Colombianos ya no tiene que pagar $17.000 por el certificado Catastral Nacional, ahora será gratis

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi informo que desde este 25 de mayo de 2023, los ciudadanos que obtener el Certificado Catastral Nacional del IGAC, podrán hacerlo sin ningún costo, según la Resolución 702 del 24 de mayo de 2023, con la que se define la gratuidad de este documento, que antes tenía un valor de 17.000 pesos.

Además, otros dos certificados geográficos que genera el Instituto podrán ser descargados en línea, sin generar costo para los usuarios - Foto: Getty Images/iStockphoto

La generación del certificado catastral nacional puede hacerse a través de la tienda virtual del IGAC:

https://tramites.igac.gov.co/geltramitesyservicios/home.seam, o en las ventanillas de servicio de las 22 Direcciones Territoriales. Junto al certificado catastral nacional, hay otros dos certificados geográficos que se incluyen desde ahora, de manera gratuita: certificado sobre el kilometraje de los ductos que atraviesan las jurisdicciones municipales y el certificado de delimitación de áreas de un embalse o cuenca.

“Desde el IGAC queremos promover el fácil acceso a la información de los colombianos y colombianas que requieren certificados catastrales para diferentes usos, sin costo alguno y que, en línea, puedan descargarlos de manera sencilla. Así trabajamos para construir una Geografía para la Vida”, sostuvo Gustavo Marulanda, director general del IGAC.

Se trata del certificado sobre el kilometraje de los ductos que atraviesan las jurisdicciones municipales y el certificado de delimitación de áreas de un embalse o cuenca. - Foto: Getty Images/iStockphoto

El Gobierno Nacional informó que el Certificado Catastral Nacional incluye la información física, económica y jurídica de un predio y sirve para conocer la nomenclatura, propietario o poseedor del mismo (información para empresas de servicios públicos o privados), además de su avalúo, área y matrícula (información útil para registradores, notarios y curadores urbanos).

También sirve para verificar la información de la propiedad con la que se liquidan los impuestos prediales (por parte de las alcaldías municipales), la declaración de renta (que se presenta ante la Dian), entre otros. Carrera 30 N.º 48-51 Servicio al Ciudadano: (601) 6531888 Bogotá D.C. www.igac.gov.co

Según la entidad, con este certificado se liquida la libreta militar y matrículas estudiantiles en colegios o universidades públicas, se solicitan subsidios de vivienda con Cajas de Compensación, etc. Los otros certificados. El certificado sobre el kilometraje de los ductos que atraviesan las jurisdicciones municipales, es un documento con el que se calcula la longitud de la tubería (en kilómetros) por la que se transportan hidrocarburos o gas y el área que ocupa en los municipios. Quienes solicitan esta información son principalmente empresas operadoras de hidrocarburos. Ese certificado tenía un costo de $42.850 por kilómetro calculado.

Así mismo, el certificado de delimitación de áreas de un embalse o cuenca, es un documento con el que se calcula el área de proyectos hidroeléctricos para la transferencia de recursos económicos a entidades territoriales o a autoridades ambientales.

Su valor era de $1.500 por kilómetro cuadrado calculado del área de la cuenca o embalse. Este certificado es solicitado por entidades como Parques Nacionales Naturales, las Corporaciones Autónomas Regionales del país y empresas operadoras de hidroeléctricas.

Ya quedó definido el incremento del avalúo catastral para 2023:

Otro incremento ya quedó reglamentado para 2023 y se trata del avalúo catastral. Según lo informó el Gobierno nacional, el incremento para los predios urbanos no formados y no actualizados en la vigencia 2022 será del 4,31 %, y para los predios rurales no formados y no actualizados en la vigencia 2022, del 3 %.

Este aumento es importante para el fortalecimiento de las bases fiscales de los territorios. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta medida quedó establecida en un documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) del gobierno del presidente Gustavo Petro, en el que también se tuvo en cuenta la meta de inflación para este año y la cifra de este mismo indicador del año pasado, según lo reveló el Dane y de acuerdo con los registros, la cifra anual de diciembre quedó en 13,12 %.

Por su parte, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, explicó que la ley que determina anualmente el aumento de los avalúos catastrales, el reajuste de los mismos para los predios urbanos ha sido la meta de inflación certificada por el Banco de la República.