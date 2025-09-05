Suscribirse

Trabajos desde casa en Colombia: algunas ofertas no requieren experiencia

Aplicar a estas vacantes es gratis.

6 de septiembre de 2025, 1:33 a. m.
¡Aplique ya! | Foto: Getty Images

El trabajo remoto sigue consolidándose como una de las modalidades más atractivas para quienes buscan flexibilidad y mejor calidad de vida. Por eso, cada vez son más las empresas en Colombia y el mundo apuestan por este modelo, ofreciendo vacantes que permiten laborar desde casa con estabilidad y beneficios competitivos.

Lo más interesante es que existen oportunidades disponibles para diferentes perfiles, desde cargos especializados hasta posiciones que no requieren experiencia previa, lo que abre la puerta a estudiantes, recién egresados o personas que desean iniciar su trayectoria laboral en un entorno digital.

A través de Semana Empleos podrá encontrar cientos de ofertas 100% virtuales, aplicar de manera gratuita y en pocos pasos. A continuación, le compartimos algunas de las vacantes más recientes de trabajo remoto junto con el enlace directo para postularse.

Asesor comercial

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000

En SophmeBPO, se encuentra en la búsqueda de asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, esta persona será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y a fortalecer las relaciones con los clientes.

Responsabilidades:

  • Potenciar las ventas de la línea WOM.
  • Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.
  • Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.
  • Participar en la formación inicial de 4 días.

Requerimientos:

  • No se requiere experiencia previa en ventas.
  • Habilidades comerciales innatas.
  • Actitud de servicio hacia el cliente.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.

Si cumples con los requisitos, aplique acá.

Digitador/a

Salario a convenir

Una empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, se encuentra en la búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.

En este rol, la persona seleccionada será esencial para garantizar la precisión y la eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito continuo de la empresa. Se buscan tanto personas con experiencia como quienes inician su carrera, en un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

  • Ingreso y captura de datos en sistemas internos.
  • Verificación y validación de datos ingresados.
  • Corrección de errores en la información digital.
  • Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.
  • Clasificación y organización de información.
  • Manejo y actualización de bases de datos.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Mayor de 18 años.
  • Habilidades básicas en informática.
  • Alta atención al detalle.
  • Capacidad para trabajar bajo presión.
  • Buena comunicación escrita.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Científico de datos (Mid–Senior Level)

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000

Misión

Liderar el desarrollo e implementación de soluciones de optimización, analítica avanzada y visualización de datos que soporten la toma de decisiones estratégicas en tiempo real. Garantizar que los modelos y sistemas construidos sean escalables, confiables y ofrezcan un impacto directo en la eficiencia operativa y la rentabilidad de la plataforma.

Responsabilidades

  • Diseñar y liderar modelos de optimización, predicción y analítica aplicados a problemas complejos del negocio.
  • Desarrollar e implementar estándares de visualización de datos que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma.
  • Coordinar con equipos de ingeniería, producto y datos para llevar modelos desde prototipo hasta producción.
  • Establecer metodologías de prototipado rápido para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva.
  • Documentar y estandarizar procesos técnicos para asegurar replicabilidad y consistencia en toda la organización.
  • Liderar un equipo multidisciplinario (data scientists, devs, analistas) hacia la entrega de soluciones escalables y de alto impacto.

Perfil del candidato

  • Dominio de herramientas: Python, frameworks de optimización (OR-Tools, Gurobi, CPLEX), librerías de ML/IA, y herramientas de visualización (Streamlit, Dash, Power BI, etc.).
  • Capacidad de comunicar hallazgos técnicos a audiencias no técnicas.
  • Experiencia liderando equipos o proyectos de analítica/IA en empresas de software o SaaS.

KPIs esperados

  • % de decisiones operativas soportadas por modelos analíticos.
  • % de módulos que usan visualizaciones estandarizadas.
  • Nivel de adopción de dashboards por parte de usuarios internos/externos.
  • Ahorros o mejoras medibles atribuibles a modelos de optimización y analítica.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Reclutador freelance

Salario a convenir

Se requiere un reclutador freelance con experiencia en selección de talento y pasión por conectar a las personas con las oportunidades correctas.

Se busca un profesional dinámico y motivado que trabaje de manera independiente para identificar y vincular a los mejores talentos con las vacantes disponibles. Como especialista en selección independiente, tendrá la libertad de trabajar 100% remoto, manejando sus propios horarios y recibiendo pagos por procesos cerrados.

Responsabilidades:

  • Publicación de vacantes en plataformas y redes sociales.
  • Filtro de hojas de vida y realización de entrevistas preliminares.
  • Evaluación de competencias según el perfil requerido.
  • Presentación de candidatos finalistas a la empresa.
  • Acompañamiento básico en el proceso de selección.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año en procesos de selección para cargos operativos, comerciales o administrativos.
  • Dominio en el manejo de portales de empleo y redes sociales.
  • Habilidades de comunicación y organización.
  • Disponibilidad para trabajar bajo cumplimiento de objetivos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Community manager - remoto

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

En Básica, una agencia líder en marketing digital, se requiere un community manager para unirse al equipo. Se valoran la creatividad, la innovación y el compromiso con los clientes.

Como gestor de comunidades, la persona seleccionada formará parte de un entorno laboral colaborativo y flexible, con oportunidades de crecimiento.

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que desee trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de cuentas corporativas.

Responsabilidades:

  • Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.
  • Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.
  • Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.
  • Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.
  • Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.
  • Manejar protocolos de crisis digital.
  • Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.

Requerimientos:

  • Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.
  • Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de community manager.
  • Experiencia en agencias de publicidad o digitales (requisito clave).
  • Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.
  • Residencia en Cali (ideal), Bogotá o Medellín.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asistente de talento humano - teletrabajo

Salario a convenir

Una empresa dinámica y en crecimiento se encuentra en la búsqueda de un asistente de talento humano en modalidad de teletrabajo.

Como auxiliar de recursos humanos, esta persona será el pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas.

Se ofrece un entorno flexible que permite balancear las responsabilidades laborales con la vida personal, contrato directo y capacitación inicial.

Responsabilidades:

  • Gestión de bases de datos y registro de información.
  • Organización de documentos.
  • Agendamiento y coordinación de citas.
  • Elaboración de reportes periódicos.
  • Apoyo en actividades de selección y gestión de personal.
  • Difusión de información en medios digitales autorizados.

Requerimientos:

  • Edad entre 18 y 40 años.
  • Bachiller culminado o mínimo 9° grado aprobado.
  • Con o sin experiencia (se ofrece capacitación).
  • Manejo básico de computador, celular e internet.
  • Disponibilidad para trabajar medio tiempo de lunes a viernes.
  • Se aceptan extranjeros con documentos en regla (PPT, cédula de extranjería o pasaporte).

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

