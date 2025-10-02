Empleo
Vacantes en logística y bodegas con contratación inmediata
Si está buscando trabajo, estas ofertas podrían ser para usted.
Empresas de distribución, transporte y almacenamiento abrieron nuevas vacantes en bodegas con contratación inmediata, una excelente oportunidad para quienes buscan trabajo rápido y formal.
Las ofertas incluyen cargos como auxiliares de bodega, operarios de cargue y descargue, montacarguistas y coordinadores de logística. En la mayoría de los casos, basta con ser bachiller y tener disponibilidad para turnos rotativos.
Además, muchas empresas ofrecen beneficios como estabilidad laboral, oportunidades de ascenso y pagos adicionales por horas extras.
Si está interesado, lo mejor es postularse cuanto antes: la alta demanda hace que estas vacantes se cubran rápidamente.
Ingrese a Semana Empleos, donde encontrará estas y más de 110.000 ofertas activas en todo el país, junto con consejos prácticos para mejorar su hoja de vida y aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Auxiliares logísticos bodega Bogotá
Salario a convenir
Importante empresa del sector alimenticio requiere para su equipo operarias de producción, empaquetadores con mínimo 6 meses de experiencia en el cargo, para realizar funciones como lo son: empaque, sellado, codificado, rotulado, vinipelado, aseo de área de trabajo, construcción y trabajo pesado. Preferiblemente que residan en el sector de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar o Venecia por temas de desplazamiento.
Turnos rotativos: lunes a sábado.
Primer turno 06:00 a.m. a 06:00 p.m.
Segundo turno 06:00 p.m. a 6:00 a.m.
Cuentan con casino a bajo costo + beneficios corporativos.
Salario: $SMLV + prestaciones de ley.
Auxiliar de bodega/ logístico Funza
Salario: $ 1.423.500
Se buscan auxiliares de bodega en Funza, Siberia y Norte de Bogotá.
Requiere mínimo 6 meses de experiencia en cargos similares y disposición para trabajar.
Lugar de trabajo: Parque Industrial Celta.
Experiencia mínima: 6 meses en labores de bodega, almacenamiento, logística o manejo de mercancías.
Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Auxilio de alimentación: $6.500 por día laborado.
Salario: mínimo legal + horas extras (si se presentan).
Pago mensual.
Requisito: ser bachiller.
No necesita carné de manipulación de alimentos.
Ayudante de logística o bodega Medellín
Salario: $ 1.750.000
Se requiere ayudante de logística para empresa líder en el sector de consumo masivo. Se buscan personas comprometidas y con experiencia para apoyar operaciones logísticas. La organización ofrece un ambiente laboral respetuoso y transparente, donde la excelencia y el buen trato son valores fundamentales.
Responsabilidades:
- Colaborar en la recepción y despacho de mercancías.
- Organizar el almacenamiento de productos en bodega.
- Realizar inventarios periódicos.
- Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y calidad.
- Apoyar en la carga y descarga de camiones.
Requerimientos:
- Bachiller
- Experiencia mínima de 6 meses en logística preferiblemente en consumo masivo o alimentos.
- Disponibilidad para trabajar turnos rotativos (mañana tarde noche).
- Compromiso con los valores organizacionales: buen trato transparencia gratitud respeto.
Auxiliar logístico y de bodega Ibagué
Salario: $ 1.423.500
Se requiere auxiliar logístico y de bodega en Ibagué. La empresa ofrece un ambiente de trabajo dinámico y oportunidades de desarrollo.
Responsabilidades:
- Gestionar el inventario y organización de la bodega
- Surtir y reponer productos de manera eficiente
- Atender a los clientes con cordialidad y profesionalismo
- Mantener el área de trabajo limpia y organizada
- Colaborar en el proceso de carga y descarga de mercancía
Requerimientos:
- Experiencia de 6 meses a 1 año en logística o bodega
- Habilidades en servicio al cliente
- Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con descansos programados
- Educación mínima de Bachillerato completo
- Buena capacidad física para manejo de cargas
Operario logístico de bodega - Pitalito
Salario: $ 1.533.000
Cueros Vélez requiere operario logístico de bodega en Pitalito. La misión será coordinar el proceso comercial de los puntos de venta adscritos a la zona, coordinando el personal y las actividades que influyen en el margen de rentabilidad y en el posicionamiento de las marcas.
Responsabilidades:
- Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas, asegurando la libre circulación en los pasillos, el cuidado adecuado de los productos y la correcta gestión del reciclaje.
- Realizar traslados, nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad y/o bodega correspondiente, asegurando un reporte preciso de las novedades y cumpliendo con los plazos de entrega establecidos.
- Controlar y gestionar el ingreso, salida y stock de productos en la bodega, garantizando la correcta marcación de los productos y generando informes de novedades, como productos con no conformidad, excesos, faltantes, productos nuevos o de reposición, entre otros.
- Gestionar el proceso de garantías, asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos y garantizando su estado óptimo de acuerdo con las políticas establecidas.
Perfil
- Formación académica: bachiller terminado.
- Experiencia: mínimo1 año de experiencia en el área de logística.
- Conocimientos: manejo básico de inventarios
Condiciones laborales
- Contrato directo con nuestra empresa a término fijo.
- Fondos de empleados
- Descuentos para compra de productos
- Comisiones sin techo según cumplimiento de indicadores
- Plan carrea.
- Pagos puntales.
- Estabilidad laboral.
Auxiliares logísticos - auxiliares de bodega Cartagena
Salario a convenir
Importante empresa del sector industrial requiere bachilleres académicos con experiencia como operarios de bodega o auxiliares logísticos con mínimo 1 año de experiencia en el cargo.
Funciones
Envasado de cilindros, trasiego de cisternas y autotanques, cargue y descargue de vehículos, apoyo en conteo al momento de los inventarios.
Salario: $1.447.500+ prestaciones de ley