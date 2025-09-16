Suscribirse

Vacantes de empleo disponibles en todo el país: postúlese hoy mismo

Oportunidades abiertas para todos los perfiles.

Juliana Flórez

16 de septiembre de 2025, 4:59 p. m.
Enfrentar una entrevista laboral puede ser una experiencia desafiante, por eso queremos regalarle algunos tips.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Stock

Tener un empleo no solo representa ingresos, también significa estabilidad, proyección y la posibilidad de construir un plan de vida con mayor seguridad. Por eso, el mercado laboral en Colombia sigue ofreciendo oportunidades para quienes desean vincularse a un nuevo trabajo o dar un giro a su trayectoria profesional, con plazas abiertas en diversos sectores y ciudades del país.

A continuación encontrará algunas ofertas disponibles. Para conocer todas las vacantes y aplicar sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Aunque los contratos a término indefinido son los más comunes entre los trabajadores formales, no hay estadísticas recientes que lo confirmen con precisión.
Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: getty images

Profesional de analítica – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 6.337.200

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona convertir datos en decisiones estratégicas? ¿Tiene experiencia analizando información compleja y desarrollando modelos confiables? ¡Esta vacante es para usted!

Responsabilidades:

  • Obtener, verificar y preparar datos para su aprovechamiento en desarrollo de modelos y respuesta a preguntas de negocio.
  • Profundizar y argumentar análisis con base en evidencias, métricas e indicadores
  • Definir, construir y socializar tableros y visualizaciones a partir de los análisis y modelos desarrollados.
  • Elaborar reportes e implementar modelos que relacionen variables clave para definir estrategias.
  • Apoyar en la construcción de informes y reportes para la Dirección, Gerencias y el Corporativo.

Requerimientos:

  • Formación académica: Profesional en Estadística, Economía, Ingeniería de Sistemas, Matemáticas o carreras afines y especialización afín al cargo.
  • Especialización en analítica, ciencia de datos o sistemas de información
  • Experiencia: Mínimo 3 años en análisis e interpretación de información estadística, gestión de información y elaboración de reportes ejecutivos. Experiencia en diseño de indicadores, tableros de control y análisis orientados a negocio.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador de calidad en planta – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 6.066.119

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será alguien con la habilidad de identificar oportunidades de mejora, auditar internamente los procesos productivos y garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad pactados con los clientes.

Responsabilidades:

  • Coordinar estrategias de calidad en procesos de planta.
  • Gestionar recursos y asegurar el cumplimiento normativo.
  • Identificar oportunidades de mejora en el proceso.
  • Auditar internamente los procesos productivos.
  • Diseñar e implementar programas de aseos en planta.
  • Capacitar y entrenar al personal en SOP aplicables.
  • Gestionar riesgos y acciones CAPAs.
  • Administrar proyectos internos de calidad.
  • Desarrollar auditorías internas en la planta de envasado.
  • Asegurar el cumplimiento de indicadores del proceso.

Requerimientos:

  • Ingeniería de producción, Ingeniería industrial, Ingeniería química, Ingeniería de procesos, ingeniería de Productividad y calidad o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en roles de control de calidad.
  • Conocimiento de normativas de calidad y BPM.
  • Habilidad para liderar equipos y gestionar proyectos.
  • Capacidad de identificar y corregir desviaciones.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Reconocidas empresas abren vacantes esta semana: aplique aquí

Coordinador comercial – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un gerente de ventas con habilidades excepcionales en negociación, comunicación y liderazgo, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Dirigir y supervisar un equipo de 10 comerciales y telemercaderistas.
  • Diseñar y ejecutar estrategias comerciales para el crecimiento de ventas corporativas.
  • Realizar visitas comerciales para fidelizar, mantener y reactivar clientes.
  • Hacer seguimiento y control a los indicadores de ventas.
  • Coordinar la gestión de telemercadeo garantizando cumplimiento de metas.
  • Presentar informes de gestión y proponer mejoras en los procesos comerciales.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración, Mercadeo, Negocios o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 3 a 5 años en cargos de liderazgo comercial.
  • Conocimiento en ventas corporativas y dirección de equipos.
  • Habilidades de negociación, comunicación y liderazgo.
  • Orientación a resultados y capacidad para generar relaciones de largo plazo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Coordinador de zona – Neiva

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 3.939.700

Tipo de contrato: Término indefinido

Ísimo está buscando un profesional proactivo y con visión estratégica, apasionado por liderar equipos hacia el éxito y mejorar continuamente los procesos de gestión.

Responsabilidades:

  • Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.
  • Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.
  • Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.
  • Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.
  • Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

  • Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.
  • Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.
  • Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.
  • Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

