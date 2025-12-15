Suscribirse

Finanzas

Colombianos con estas edades pueden recuperar semanas cotizadas perdidas en Colpensiones: así puede hacerlo en 2026

Por medio del portal web de la entidad se puede realizar la solicitud.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

15 de diciembre de 2025, 10:34 p. m.
Las personas deben conocer cuantas semanas cotizadas tienen | Foto: getty images

Obtener una pensión representa uno de los objetivos más importantes para los trabajadores del país. A través de sus cotizaciones, las personas procuran cumplir con las semanas requeridas y la edad establecida para poder iniciar el proceso de jubilación ante el fondo de pensiones al que estén afiliadas.

“Las personas que, habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”, señala el Ministerio de Trabajo.

Más de 7 millones de personas están afiliados al fondo de pensiones. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Una de las principales dificultades que enfrentan las personas que están cerca del proceso de jubilación es no contar con las semanas necesarias para obtener su pensión. Esto puede deberse a no haber realizado los aportes requeridos o a errores en el sistema o en su historial laboral.

Toda persona que realice sus aportes puede consultar su información en el sistema pensional; sin embargo, los hombres de 62 años y las mujeres de 57 son los usuarios más recurrentes en los procesos de recuperación de semanas perdidas.

Contexto: ¿Cómo consultar las semanas cotizadas e historia laboral en Colpensiones?

¿Cómo consultar su historial laboral y sus semanas cotizadas?

Si usted está afiliado a Colpensiones, puede consultar su historial laboral a través de su plataforma digital. Para ello, debe:

  • Ingresar a www.colpensiones.gov.co.
  • Registrarse o iniciar sesión en el portal de ‘Historia Laboral’.
  • Una vez dentro, visualizar y descargar su historial completo, donde aparecen detallados los empleadores, las fechas de vinculación y las semanas cotizadas.

Luego de consultar su historial, puede sumar las semanas cotizadas y compararlas con el mínimo exigido. También existen herramientas en línea, como simuladores de pensión disponibles en las páginas de Colpensiones o de los fondos privados, que permiten calcular cuántas semanas faltan o cuánto tiempo le tomará cumplir los requisitos, teniendo en cuenta sus ingresos actuales y su edad.

Contexto: Ojo con la historia laboral: cómo evitar que se ‘embolaten’ las semanas cotizadas a pensión

Cómo solicitar la corrección en 2026

Por medio de los canales de atención del fondo de pensiones (como la página web oficial o la oficina física), las personas pueden solicitar la corrección de su historial laboral para que se refleje correctamente el número de semanas cotizadas correspondientes a los aportes realizados.

Los documentos necesarios para este proceso son:

  • Formulario para la corrección del historial laboral (que se puede solicitar a través de la página web o de una oficina física)
  • Documento de identidad
  • Recibos de los aportes realizados
  • Certificados laborales

En muchos casos, cuando el error se debe al no pago de la pensión por parte de un empleador, este deberá asumir el faltante para evitar sanciones por parte de las instituciones del país.

Una mujer interpuso una tutela en contra del fondo, luego que le negaron la pensión por inconsistencias en su historial laboral. Foto: Gettyimages.
Las personas pueden acudir a la justicia en caso de inconsistencias en su historial laboral. Foto: Gettyimages. | Foto: Foto Gettyimages

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así reaccionó Paloma Valencia a su designación como candidata presidencial del Centro Democrático

2. INS confirmó llegada de los virus A(H1N1) y A(H3N2) a Colombia: estas son los cuidados que debe tener en cuenta

3. TransMilenio identificó a mujer que tenía increíble “negocio” para que se colaran en estaciones: es reincidente

4. “Hoy pienso subir el salario mínimo”: Gustavo Petro sorprendió con declaración en pleno evento público

5. La tabla en Premier League tras memorable resultado de ocho goles entre Manchester United y Bournemouth

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PensiónColpensionessemanas de cotización

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.