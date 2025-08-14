Vacantes con sueldos de hasta $10 millones: aplique hoy

Tener un empleo con un salario alto puede transformar su vida profesional y personal, debido a que no solo le ofrece mayor seguridad financiera y la posibilidad de acceder a un mejor estilo de vida, sino que también incrementa su satisfacción laboral y abre la puerta a nuevas experiencias.

Entendiendo esa importancia, en Colombia, cada vez más empresas están ofreciendo sueldos competitivos para atraer el mejor talento. Por eso, hemos reunido las mejores vacantes para usted. Ingrese aquí, cree su perfil sin costo y postúlese a las ofertas que se ajusten a sus expectativas.

Múltiples empresas están ofreciendo empleos con sueldos competitivos en diferentes ciudades del país. | Foto: Getty Images

Jefe de hotelería hospitalaria – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 8.000.000 a $ 8.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase a la Fundación Santa Fe de Bogotá como jefe de hotelería hospitalaria, y marque la diferencia en el sector salud.

Responsabilidades:

Gestionar y desarrollar contratos de limpieza y desinfección, ropa hospitalaria, desodorización y aromatización.

Asegurar el cumplimiento de estándares de acreditación nacional e internacional.

Garantizar la satisfacción de los clientes internos y externos del hospital.

Liderar equipos multidisciplinarios en hotelería hospitalaria.

Promover una cultura de servicio y mejora continua.

Gestionar la planeación operativa y el presupuesto del área.

Articular con áreas asistenciales, administrativas y de calidad.

Implementar estrategias innovadoras para la satisfacción del paciente.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Hotelería y Turismo, Ingeniería Industrial o afines.

Especialización en gerencia de servicios logística o calidad.

Mínimo 10 años de experiencia liderando procesos de hotelería.

Al menos 5 años de experiencia específica en hotelería hospitalaria.

Conocimiento de normativas de salud y habilitación.

Experiencia en gestión de indicadores y procesos operativos.

Habilidad para liderar equipos operativos y coordinar con áreas clínicas.

Líder de productividad – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 8.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como líder de productividad será el encargado de asegurar que tanto los recursos humanos como tecnológicos se utilicen de manera eficaz para satisfacer la demanda en diversos canales.

Responsabilidades:

Asegurar que la operación de canal físico y canales alternos cuenten con las capacidades requeridas para el cumplimiento de los resultados maximizando la productividad y minimizando los costos.

Prever desde el entendimiento de los históricos y estrategias la demanda y ajustar los recursos en consecuencia.

Proponer alternativas al equipo comercial de canal físico y canales alternos Soluciones para la previsión de demanda basado en el análisis de la productividad.

Analizar datos históricos y en tiempo real para identificar patrones y tendencias.

Generar informes sobre el rendimiento del canal físico y canales alternos y proponer mejoras basadas en los datos.

Asegurar el uso eficiente de los recursos humanos y tecnológicos.

Implementar estrategias para reducir tiempos de espera y mejorar la productividad.

Gestionar acciones encaminadas a asegurar la efectividad y el impacto en el presupuesto.

Implementar y supervisar procesos de mejora continua para aumentar la eficiencia operativa y la calidad del servicio.

Utilizar software especializado para la gestión de la fuerza laboral como sistemas de previsión y programación.

Mantener y actualizar las herramientas de WFM para asegurar su efectividad.

Trabajar estrechamente con los equipos de operaciones, aseguramiento de calidad, formación y talento humano para alinear las necesidades de personal con los objetivos del canal físico y canales alternos.

Colaborar en la implementación de nuevas iniciativas, campañas y procesos.

Acompañar a su equipo en el uso de herramientas y procesos de WFM.

Desarrollar programas de capacitación continua para mejorar las habilidades del equipo.

Comunicar de manera oportuna, clara y simple al equipo la estrategia de la compañía, procesos, procedimientos u otro tipo de información que resulte relevante para el normal desarrollo de las operaciones.

Requerimientos:

Profesional en ciencias administrativas, ingeniería industrial, estadística, economía o afines.

Conocimiento en herramientas de Workforce Management (WFM).

Experiencia en software de gestión de call centers.

Capacidad analítica para interpretar datos y métricas.

Habilidad organizativa para coordinar horarios y recursos.

Excelentes habilidades comunicativas.

Mínimo 3 años de experiencia en gestión de workforce y análisis de datos.

Profesional de estrategias de prevención de fraude – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: $ 9.120.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante empresa del sector oil & gas está en la búsqueda de un profesional de estrategias de prevención de fraude en Bogotá.

Responsabilidades:

Configurar y ajustar las herramientas de prevención de fraudes para optimizar su efectividad.

Desarrollar y sugerir controles estratégicos para mitigar el fraude en transacciones y procesos.

Apoyar en la generación de informes mensuales para pago de comisiones y ejecución de presupuestos.

Monitorear los KPIs relacionados con la prevención de fraudes para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Requerimientos:

Profesional en Ingenierías, Economía, Ciencias de la Computación, Seguridad Informática o Finanzas.

Experiencia mínima de 3 años en roles relacionados con fraude financiero o gestión de riesgos.

Dominio de Excel avanzado PowerPoint y herramientas de análisis de datos como SQL.

Conocimiento profundo de técnicas y herramientas digitales para prevenir fraudes.

Director de obra residencial – Bogotá D.C.

Empresa: Amarilo

Salario: $ 10.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su misión será dirigir e implementar la estrategia de construcción y coordinar, controlar y supervisar el desarrollo del proyecto de construcción asignado, de acuerdo con los criterios y lineamientos establecidos por la Gerencia de Construcciones y la Dirección de Construcciones y las normas de construcción legales vigentes.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o Administrador y Constructor Arquitectónico.

Copnia vigente (si aplica).

Deseable Especialización en Gerencia de Construcciones, Gerencia de Obra y/o afines.

Conocimientos específicos en Planeación de control de costos, programación y control de obra. Manejo de empresas de servicios públicos y otras entidades públicas, clientes, copropiedades, contratistas, proveedores, supervisión técnica, entre otros.

Experiencia mínima 8 años en cargo de Dirección de Obra, específicamente en vivienda (vis/no vis).