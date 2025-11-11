Antiguo billete en Colombia puede costar hasta 2 millones de pesos

Desde hace varios años, la colección de billetes se ha vuelto un elemento común en el mundo, gracias a la apreciación de billetes de épocas pasadas o que cuentan parte de la historia de la humanidad.

Uno de los ejemplares más codiciados en la actualidad es el billete de 20.000 pesos que salió de circulación hace algunos años. Fue una pieza de gran valor comercial en la época en la que estuvo en uso, y hoy puede alcanzar precios sorprendentes en el mercado de antigüedades y colecciones privadas.

Algunos ejemplares se han llegado a ofrecer por hasta dos millones de pesos colombianos, dependiendo de su estado de conservación, rareza y serie.

A través del canal de TikTok @RoberTvGlobal, se analizaron las características físicas de cada uno de los billetes y los valores que podrían alcanzar tras la respectiva valoración de los expertos.

“Muchachos, vean el billete de $20.000 que tengo aquí, que vale $1.200.000. Les voy a dar la clave a ustedes para que lo identifiquen. Este video es lo que no les gusta a los amigos de allá que coleccionan”, señalan los expertos.

Las personas deben guardar los ejemplares en lugares donde no sufran afectaciones en sus condiciones, de modo que puedan conservar un mayor valor para los expertos en la materia.

Los coleccionistas pueden consultar el valor por medio de los expertos en la materia. | Foto: Alejandro Acosta

Por otro lado, las monedas y billetes que presentan errores en los procesos de fabricación son de gran valor para los coleccionistas, debido a que cuentan con elementos únicos que pueden incrementar notablemente su precio.

¿Cómo es la comercialización de estos billetes?

A través de diversas páginas de Facebook se realizan convocatorias para la compra y venta de este tipo de billetes. Las personas se citan para iniciar las subastas y poder adquirir los diferentes ejemplares.

Sin embargo, en algunos lugares del mundo se realizan convenciones en las cuales se exponen los billetes más cotizados del mercado y la historia que cada uno de ellos tiene.

Cabe señalar que Estados Unidos es uno de los países donde se exhiben los ejemplares más famosos, los cuales reflejan la historia de los procesos bélicos y políticos de la nación norteamericana.