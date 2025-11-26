Vacantes en Cali: empleo para bachilleres, técnicos y profesionales

El panorama laboral en Cali presenta una oferta amplia para quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo. Empresas de diferentes sectores están renovando sus equipos y abriendo cupos para perfiles operativos, administrativos y profesionales, con opciones que van desde labores de campo hasta roles en áreas técnicas y de apoyo.

Actualmente, las vacantes disponibles permiten la participación de candidatos con distintos niveles de formación: bachilleres con habilidades prácticas, técnicos con conocimientos específicos y profesionales con experiencia en sectores estratégicos. Las oportunidades incluyen modalidades presenciales o mixtas, según el tipo de actividad a desempeñar.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Auxiliar vigilancia

Empresa: Cadena

Salario: A convenir

Cadena busca un bachiller con experiencia en vigilancia y control para garantizar la seguridad y protección en las instalaciones.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en trabajos de vigilancia y control (mínimo 6 meses).

Actitud proactiva y orientación al servicio.

Conocimiento básico en manejo de herramientas tecnológicas de vigilancia.

Preferiblemente, residir en el sur de Cali o municipios cercanos.

Auxiliar de corte y dimensionado

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Este rol es crucial para asegurar que se entreguen los productos de alta calidad a tiempo.

Responsabilidades:

Realizar cortes de maderas y tableros según las especificaciones del cliente.

Operar maquinaria de corte de acuerdo con los procedimientos.

Cumplir con las normas de seguridad industrial en todas las operaciones.

Controlar y verificar la mercancía para asegurar su estado y facturación.

Ejecutar el canteo y embisagrado de tableros conforme a las solicitudes del cliente.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en operación de maquinaria de corte de maderas.

Conocimiento en normas de seguridad industrial.

Capacidad para seguir especificaciones técnicas y procedimientos.

Atención al detalle y habilidades de control de calidad.

Auxiliar servicios administrativos

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 1.600.000 a 1.700.000

Su desafío será realizar el seguimiento y atención de las solicitudes realizadas por los funcionarios para que cuenten con las herramientas de trabajo en óptimas condiciones para el buen desarrollo de sus funciones, manteniendo una comunicación fluida con los directores de servicio a nivel nacional.

Responsabilidades:

Programar con las diferentes áreas o proveedores la atención y mantenimientos correctivos y preventivos de máquinas a nivel nacionalidad.

Atención y gestión de solicitudes nivel 1 para cambios de chapas, copia de llaves, aperturas de puertas a nivel nacional.

Requerimientos:

Técnico o Tecnólogo de carreras administrativas o a fines.

Mínimo 1 año de experiencia en manejo y gestión de solicitudes administrativas y atención del cliente interno.

Manejo de Excel intermedio.

Ingeniero de presupuestos

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: 3.000.000 a 3.200.000

En Constructora Bolívar S.A., están en la búsqueda de un ingeniero/a de presupuestos para la elaboración, actualización y control de presupuestos de obra.

Responsabilidades:

Elaborar y actualizar presupuestos de obra.

Controlar y evaluar costos de proyectos.

Asegurar la precisión de los datos financieros.

Colaborar con el equipo de planificación para alinear objetivos.

Requerimientos:

Título Profesional en Ingeniería Civil.

Mínimo 3 años de experiencia en presupuestos o control de costos.

Dominio intermedio de Excel.

Conocimiento en Autocad.