Vacantes en logística y bodegas con contratación inmediata

Empresas de distribución, transporte y almacenamiento abrieron nuevas vacantes en bodegas con contratación inmediata, una excelente oportunidad para quienes buscan trabajo rápido y formal.

Las ofertas incluyen cargos como auxiliares de bodega, operarios de cargue y descargue, montacarguistas y coordinadores de logística. En la mayoría de los casos, basta con ser bachiller y tener disponibilidad para turnos rotativos.

Además, muchas empresas ofrecen beneficios como estabilidad laboral, oportunidades de ascenso y pagos adicionales por horas extras.

Si está interesado, lo mejor es postularse cuanto antes: la alta demanda hace que estas vacantes se cubran rápidamente.

Ingrese a Semana Empleos, donde encontrará estas y más de 110.000 ofertas activas en todo el país, junto con consejos prácticos para mejorar su hoja de vida y aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Auxiliares logísticos bodega Bogotá

Salario a convenir

Importante empresa del sector alimenticio requiere para su equipo operarias de producción, empaquetadores con mínimo 6 meses de experiencia en el cargo, para realizar funciones como lo son: empaque, sellado, codificado, rotulado, vinipelado, aseo de área de trabajo, construcción y trabajo pesado. Preferiblemente que residan en el sector de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar o Venecia por temas de desplazamiento.

Turnos rotativos: lunes a sábado.

Primer turno 06:00 a.m. a 06:00 p.m.

Segundo turno 06:00 p.m. a 6:00 a.m.

Cuentan con casino a bajo costo + beneficios corporativos.

Salario: $SMLV + prestaciones de ley.

Auxiliar de bodega/ logístico Funza

Salario: $ 1.423.500

Se buscan auxiliares de bodega en Funza, Siberia y Norte de Bogotá.

Requiere mínimo 6 meses de experiencia en cargos similares y disposición para trabajar.

Lugar de trabajo: Parque Industrial Celta.

Experiencia mínima: 6 meses en labores de bodega, almacenamiento, logística o manejo de mercancías.

Horario: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Auxilio de alimentación: $6.500 por día laborado.

Salario: mínimo legal + horas extras (si se presentan).

Pago mensual.

Requisito: ser bachiller.

No necesita carné de manipulación de alimentos.

Ayudante de logística o bodega Medellín

Salario: $ 1.750.000

Se requiere ayudante de logística para empresa líder en el sector de consumo masivo. Se buscan personas comprometidas y con experiencia para apoyar operaciones logísticas. La organización ofrece un ambiente laboral respetuoso y transparente, donde la excelencia y el buen trato son valores fundamentales.

Responsabilidades:

Colaborar en la recepción y despacho de mercancías.

Organizar el almacenamiento de productos en bodega.

Realizar inventarios periódicos.

Asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y calidad.

Apoyar en la carga y descarga de camiones.

Requerimientos:

Bachiller

Experiencia mínima de 6 meses en logística preferiblemente en consumo masivo o alimentos.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos (mañana tarde noche).

Compromiso con los valores organizacionales: buen trato transparencia gratitud respeto.

Auxiliar logístico y de bodega Ibagué

Salario: $ 1.423.500

Se requiere auxiliar logístico y de bodega en Ibagué. La empresa ofrece un ambiente de trabajo dinámico y oportunidades de desarrollo.

Responsabilidades:

Gestionar el inventario y organización de la bodega

Surtir y reponer productos de manera eficiente

Atender a los clientes con cordialidad y profesionalismo

Mantener el área de trabajo limpia y organizada

Colaborar en el proceso de carga y descarga de mercancía

Requerimientos:

Experiencia de 6 meses a 1 año en logística o bodega

Habilidades en servicio al cliente

Disponibilidad para trabajar de domingo a domingo con descansos programados

Educación mínima de Bachillerato completo

Buena capacidad física para manejo de cargas

Operario logístico de bodega - Pitalito

Salario: $ 1.533.000

Cueros Vélez requiere operario logístico de bodega en Pitalito. La misión será coordinar el proceso comercial de los puntos de venta adscritos a la zona, coordinando el personal y las actividades que influyen en el margen de rentabilidad y en el posicionamiento de las marcas.

Responsabilidades:

Garantizar la limpieza y organización de la bodega y las áreas asignadas, asegurando la libre circulación en los pasillos, el cuidado adecuado de los productos y la correcta gestión del reciclaje.

Realizar traslados, nivelaciones y devoluciones del producto nuevo y usado con no conformidad a la ciudad y/o bodega correspondiente, asegurando un reporte preciso de las novedades y cumpliendo con los plazos de entrega establecidos.

Controlar y gestionar el ingreso, salida y stock de productos en la bodega, garantizando la correcta marcación de los productos y generando informes de novedades, como productos con no conformidad, excesos, faltantes, productos nuevos o de reposición, entre otros.

Gestionar el proceso de garantías, asegurando la recepción y despacho adecuado de los productos y garantizando su estado óptimo de acuerdo con las políticas establecidas.

Perfil

Formación académica: bachiller terminado.

Experiencia: mínimo1 año de experiencia en el área de logística.

Conocimientos: manejo básico de inventarios

Condiciones laborales

Contrato directo con nuestra empresa a término fijo.

Fondos de empleados

Descuentos para compra de productos

Comisiones sin techo según cumplimiento de indicadores

Plan carrea.

Pagos puntales.

Estabilidad laboral.

Auxiliares logísticos - auxiliares de bodega Cartagena

Salario a convenir

Importante empresa del sector industrial requiere bachilleres académicos con experiencia como operarios de bodega o auxiliares logísticos con mínimo 1 año de experiencia en el cargo.

Funciones

Envasado de cilindros, trasiego de cisternas y autotanques, cargue y descargue de vehículos, apoyo en conteo al momento de los inventarios.