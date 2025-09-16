Vacantes de empleo disponibles en todo el país: postúlese hoy mismo

Tener un empleo no solo representa ingresos, también significa estabilidad, proyección y la posibilidad de construir un plan de vida con mayor seguridad. Por eso, el mercado laboral en Colombia sigue ofreciendo oportunidades para quienes desean vincularse a un nuevo trabajo o dar un giro a su trayectoria profesional, con plazas abiertas en diversos sectores y ciudades del país.

A continuación encontrará algunas ofertas disponibles. Para conocer todas las vacantes y aplicar sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Postulaciones abiertas sin costo. | Foto: getty images

Profesional de analítica – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: $ 6.337.200

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona convertir datos en decisiones estratégicas? ¿Tiene experiencia analizando información compleja y desarrollando modelos confiables? ¡Esta vacante es para usted!

Responsabilidades:

Obtener, verificar y preparar datos para su aprovechamiento en desarrollo de modelos y respuesta a preguntas de negocio.

Profundizar y argumentar análisis con base en evidencias, métricas e indicadores

Definir, construir y socializar tableros y visualizaciones a partir de los análisis y modelos desarrollados.

Elaborar reportes e implementar modelos que relacionen variables clave para definir estrategias.

Apoyar en la construcción de informes y reportes para la Dirección, Gerencias y el Corporativo.

Requerimientos:

Formación académica: Profesional en Estadística, Economía, Ingeniería de Sistemas, Matemáticas o carreras afines y especialización afín al cargo.

Especialización en analítica, ciencia de datos o sistemas de información

Experiencia: Mínimo 3 años en análisis e interpretación de información estadística, gestión de información y elaboración de reportes ejecutivos. Experiencia en diseño de indicadores, tableros de control y análisis orientados a negocio.

Coordinador de calidad en planta – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: $ 6.066.119

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será alguien con la habilidad de identificar oportunidades de mejora, auditar internamente los procesos productivos y garantizar el cumplimiento de los parámetros de calidad pactados con los clientes.

Responsabilidades:

Coordinar estrategias de calidad en procesos de planta.

Gestionar recursos y asegurar el cumplimiento normativo.

Identificar oportunidades de mejora en el proceso.

Auditar internamente los procesos productivos.

Diseñar e implementar programas de aseos en planta.

Capacitar y entrenar al personal en SOP aplicables.

Gestionar riesgos y acciones CAPAs.

Administrar proyectos internos de calidad.

Desarrollar auditorías internas en la planta de envasado.

Asegurar el cumplimiento de indicadores del proceso.

Requerimientos:

Ingeniería de producción, Ingeniería industrial, Ingeniería química, Ingeniería de procesos, ingeniería de Productividad y calidad o carreras afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles de control de calidad.

Conocimiento de normativas de calidad y BPM.

Habilidad para liderar equipos y gestionar proyectos.

Capacidad de identificar y corregir desviaciones.

Coordinador comercial – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: $ 3.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un gerente de ventas con habilidades excepcionales en negociación, comunicación y liderazgo, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Dirigir y supervisar un equipo de 10 comerciales y telemercaderistas.

Diseñar y ejecutar estrategias comerciales para el crecimiento de ventas corporativas.

Realizar visitas comerciales para fidelizar, mantener y reactivar clientes.

Hacer seguimiento y control a los indicadores de ventas.

Coordinar la gestión de telemercadeo garantizando cumplimiento de metas.

Presentar informes de gestión y proponer mejoras en los procesos comerciales.

Requerimientos:

Profesional en Administración, Mercadeo, Negocios o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 a 5 años en cargos de liderazgo comercial.

Conocimiento en ventas corporativas y dirección de equipos.

Habilidades de negociación, comunicación y liderazgo.

Orientación a resultados y capacidad para generar relaciones de largo plazo.

Coordinador de zona – Neiva

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: $ 3.939.700

Tipo de contrato: Término indefinido

Ísimo está buscando un profesional proactivo y con visión estratégica, apasionado por liderar equipos hacia el éxito y mejorar continuamente los procesos de gestión.

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.