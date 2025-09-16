EMPLEO
Vacantes de empleo disponibles en todo el país: postúlese hoy mismo
Oportunidades abiertas para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Tener un empleo no solo representa ingresos, también significa estabilidad, proyección y la posibilidad de construir un plan de vida con mayor seguridad. Por eso, el mercado laboral en Colombia sigue ofreciendo oportunidades para quienes desean vincularse a un nuevo trabajo o dar un giro a su trayectoria profesional, con plazas abiertas en diversos sectores y ciudades del país.
A continuación encontrará algunas ofertas disponibles. Para conocer todas las vacantes y aplicar sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos.
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Profesional de analítica – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: $ 6.337.200
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasiona convertir datos en decisiones estratégicas? ¿Tiene experiencia analizando información compleja y desarrollando modelos confiables? ¡Esta vacante es para usted!
Responsabilidades:
- Obtener, verificar y preparar datos para su aprovechamiento en desarrollo de modelos y respuesta a preguntas de negocio.
- Profundizar y argumentar análisis con base en evidencias, métricas e indicadores
- Definir, construir y socializar tableros y visualizaciones a partir de los análisis y modelos desarrollados.
- Elaborar reportes e implementar modelos que relacionen variables clave para definir estrategias.
- Apoyar en la construcción de informes y reportes para la Dirección, Gerencias y el Corporativo.
Requerimientos:
- Formación académica: Profesional en Estadística, Economía, Ingeniería de Sistemas, Matemáticas o carreras afines y especialización afín al cargo.
- Especialización en analítica, ciencia de datos o sistemas de información
- Experiencia: Mínimo 3 años en análisis e interpretación de información estadística, gestión de información y elaboración de reportes ejecutivos. Experiencia en diseño de indicadores, tableros de control y análisis orientados a negocio.
Coordinador de calidad en planta – Medellín
Empresa: Prebel
Salario: $ 6.066.119
Tipo de contrato: Término indefinido
El candidato ideal será alguien con la habilidad de identificar oportunidades de mejora, auditar internamente los procesos productivos y garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad pactados con los clientes.
Responsabilidades:
- Coordinar estrategias de calidad en procesos de planta.
- Gestionar recursos y asegurar el cumplimiento normativo.
- Identificar oportunidades de mejora en el proceso.
- Auditar internamente los procesos productivos.
- Diseñar e implementar programas de aseos en planta.
- Capacitar y entrenar al personal en SOP aplicables.
- Gestionar riesgos y acciones CAPAs.
- Administrar proyectos internos de calidad.
- Desarrollar auditorías internas en la planta de envasado.
- Asegurar el cumplimiento de indicadores del proceso.
Requerimientos:
- Ingeniería de producción, Ingeniería industrial, Ingeniería química, Ingeniería de procesos, ingeniería de Productividad y calidad o carreras afines.
- Experiencia mínima de 3 años en roles de control de calidad.
- Conocimiento de normativas de calidad y BPM.
- Habilidad para liderar equipos y gestionar proyectos.
- Capacidad de identificar y corregir desviaciones.
Coordinador comercial – Bucaramanga
Empresa: Osya
Salario: $ 3.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un gerente de ventas con habilidades excepcionales en negociación, comunicación y liderazgo, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Dirigir y supervisar un equipo de 10 comerciales y telemercaderistas.
- Diseñar y ejecutar estrategias comerciales para el crecimiento de ventas corporativas.
- Realizar visitas comerciales para fidelizar, mantener y reactivar clientes.
- Hacer seguimiento y control a los indicadores de ventas.
- Coordinar la gestión de telemercadeo garantizando cumplimiento de metas.
- Presentar informes de gestión y proponer mejoras en los procesos comerciales.
Requerimientos:
- Profesional en Administración, Mercadeo, Negocios o áreas afines.
- Experiencia mínima de 3 a 5 años en cargos de liderazgo comercial.
- Conocimiento en ventas corporativas y dirección de equipos.
- Habilidades de negociación, comunicación y liderazgo.
- Orientación a resultados y capacidad para generar relaciones de largo plazo.
Coordinador de zona – Neiva
Empresa: Tiendas Ísimo
Salario: $ 3.939.700
Tipo de contrato: Término indefinido
Ísimo está buscando un profesional proactivo y con visión estratégica, apasionado por liderar equipos hacia el éxito y mejorar continuamente los procesos de gestión.
Responsabilidades:
- Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.
- Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.
- Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.
- Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.
- Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.
Requerimientos:
- Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.
- Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.
- Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
- Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.