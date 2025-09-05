Trabajos desde casa en Colombia: algunas ofertas no requieren experiencia

El trabajo remoto sigue consolidándose como una de las modalidades más atractivas para quienes buscan flexibilidad y mejor calidad de vida. Por eso, cada vez son más las empresas en Colombia y el mundo apuestan por este modelo, ofreciendo vacantes que permiten laborar desde casa con estabilidad y beneficios competitivos.

Lo más interesante es que existen oportunidades disponibles para diferentes perfiles, desde cargos especializados hasta posiciones que no requieren experiencia previa, lo que abre la puerta a estudiantes, recién egresados o personas que desean iniciar su trayectoria laboral en un entorno digital.

A través de Semana Empleos podrá encontrar cientos de ofertas 100% virtuales, aplicar de manera gratuita y en pocos pasos. A continuación, le compartimos algunas de las vacantes más recientes de trabajo remoto junto con el enlace directo para postularse.

Asesor comercial

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.200.000

En SophmeBPO, se encuentra en la búsqueda de asesores comerciales para la línea de ventas WOM. Como ejecutivo de ventas, esta persona será parte esencial del equipo, ayudando a impulsar las ventas y a fortalecer las relaciones con los clientes.

Responsabilidades:

Potenciar las ventas de la línea WOM.

Mantener y fortalecer relaciones con los clientes.

Cumplir con los objetivos comerciales establecidos.

Participar en la formación inicial de 4 días.

Requerimientos:

No se requiere experiencia previa en ventas.

Habilidades comerciales innatas.

Actitud de servicio hacia el cliente.

Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes.

Digitador/a

Salario a convenir

Una empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, se encuentra en la búsqueda de un/a digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo.

En este rol, la persona seleccionada será esencial para garantizar la precisión y la eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito continuo de la empresa. Se buscan tanto personas con experiencia como quienes inician su carrera, en un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de bases de datos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mayor de 18 años.

Habilidades básicas en informática.

Alta atención al detalle.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Buena comunicación escrita.

Científico de datos (Mid–Senior Level)

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000

Misión

Liderar el desarrollo e implementación de soluciones de optimización, analítica avanzada y visualización de datos que soporten la toma de decisiones estratégicas en tiempo real. Garantizar que los modelos y sistemas construidos sean escalables, confiables y ofrezcan un impacto directo en la eficiencia operativa y la rentabilidad de la plataforma.

Responsabilidades

Diseñar y liderar modelos de optimización, predicción y analítica aplicados a problemas complejos del negocio.

aplicados a problemas complejos del negocio. Desarrollar e implementar estándares de visualización de datos que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma.

que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma. Coordinar con equipos de ingeniería, producto y datos para llevar modelos desde prototipo hasta producción.

Establecer metodologías de prototipado rápido para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva.

para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva. Documentar y estandarizar procesos técnicos para asegurar replicabilidad y consistencia en toda la organización.

Liderar un equipo multidisciplinario (data scientists, devs, analistas) hacia la entrega de soluciones escalables y de alto impacto.

Perfil del candidato

Dominio de herramientas: Python, frameworks de optimización (OR-Tools, Gurobi, CPLEX), librerías de ML/IA, y herramientas de visualización (Streamlit, Dash, Power BI, etc.).

Capacidad de comunicar hallazgos técnicos a audiencias no técnicas.

Experiencia liderando equipos o proyectos de analítica/IA en empresas de software o SaaS.

KPIs esperados

% de decisiones operativas soportadas por modelos analíticos.

% de módulos que usan visualizaciones estandarizadas.

Nivel de adopción de dashboards por parte de usuarios internos/externos.

Ahorros o mejoras medibles atribuibles a modelos de optimización y analítica.

Reclutador freelance

Salario a convenir

Se requiere un reclutador freelance con experiencia en selección de talento y pasión por conectar a las personas con las oportunidades correctas.

Se busca un profesional dinámico y motivado que trabaje de manera independiente para identificar y vincular a los mejores talentos con las vacantes disponibles. Como especialista en selección independiente, tendrá la libertad de trabajar 100% remoto, manejando sus propios horarios y recibiendo pagos por procesos cerrados.

Responsabilidades:

Publicación de vacantes en plataformas y redes sociales.

Filtro de hojas de vida y realización de entrevistas preliminares.

Evaluación de competencias según el perfil requerido.

Presentación de candidatos finalistas a la empresa.

Acompañamiento básico en el proceso de selección.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en procesos de selección para cargos operativos, comerciales o administrativos.

Dominio en el manejo de portales de empleo y redes sociales.

Habilidades de comunicación y organización.

Disponibilidad para trabajar bajo cumplimiento de objetivos.

Community manager - remoto

Salario: $ 2.300.000 a $ 2.500.000

En Básica, una agencia líder en marketing digital, se requiere un community manager para unirse al equipo. Se valoran la creatividad, la innovación y el compromiso con los clientes.

Como gestor de comunidades, la persona seleccionada formará parte de un entorno laboral colaborativo y flexible, con oportunidades de crecimiento.

Este rol es ideal para un administrador de redes sociales que desee trabajar de manera 100% remota, gestionando y potenciando la presencia digital de cuentas corporativas.

Responsabilidades:

Gestionar perfiles en redes sociales y plataformas digitales de las marcas asignadas.

Planear, crear y ejecutar contenidos alineados a la estrategia de marketing.

Monitorear la reputación online y atender PQRS de forma adecuada y profesional.

Analizar métricas y elaborar informes de desempeño de campañas y publicaciones.

Gestionar engagement e identificar oportunidades de interacción con la comunidad.

Manejar protocolos de crisis digital.

Trabajar de la mano con áreas de diseño, creatividad y operaciones.

Requerimientos:

Tecnólogo/a o profesional en Marketing, Publicidad, Comunicación o Ingeniería Administrativa.

Mínimo 2 años de experiencia en funciones similares de community manager.

Experiencia en agencias de publicidad o digitales (requisito clave).

Disponibilidad para trabajar remoto y asistir ocasionalmente a producciones fotográficas.

Residencia en Cali (ideal), Bogotá o Medellín.

Asistente de talento humano - teletrabajo

Salario a convenir

Una empresa dinámica y en crecimiento se encuentra en la búsqueda de un asistente de talento humano en modalidad de teletrabajo.

Como auxiliar de recursos humanos, esta persona será el pilar en la gestión administrativa y de talento, apoyando en tareas como la organización de documentos y la coordinación de citas.

Se ofrece un entorno flexible que permite balancear las responsabilidades laborales con la vida personal, contrato directo y capacitación inicial.

Responsabilidades:

Gestión de bases de datos y registro de información.

Organización de documentos.

Agendamiento y coordinación de citas.

Elaboración de reportes periódicos.

Apoyo en actividades de selección y gestión de personal.

Difusión de información en medios digitales autorizados.

Requerimientos: