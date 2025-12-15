Colombianos con estas edades pueden recuperar semanas cotizadas perdidas en Colpensiones: así puede hacerlo en 2026

Obtener una pensión representa uno de los objetivos más importantes para los trabajadores del país. A través de sus cotizaciones, las personas procuran cumplir con las semanas requeridas y la edad establecida para poder iniciar el proceso de jubilación ante el fondo de pensiones al que estén afiliadas.

“Las personas que, habiendo cumplido la edad para obtener la pensión de vejez, no hayan cotizado el mínimo de semanas exigidas y declaren su imposibilidad de continuar cotizando, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado”, señala el Ministerio de Trabajo.

Más de 7 millones de personas están afiliados al fondo de pensiones. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Una de las principales dificultades que enfrentan las personas que están cerca del proceso de jubilación es no contar con las semanas necesarias para obtener su pensión. Esto puede deberse a no haber realizado los aportes requeridos o a errores en el sistema o en su historial laboral.

Toda persona que realice sus aportes puede consultar su información en el sistema pensional; sin embargo, los hombres de 62 años y las mujeres de 57 son los usuarios más recurrentes en los procesos de recuperación de semanas perdidas.

¿Cómo consultar su historial laboral y sus semanas cotizadas?

Si usted está afiliado a Colpensiones, puede consultar su historial laboral a través de su plataforma digital. Para ello, debe:

Ingresar a www.colpensiones.gov.co.

Registrarse o iniciar sesión en el portal de ‘Historia Laboral’.

Una vez dentro, visualizar y descargar su historial completo, donde aparecen detallados los empleadores, las fechas de vinculación y las semanas cotizadas.

Luego de consultar su historial, puede sumar las semanas cotizadas y compararlas con el mínimo exigido. También existen herramientas en línea, como simuladores de pensión disponibles en las páginas de Colpensiones o de los fondos privados, que permiten calcular cuántas semanas faltan o cuánto tiempo le tomará cumplir los requisitos, teniendo en cuenta sus ingresos actuales y su edad.

Cómo solicitar la corrección en 2026

Por medio de los canales de atención del fondo de pensiones (como la página web oficial o la oficina física), las personas pueden solicitar la corrección de su historial laboral para que se refleje correctamente el número de semanas cotizadas correspondientes a los aportes realizados.

Los documentos necesarios para este proceso son:

Formulario para la corrección del historial laboral (que se puede solicitar a través de la página web o de una oficina física)

Documento de identidad

Recibos de los aportes realizados

Certificados laborales

En muchos casos, cuando el error se debe al no pago de la pensión por parte de un empleador, este deberá asumir el faltante para evitar sanciones por parte de las instituciones del país.