
- Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.
- Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT, cédula de extranjería o pasaporte).