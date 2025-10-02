Suscribirse

Vacantes en logística y bodegas con contratación inmediata

Si está buscando trabajo, estas ofertas podrían ser para usted.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

2 de octubre de 2025, 7:48 p. m.
Por sectores, alojamiento y comidas, logística y actividades profesionales y científicas lideraron el aumento de la ocupación en julio. En contraste, comunicaciones y administración pública, salud y educación fueron los únicos sectores con reducción en el nivel de empleo.
¡Aplique ya! | Foto: adobe stock

Empresas de distribución, transporte y almacenamiento abrieron nuevas vacantes en bodegas con contratación inmediata, una excelente oportunidad para quienes buscan trabajo rápido y formal.

Las ofertas incluyen cargos como auxiliares de bodega, operarios de cargue y descargue, montacarguistas y coordinadores de logística. En la mayoría de los casos, basta con ser bachiller y tener disponibilidad para turnos rotativos.

Además, muchas empresas ofrecen beneficios como estabilidad laboral, oportunidades de ascenso y pagos adicionales por horas extras.

Si está interesado, lo mejor es postularse cuanto antes: la alta demanda hace que estas vacantes se cubran rápidamente.

Ingrese a Semana Empleos, donde encontrará estas y más de 110.000 ofertas activas en todo el país, junto con consejos prácticos para mejorar su hoja de vida y aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Auxiliares logísticos bodega Bogotá

Salario a convenir

Importante empresa del sector alimenticio requiere para su equipo operarias de producción, empaquetadores con mínimo 6 meses de experiencia en el cargo, para realizar funciones como lo son: empaque, sellado, codificado, rotulado, vinipelado, aseo de área de trabajo, construcción y trabajo pesado. Preferiblemente que residan en el sector de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar o Venecia por temas de desplazamiento.

Turnos rotativos: lunes a sábado.

Primer turno 06:00 a.m. a 06:00 p.m.

Segundo turno 06:00 p.m. a 6:00 a.m.

Cuentan con casino a bajo costo + beneficios corporativos.

Salario: $SMLV + prestaciones de ley.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de bodega/ logístico Funza

Salario: $ 1.423.500

Se buscan auxiliares de bodega en Funza, Siberia y Norte de Bogotá.

Requiere mínimo 6 meses de experiencia en cargos similares y disposición para trabajar.

Lugar de trabajo: Parque Industrial Celta.

Experiencia mínima: 6 meses en labores de bodega, almacenamiento, logística o manejo de mercancías.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Auxilio de alimentación: $6.500 por día laborado.

Salario: mínimo legal + horas extras (si se presentan).

Pago mensual.

Requisito: ser bachiller.

No necesita carné de manipulación de alimentos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Ayudante de logística o bodega Medellín

Salario: $ 1.750.000

Se requiere ayudante de logística para empresa líder en el sector de consumo masivo. Se buscan personas comprometidas y con experiencia para apoyar operaciones logísticas. La organización ofrece un ambiente laboral respetuoso y transparente, donde la excelencia y el buen trato son valores fundamentales.

Responsabilidades:

  • Colaborar en la recepción y despacho de mercancías.
  • Organizar el almacenamiento de productos en bodega.
  • Realizar inventarios periódicos.
  • Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y calidad.
  • Apoyar en la carga y descarga de camiones.

Requerimientos:

  • Bachiller
  • Experiencia mínima de 6 meses en logística preferiblemente en consumo masivo o alimentos.
  • Disponibilidad para trabajar turnos rotativos (mañana tarde noche).
  • Compromiso con los valores organizacionales: buen trato transparencia gratitud respeto.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar logístico y de bodega Ibagué

Salario: $ 1.423.500

Se requiere auxiliar logístico y de bodega en Ibagué. La empresa ofrece un ambiente de trabajo dinámico y oportunidades de desarrollo.

Responsabilidades:

  • Gestionar el inventario y organización de la bodega
  • Surtir y reponer productos de manera eficiente
  • Atender a los clientes con cordialidad y profesionalismo
  • Mantener el área de trabajo limpia y organizada
  • Colaborar en el proceso de carga y descarga de mercancía

Requerimientos:

  • Experiencia de 6 meses a 1 año en logística o bodega
  • Habilidades en servicio al cliente
  • Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con descansos programados
  • Educación mínima de Bachillerato completo
  • Buena capacidad física para manejo de cargas

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Operario logístico de bodega - Pitalito

Salario: $ 1.533.000

Cueros Vélez requiere operario logístico de bodega en Pitalito. La misión será coordinar el proceso comercial de los puntos de venta adscritos a la zona, coordinando el personal y las actividades que influyen en el margen de rentabilidad y en el posicionamiento de las marcas.

Responsabilidades:

  • Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas, asegurando la libre circulación en los pasillos, el cuidado adecuado de los productos y la correcta gestión del reciclaje.
  • Realizar traslados, nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad y/o bodega correspondiente, asegurando un reporte preciso de las novedades y cumpliendo con los plazos de entrega establecidos.
  • Controlar y gestionar el ingreso, salida y stock de productos en la bodega, garantizando la correcta marcación de los productos y generando informes de novedades, como productos con no conformidad, excesos, faltantes, productos nuevos o de reposición, entre otros.
  • Gestionar el proceso de garantías, asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos y garantizando su estado óptimo de acuerdo con las políticas establecidas.

Perfil

  • Formación académica: bachiller terminado.
  • Experiencia: mínimo1 año de experiencia en el área de logística.
  • Conocimientos: manejo básico de inventarios

Condiciones laborales

  • Contrato directo con nuestra empresa a término fijo.
  • Fondos de empleados
  • Descuentos para compra de productos
  • Comisiones sin techo según cumplimiento de indicadores
  • Plan carrea.
  • Pagos puntales.
  • Estabilidad laboral.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliares logísticos - auxiliares de bodega Cartagena

Salario a convenir

Importante empresa del sector industrial requiere bachilleres académicos con experiencia como operarios de bodega o auxiliares logísticos con mínimo 1 año de experiencia en el cargo.

Funciones

Envasado de cilindros, trasiego de cisternas y autotanques, cargue y descargue de vehículos, apoyo en conteo al momento de los inventarios.

Salario: $1.447.500+ prestaciones de ley

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

